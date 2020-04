Rester à la maison: un mois au cinéma

Regardez.

Je ne vais en aucun cas dire que COVID-19 a été une bonne chose.

(Merde, je suis déjà mal parti ici; je dois corriger le cours)

COVID-19 est incontestablement une pandémie mondiale qui a tué un nombre extraordinaire de personnes en un temps incroyablement court. Peu importe ce que vous pensez des mises en quarantaine, des commandes à domicile ou de la fermeture d’entreprises, cette épidémie n’est rien de moins qu’une tragédie tout autour. Et je suis sûr que nous donnerions à peu près tout pour que cela ne se produise jamais ou pour que la vie revienne à la normale avec tout le monde sain et sauf.

C’est affreux et ses effets sont de longue durée et tous négatifs. C’est incroyablement incroyable pour moi que cela se passe dans le monde, et j’ai de la sympathie pour toutes les personnes directement touchées par cette maladie.

CELA DIT…

Mec, j’ai pu regarder BEAUCOUP de films dernièrement.

je mentionné au tournant de la décennie qu’il y avait beaucoup de films des années 2010 – pour ne rien dire des autres décennies dans le cinéma – sur lesquels j’ai raté et que je voulais rattraper mon retard. J’ai pris le temps de passer à travers beaucoup de ces… et plus encore. Ce n’est pas une bonne chose! Ce n’est pas! Je préfère que tout le monde soit en bonne santé! Mais j’essaie de tirer mes propres points positifs d’une situation terrible.

Selon mon compte Letterboxd, J’ai vu 19 films depuis le premier week-end où mon état a décidé de nous dire de ne pas sortir plus qu’absolument nécessaire. Certains d’entre eux étaient des montres de films que je n’ai pas vus depuis des années; d’autres étaient des films que je parcourais pour la toute première fois. Combiné, dix-neuf films en un mois est un assez bon rythme, d’autant plus que j’ai bougé pendant cette période et que j’ai passé presque une semaine entière (rien enregistré entre le 4/9 et le 4/16) sans en regarder un.

Je vais donc partager avec vous comment j’ai profité au maximum de mon temps passé à la maison (même si, comme je l’ai dit, cette maison elle-même a changé). Lorsque nous aurons traversé cela, je veux que vous partagiez votre expérience avec moi. Ce n’est pas à propos de moi; il s’agit de TOUS NOUS. Qu’avez-vous fait pour traverser ces jours-ci? Qu’avez-vous lu, joué ou regardé? Quels ont été les meilleurs et les pires d’entre eux?

Quant à moi, je vais commencer par…

Parce que vous ne pouvez PAS TOUJOURS simplement regarder de nouvelles choses! Qu’il s’agisse d’un ancien favori ou de quelque chose que vous n’avez pas vu depuis longtemps, vous devez parfois reculer un peu pour avancer. Et sur mes dix-neuf CoronaMovies, j’ai eu une petite poignée de voyages sur Memory Lane.

VENDREDI 13E PARTIE IV: LE CHAPITRE FINAL – 15 mars – 1,5 étoiles – Ce fut le premier film que j’ai regardé quand tout a commencé parce que ma femme et moi étions censés aller rendre visite à nos amis enceintes mais avons dû annuler. Donc, à la place, nous avons regardé un Jason. En plus d’être le premier film chronologiquement sur cette liste, il est également le moins bien noté. Je m’aime un peu Jason. Sérieusement. Mais celui-ci n’est pas très bon. Il s’agit plutôt d’une collection de scènes qui ressemblent à des stéréotypes de Jason au plus haut niveau. Ça ne devient jamais si ringard que c’est amusant; tout est en quelque sorte…

COMBATTANT DE RUE – 26 mars – 2,5 étoiles – Je n’avais pas vu Street Fighter depuis sa sortie sur VHS dans les années 1990, quand j’étais enfant, je restais avec mon père le week-end et regardais tous les films d’action et les vieux spectacles de catch sous le soleil. Ce film a visiblement pris un statut culte, j’ai donc ressenti le besoin de le revisiter, et vous savez quoi… ça va. Ce n’est PAS aussi amusant que je le pensais. Peut-être que la machine hype des vingt dernières années est devenue trop difficile, mais je pensais que cela aurait pu être plus ringard. C’était quand même amusant. Raul Julia, mec.

JOHN WICK – 31 mars – 4,5 étoiles – J’ai revu cela en apéritif pour enfin me familiariser avec les parties 2 et 3 de la série Wick. C’est superbe. Tellement stylisé et brutal et merveilleusement tourné. Pour mon argent, c’est clairement l’un des 3 meilleurs films d’action de tous les temps, après Terminator 2 et La matrice. C’est tellement proche d’un film 5 étoiles.

MARS ATTAQUES – 17 avril – 3 étoiles – À ce stade de mon voyage, mon premier film était une rewatch et mon dernier film était une rewatch, alors que je retournais aux attaques de Tim Burton sur Mars pour la première fois depuis des décennies. C’est assez amusant, même s’il n’y a qu’un ou deux véritables moments Laugh Out Loud (“Ne courez pas, nous sommes vos amis”). À un peu moins de deux heures, c’est environ vingt minutes de trop (rasez le début, mec; nous n’avons pas besoin d’avoir toutes les étoiles poussées vers nous. Michael J Fox est génial, mais son personnage n’a pas d’importance), mais c’était Burton de retour quand il était encore frais et décalé et pas une parodie de lui-même.

Donc, quatre sur dix-neuf étaient des voyages dans le passé pour voir comment les films plus anciens tenaient le coup ou pour simplement profiter de plats réconfortants. Mais il ne faut pas vivre dans le passé! De nouveaux films sortent TOUS LES JOURS (enfin… moins maintenant…), et ils ont aussi besoin d’amour.

BOOKSMART – 16 mars – 3 étoiles – C’était un film amusant avec de la bonne humeur et un jeu fantastique qui s’arrêtait parfois (la séquence des hallucinations) ou tombait dans les tropes du conflit. Il était solide et bien meilleur que le comparable Super mal (pour être juste, je détestais en quelque sorte Superbad), mais ça ne me semblait pas aussi intelligent que je l’avais espéré.

GODZILLA: ROI DES MONSTRES – 19 mars – 2,5 étoiles – Parfois, vous avez besoin d’un film que vous pouvez allumer et regarder, comme, 40% d’effort tout en s’amusant sur les jeux de téléphone portable. Entrez: Godzilla. C’était exactement ce à quoi vous vous attendiez: les effets visuels et les monstres étaient super; le «complot» du gars de Friday Night Lights essayant de sauver la fille de Stranger Things du méchant de The Last Action Hero est, au mieux, une nuisance qui interrompt les gros monstres qui courent les uns contre les autres. Si je devais m’asseoir dans un théâtre et absorber tout le film, ça puait. Mais comme quelque chose à regarder entre les batailles de Clash Royale? Bien.

L’HOMME DE MINUIT – 21 mars – 2 étoiles – Wow, c’était un film deux étoiles? Je m’en souviens à peine. C’était un film d’horreur assez basique – des adolescents stupides jouent à un jeu dans lequel il n’y a pas de prix pour gagner et la promesse de mort pour avoir perdu. Un esprit malveillant les chasse. Lin Shaye était au moins son merveilleux moi normal.

L’EXPÉRIENCE BELKO – 22 mars – 4 étoiles – Ce film était INTENSE de manière appropriée, et j’étais dans cette position “penché en avant” dans laquelle vous vous trouvez quand un film est si puissant qu’il vous absorbe presque à l’écran. Je pensais que la fin était “meh”, mais tout ce qui y mène est un knucklin blanc “.

POPSTAR: NE JAMAIS ARRÊTER JAMAIS ARRÊTER – 28 mars – 3 étoiles – Ah, The Lonely Island: The Movie. Cela a un deuxième acte faible pour combler une ouverture amusante et une scène de finition agréable aux Poppies. Cela dit, à 86 minutes, c’était exactement aussi longtemps qu’il le fallait et n’a jamais dépassé son accueil.

L’ARTISTE DES CATASTROPHES – 31 mars – 4 étoiles – Cela avait été en retard sur les films que je voulais vraiment voir depuis si longtemps, j’avais peur de ne jamais y arriver. Heureusement, je l’ai fait. La performance de James Franco à Tommy Wiseau, légèrement tourné vers le haut, en créant The Room avec son meilleur ami est absolument captivante. Je ne sais pas à quel point c’est vrai (c’est basé sur un livre qui est basé sur l’expérience, donc il y a déjà un soupçon de The Telephone Game en jeu), mais j’espère et prie pour que ce soit à 100%. En plus de la netteté de tout cela, c’est une lettre d’amour à quiconque a un rêve et un désir de le vivre.

JOHN WICK CHAPITRE 2 – 1er avril – 3,5 étoiles – J’avais entendu dire que les suites Wick étaient au moins aussi bonnes que l’original, et qu’en tant que franchise, il ne s’agissait pas seulement de tirer profit d’une propriété alors que le guichet automatique était chaud. J’ai donc été un peu déçu de penser que le deuxième film était une étoile pleine plus basse que le premier. Celui-ci, pour moi, ressemblait plus à l’équipe créative n’avait pas d’autre histoire, mais ils avaient une collection de scènes auxquelles ils avaient pensé et voulaient tourner. Il a toujours l’air bien, et Keanu est toujours commandant, mais il n’avait pas le cœur de son prédécesseur.

JOHN WICK CHAPITRE 3: PARABELLUM – 2 avril – 4 étoiles – Heureusement, le troisième film de la franchise était un pick-up (et je dirais que je saccage un film 3,5 étoiles, je sais), et beaucoup plus mémorable. Les jeux d’action dans celui-ci sont absolument énormes, avec des chiens mordant les bites de tout le monde et Mark Dacascos jouant le méchant le plus amusant et le plus engageant de la série. Je suis prêt pour la quatrième partie maintenant que je suis rattrapé.

ANNA ET L’APOCALYPSE – 2 avril – 2,5 étoiles – Joie se rencontre Shaun des morts. À aucun moment plus que lorsque la titulaire Anna et son amour chantent séparément et inconsciemment le long de leurs écouteurs en route pour se rencontrer, et le monde descend dans le chaos autour d’eux. Si le film était plus de cette scène, je le marquerais plus haut, mais le reste est juste “bien”, et c’était un autre film Godzilla où je jouais principalement sur mon téléphone. Rien d’extraordinaire, mais pas grand-chose non plus.

LA CHAMBRE – 3 avril – 2 étoiles – Note La chambre n’est pas tout à fait juste parce que A) c’est plus une expérience qu’un film, et B) nous ne l’avons même pas terminé. Cela me rappelle un joyau que j’ai trouvé vers 2005 appelé Vampires Vs Zombies, mais celui-ci obtient beaucoup moins de presse. C’est un autre film incroyablement mauvais mais ridiculement amusant qui semble inconcevable qu’il ait jamais été fait. Mais bien sûr, 2 étoiles. Pourquoi pas? La chambre.

EN AVANT – 4 avril – 4 étoiles – Comme… cela devrait être supérieur à 4 étoiles, non? C’était enchanteur et drôle et sincère et émotionnel. Mais… tout comme presque TOUS les films Pixar! Donc, ce film est classé sur une courbe abrupte par rapport à ses pairs immédiats. Cela leur tient, c’est vraiment, vraiment, mais ça ressemble aussi à “Oh, un autre grand film Pixar, ho-hum”. Ce n’est pas juste, mais que peut-on faire?

CREDO – 8 avril – 4 étoiles – C’était mieux que ce que je pensais, même quand je voulais le regarder depuis un bon moment. Michael B Jordan est toujours en quelque sorte un trésor sous-estimé. Laissez cet homme jouer tout. Superman. James Bond. Harry Potter. Susan B Anthony. Donnez-lui TOUS les rôles. Tessa Thompson et Sylvester Stallone sont également incroyables ici, en particulier Stallone pour son langage corporel en constante évolution.

CREED 2 – 8 avril – 4 étoiles – J’ai été étonné de la baisse presque nulle de la qualité dans la suite de Creed, qui permet à Jordan de jouer différents aspects de son personnage alors qu’il est vaincu et effrayé. J’étais tout aussi attirée par ce film que j’étais son ancêtre. Tu sais ce qui est bizarre? Dans BOTH Creeds, ma partie la moins préférée était le match de boxe culminant. Je pense que le réel Rocheux les films ont fait mieux, et ceux-ci se sentent comme des restes chaleureux. Mais l’histoire et le jeu… wow.

LE RAID: REDEMPTION – 9 avril – 3 étoiles – Chut… ne le dis à personne, mais je pensais vraiment que ce film allait être meilleur. Ce n’est pas que c’est mauvais; c’est juste qu’un film entièrement tourné autour de ses pièces d’action, il renonce presque entièrement à avoir une histoire ou même beaucoup de sensibilité. Et les séquences d’action étaient juste… bonnes. Certains étaient meilleurs que d’autres, mais je suppose que je viens de quitter cette pensée en pensant que c’était bien, mais un peu sur-typé.

ACE ATTORNEY – 16 avril – 3 étoiles – HA! C’était… ce que c’était. Un film qui est resté obstinément proche du tout premier jeu Phoenix Wright: Ace Attorney à certains égards, mais a également coupé beaucoup de détails pour gagner du temps. Par souci de transparence, j’adore ces jeux. Après Pokemon, c’est ma deuxième franchise de jeux préférée. Et il y avait des parties de cela qui ressemblaient à un biscuit chaud, une douce étreinte. L’ambiance est partout, cependant. C’est un camp comme un enfer pour commencer, mais ça devient vraiment sérieux. Il aurait dû décider d’une humeur et suivre cela. Très peu d’autres apprécieront cela, mais je l’ai creusé.

Je ne sais pas! Alors que je parcourais ma liste de films dont j’avais besoin pour rattraper ce que j’avais lié plus tôt, je ne voulais que voir Dragon Ball Super: Broly et, je suppose, les Mission Impossibles. Je n’ai pas un accès immédiat à Broly et les films M: I ressemblent un peu aux devoirs. Je pourrais y entrer cependant. Cela en ajoutera pas mal au compte ol ‘Letterboxd.

Mais c’est juste mon travail du mois dernier. Comme toujours, je ne suis que votre humble serviteur pour entamer une conversation. Comment s’est passé votre dernier mois? Avez-vous pu trouver des poches de plaisir en ces temps étranges dans lesquels nous vivons? Qu’as-tu regardé? Ou lire? Ou jouer?

Faites le nous savoir dans les commentaires!

Jusqu’à la prochaine fois… et je termine toujours avec ça, mais je le pense plus que jamais maintenant… faites attention!