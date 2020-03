Retour «Destination finale» avec un sixième versement

“Destination finale‘est une saga de cinq films d’horreur commencée en l’an 2000. Leurs histoires suivent souvent un groupe de personnes qui, d’une manière ou d’une autre, esquivent ce qui devait être une mort certaine. Logiquement, la chose n’est pas là, puisque à partir de ce moment le groupe commence à mourir dans des circonstances étranges et sadiques. L’une des choses qui distingue cette franchise est qu’il n’existe pas de méchant ou de tueur Jason ou Freddy, mais plutôt une force invisible que vous ne pouvez pas voir ou entendre.

Lors d’une interview avec Consequence of Sound, le créateur et scénariste Jeffrey Reddick et le producteur Craig Perry ont discuté de différents sujets concernant la franchise. Entre autres choses sur les origines de leur histoire, bien que sans aucun doute le plus pertinent soit venu quand ils se sont référés à un futur sixième épisode:

“J’ai parlé à Craig[Perry] et le concept derrière le projet est unique. Je pense que “redémarrer” est probablement un mot très fort, cela donne l’impression qu’ils vont tout changer, mais c’est un film sur la destination finale. Craig est définitivement le maître de la création de scènes d’ouverture avec un montage de décors fou. Il m’a dit deux ou trois choses qui se passeront ici et ce sera très amusant. Ne pas être un film de destination finale juste pour gagner de l’argent “, a déclaré Reddick.

Pour sa part, le producteur a déclaré: “Nous jouons avec l’idée de l’installer dans le monde des équipes de premiers secours: les techniciens médicaux d’urgence, les pompiers et la police. Ces personnes font face à la mort chaque jour et prennent des décisions qui peuvent les amener à une personne vivante ou morte. Nous comptons sur leur bon jugement, leur expérience et leur calme. Alors pourquoi ne pas placer ces personnes dans une situation de cauchemar où chaque choix peut mener à la vie ou à la mort, mais maintenant par eux-mêmes?