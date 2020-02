Résultats des Oscars 2020: Parasite remporte les premiers prix, Joaquin Phoenix gagne pour Joker

La 92e cérémonie des Oscars s’est accompagnée d’une petite surprise dimanche soir, alors que Parasite a remporté les premiers prix du meilleur film et du meilleur réalisateur. Le film sud-coréen a remporté quatre prix, ajoutant le meilleur scénario original (partagé avec le co-scénariste Han Jin-won) et une victoire attendue du meilleur film international à ses victoires du meilleur film et du meilleur réalisateur. Cette victoire fait de Parasite le premier film non anglophone à remporter le prix du meilleur film à la cérémonie de remise des prix.

La victoire a été un bouleversement, car 1917 a eu l’essentiel de l’élan pour le meilleur film et le réalisateur pour Sam Mendes. Le film de guerre avait balayé bon nombre des grandes cérémonies de remise de prix avec des victoires. En fin de compte, il est reparti avec trois prix: Meilleure photographie (Roger Deakins), Meilleurs effets visuels et Meilleur mixage sonore.

Alors que Parasite et 1917 ont remporté le plus de récompenses, il y avait beaucoup d’amour à répandre sur le billet. Les prix d’interprétation se sont déroulés comme prévu, Joaquin Phoenix (Joker), Renee Zellweger (Judy), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) et Laura Dern (Marriage Story) ont remporté le prix du meilleur acteur, actrice, acteur de soutien et second rôle Actrice, respectivement. Les quatre ont remporté la plupart des victoires tout au long de la saison des récompenses. Toy Story 4, a remporté le prix du meilleur film d’animation, tandis que Taika Waititi a remporté le meilleur scénario adapté pour sa satire de la Seconde Guerre mondiale, Jojo Rabbit. Ford c. Ferrari a trouvé la place pour quelques victoires techniques, à savoir le meilleur montage sonore et le meilleur montage de film.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des gagnants de la cérémonie de cette année:

Totaux par film:

Parasite: 4

1917: 3

Ford contre Ferrari: 2

Joker: 2

Il était une fois à Hollywood: 2

Usine américaine: 1

Bombshell: 1

Amour de cheveux: 1

Lapin Jojo: 1

Judy: 1

Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre (si vous êtes une fille): 1

Petites femmes: 1

Histoire de mariage: 1

La fenêtre du voisin: 1

Rocketman: 1

Toy Story 4: 1

Prix ​​du meilleur acteur dans un second rôle: Brad Pitt – Il était une fois à Hollywood

Prix ​​du meilleur film d’animation: Toy Story 4

Prix ​​du meilleur court métrage d’animation: Amour De Cheveux

Prix ​​du meilleur scénario original: Bong Joon-ho et Han Jin-won – Parasite

Prix ​​du meilleur scénario adapté: Taika Waititi – Jojo Rabbit

Prix ​​du meilleur court métrage en direct: La fenêtre du voisin

Prix ​​du meilleur design de production: Il était une fois à Hollywood

Prix ​​de la meilleure conception de costumes: Jacqueline Durran – Petites femmes

Prix ​​du meilleur long métrage documentaire: Usine américaine

Prix ​​du meilleur court métrage documentaire: Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre (si vous êtes une fille)

Prix ​​de la meilleure actrice dans un second rôle: Laura Dern – Histoire de mariage

Prix ​​du meilleur montage sonore: Donald Sylvester – Ford c. Ferrari

Prix ​​du meilleur mixage sonore: Mark Taylor et Stuart Wilson – 1917

Prix ​​de la meilleure photographie: Roger Deakins – 1917

Prix ​​du meilleur montage: Andrew Buckland et Michael McCusker – Ford c. Ferrari

Prix ​​du meilleur effet visuel: 1917

Prix ​​du meilleur maquillage et coiffure: Kazu Hiro, Anne Morgan et Vivian Baker – Bombshell

Prix ​​du meilleur film international: Parasite

Prix ​​du meilleur score: Hildur Guðnadóttir – Joker

Prix ​​de la meilleure chanson originale: Elton John et Bernie Taupin, “(Je vais) M’aimer à nouveau” – Rocketman

Prix ​​de la meilleure réalisation: Bong Joon-ho – Parasite

Prix ​​du meilleur meilleur acteur: Joaquin Phoenix – Joker

Prix ​​de la meilleure meilleure actrice: Renee Zellweger – Judy

Prix ​​du meilleur meilleur film: Parasite