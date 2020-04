Resident Evil 3: Comment gérer une horde de zombies (The Smart Way)

Après le succès du remake de Resident Evil 2, la reconstitution par Capcom de Resident Evil 3 s’appuie sur les succès de son prédécesseur. Utilisant un moteur d’éclairage magistral couplé à une conception sonore incroyablement terrifiante, Resident Evil 3 déborde de tension. Combiné avec son excellente construction mondiale, des rues désolées de Racoon City et les dessins méticuleusement conçus de ses zombies et monstres, les joueurs sont plongés dans le monde d’une Zombie Apocalypse. Enfin, l’inclusion de Nemesis en tant qu’antagoniste principal du titre fournit à la fois un méchant intimidant et une menace omniprésente tout au long du jeu. De la fuite de son arsenal d’armes à l’affrontement avec la créature dans plusieurs batailles tout au long du jeu, Némésis rappelle constamment au joueur que peu importe où ils se trouvent, ils ne sont jamais à l’abri des menaces qui affligent Raccoon City. Faire du jeu un mélange parfait d’horreur et de difficulté frustrante, fournissant le standard d’or pour le genre d’horreur de survie.

Connexes: Resident Evil Resistance: Comment contrer le tyran

Une qualité d’identification de la série Resident Evil est l’inclusion constante de hordes et d’essaims de zombies et d’autres méchants. Tout au long de l’histoire de longue date de la série héritée, cette qualité a été présente à partir de la première entrée dans ce remake moderne de la troisième entrée. Cependant, un problème constant pour les nouveaux joueurs et les vétérans face à ces hordes de zombies est de savoir comment survivre et faire face à un si grand groupe de monstres. La réponse est une réponse en constante évolution, selon les systèmes et la mécanique d’une entrée donnée. En raison des changements et des améliorations ajoutés aux Zombies des entrées modernes, affronter une horde de zombies n’a jamais été aussi difficile. Ce guide vise à fournir quelques conseils essentiels pour remettre un grand groupe de zombies dans le contexte de Resident Evil 3.

Autrement dit, la meilleure façon de survivre à l’assaut des zombies et des créatures dans Resident Evil 3 est de les éviter à tout prix.

La meilleure façon d’incorporer cette stratégie dans votre style de jeu est de maîtriser l’art classique de la plaisanterie. Une technique datant de Resident Evil 1, la plaisanterie a été un aliment de base pour la série datant de sa première entrée. Cette manœuvre est l’acte d’attaquer les zombies qui attaquent et de contourner les morts-vivants. Cette technique est l’une des nombreuses façons de faire face à la horde omniprésente de créatures dans le jeu.

Utiliser la capacité de roulement de Jill est une autre façon de faire face aux attaques d’une horde de zombies. Comme il fournit à Jill une quantité décente de cadres d’invisibilité pendant l’action. Ainsi, apprendre à perfectionner l’esquive pour éviter une horde de zombies est un moyen essentiel de survivre à une meute de monstres infectés.

Dans toutes les zones jouables de Raccoon City, le jeu fournit à Jill une variété d’outils explosifs pour faire face aux légions de zombies gênantes. Utilisez-les judicieusement pour éviter la menace constante de grands groupes de zombies.

L’une des meilleures façons de gérer de grands groupes de zombies est les barils rouges occasionnels trouvés sur toute la carte. Ceux-ci déclenchent une puissante explosion qui peut vaincre instantanément n’importe quel ennemi zombie standard. Pour mettre les choses en perspective, ces barils peuvent abattre Nemesis s’il est suffisamment proche du rayon explosif. Ce sont des outils incroyablement puissants dans la main droite et peuvent permettre aux joueurs de faire face facilement à la menace zombie.

Les grenades fournissent un autre outil précieux que Jill peut utiliser pour faire face aux hordes de zombies. Surtout la variation électrique, car ils peuvent étourdir toute la vague de zombies s’ils sont utilisés à bon escient. Utilisez l’explosif, l’électrique et toute autre variante de grenades pour échapper, vaincre ou simplement éliminer la horde de créatures donnée.

Plus: Resident Evil 3: NEST Boss Fight Guide (Nemesis Third Form)

Resident Evil 3 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.