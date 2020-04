Retard de production de la série Resident Evil Netflix retardé, Monster Hunter sortira dans les délais

La série Resident Evil Netflix de Constantin Films est actuellement dans un vide, tandis que Monster Hunter avance comme prévu. Constantin ‘Martin Moszkowicz s’est entretenu avec Deadline pour une nouvelle interview et a déclaré que la pandémie de COVID-19 les avait forcés à retarder la production de la série Resident Evil, qui devait commencer le tournage en juin.

Moszkowicz a noté que la série n’est pas morte, mais plutôt au point mort car la plupart des projets sont dus au coronavirus. En effet, il a noté que c’est l’un des 30 spectacles à travers le monde que Constantin a dû fermer pour le moment. Il a noté qu’ils étaient en discussion avec Netflix sur le moment de replanifier l’émission.

Sur une note plus heureuse, Moszkowicz a confirmé que le Paul W.S. Monster Hunter, réalisé par Anderson, a terminé la production avant le début des arrêts et est sur le point de sortir le 4 septembre 2020. Ce film met en vedette Milla Jovovich et Tony Jaa et est basé sur la franchise de jeux vidéo à succès.