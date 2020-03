‘Resident Evil’ de Netflix dans les limbes. ‘Monster Hunter’ terminé

Lors d’une interview avec Deadline, le chef du film de Constantin, Martin Moszkowicz, a révélé que la série «Resident Evil» Netflix est actuellement dans les limbes car la production devrait commencer en juin, mais ils sont actuellement en pourparlers avec le service de streaming pour trouver un nouveau calendrier.

Aussi et cette fois concernant le film réalisé par Paul W.S. Anderson, ‘Chasseur de monstres», l’exécutif a révélé que l’adaptation est terminée:« Nous sommes toujours prêts pour son lancement mondial en septembre, puisque le projet est livré cette semaine ».

Comme nous l’avons annoncé en janvier 2019, l’idée est d’élargir l’univers cinématographique de “ Resident Evil ” avec de nouvelles histoires se déroulant dans le monde établi. Soi-disant, la prémisse restera la même, avec un accent supplémentaire sur l’exploration d’Umbrella Corporation et le nouvel ordre mondial provoqué par l’épidémie du virus T. Et comme dans les films, la série sera remplie d’action.

Basé sur la populaire franchise de jeux vidéo Capcom, à ce jour, la saga a commencé en 2002 a levé 1236 millions de dollars, avec le sixième et dernier versement, “ Resident Evil: The Final Chapter ” sorti en 2017 avec un brut de 312 millions de dollars au total le monde (40 millions était son budget) Paul WS Andersondirigi ce dernier film avec sa femme Mile Jovovich.

Concernant l’adaptation du jeu vidéo Capcom, le film est réalisé par Paul W.S. Andersony avec Mile Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman, T.I. Harrisy Diego Boneta. Depuis son premier titre en 2004, la franchise de jeux vidéo “Monster Hunter” s’est vendue à près de 50 millions d’exemplaires, avec son dernier opus, “Monster Hunter: World”, à 14 millions d’exemplaires. Avec un budget de 60 millions de dollars, son argument officiel est le suivant:

Derrière notre monde, il y en a un autre: un monde de monstres dangereux et puissants qui règnent dans leur domaine avec une férocité mortelle. Lorsque le lieutenant Artemis (Milla Jovovich) et son unité allégée sont transportés de notre monde vers un nouveau monde via un portail, le plus grand impact de leur vie les attend. Dans sa tentative désespérée de rentrer chez elle, la brave lieutenant rencontre un mystérieux chasseur (Tony Jaa), dont les capacités uniques lui ont permis de survivre dans ce pays hostile. Défiés par les attaques incessantes et terrifiantes des monstres, les guerriers font équipe pour les combattre et retrouver leur chemin vers la maison.