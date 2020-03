Retour sur Nightmare sur Elm Street 3: Dream Warriors

Si le titre ne vous informe pas, nous avons été ici avant. Deux fois, même! Pas un vendredi le 13 ne passe sans que je me déchaîne sur les films d’horreur. Franchement, c’est surtout un flot d’horreur de conscience. Je n’entre jamais dans ces articles avec un plan. La planification, c’est pour les gens qui ont quelque chose d’important à dire!

Alors qu’est-ce qui n’est pas important en ce moment…?

J’étais récemment à une fête de départ de très chers amis avant de quitter les confins froids de Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour les pâturages plus plages de la Caroline du Nord côtière. À un moment donné au cours de cette soirée, j’ai mis la main sur la télécommande Plex de mon chum. Et vous savez ce qui se passe le mieux avec les fêtes?

Rien ne me fait me sentir plus OCD que le fait que le pied gauche de Mace Guy n’est pas correctement équilibré sur la lame.

C’est vrai! Mes amis ne méritent que le PLUS FIN des cauchemars sur Elm Street. Et quand vous cherchez la crème de cette série, vous cherchez GUERRIERS DE RÊVE, avec la chanson rockin “DREAM WARRIORS” de Dokken. Je sens que je dois toujours capitaliser la phrase DREAM WARRIORS.

Cauchemar sur Elm Street le premier est un beau film. C’est à la fois original et effrayant, et il fait ses débuts un méchant d’horreur classique qui ferait partie de l’esprit de la culture pop. La suite est surtout réputée pour avoir influencé une grande partie de la chanson vraiment géniale de Fresh Prince et DJ Jazzy Jeff, à savoir qui a le corps et qui a le cerveau.

(Je pourrais écouter ça toute la journée)

Mais le troisième cauchemar? C’est * le baiser du chef *. C’est la conglomération parfaite d’être toujours effrayant et d’avoir des circonstances désastreuses, tout en incorporant vraiment les éléments snarky qui feraient partie intégrante du personnage de Freddy Krueger.

À ce stade, Freddy a tourné son attention vers les patients d’un établissement psychiatrique, les tuant et les chassant de manière de plus en plus créative (serpent Freddy! “Bienvenue aux heures de grande écoute, salope!”, La scène de la marionnette des vaisseaux sanguins!) Jusqu’à ce que les enfants apprennent qu’eux aussi puissent devenir puissants dans leurs rêves.

C’est une sorte de blague que Freddy a du mal à vaincre une fille dont le pouvoir de rêve est Barely-Olympic-Level-Flippy-Shit, mais il tue sans effort un pauvre adolescent estropié qui devient un sorcier de la merde. UN SORCIER! Avec des coups de magicien vert d’une puissance indéterminée! Même Sami Zayn peut contrer la merde désinvolte!

Maintenant, je veux juste voir Freddy Krueger tuer un adolescent avec le Helluva Kick.

Mais Dream Warriors est à la fois le meilleur et le dernier bon cauchemar avant que Freddy ne devienne une auto-parodie dans les parties 4 et 5. Vous vous souvenez du Power Glove? Oy. Il a été revitalisé un peu dans New Nightmare de Wes Craven, bien sûr, mais à ce moment-là, le livre avait déjà été écrit sur le tueur de cauchemar.

Alors que Dream Warriors a attiré beaucoup d’attention lors de la fête, nous avons parcouru plusieurs autres films ce soir-là comme bruit de fond après sa fin. Le premier présentateur. Les ‘Burbs. Une partie de Newsies jusqu’à ce que nous continuions à nous moquer de lui et que la personne qui avait initialement demandé que nous le regardions l’éteigne. Désolé, je ne pouvais pas m’en remettre qu’il y ait une statue de Lénine dans Newsies.

J’ai continué à essayer de me faufiler dans The Thing de John Carpenter, et à travers toutes mes aventures de retour au classique de l’horreur, nous avons eu une bonne partie du chemin à travers cela. En fait, je n’ai jamais vu tout le film proprement dit, si vous y croyez! Maintenant, j’en ai vu environ les trois quarts … sur un volume vraiment faible … avec beaucoup de conversations croisées … et beaucoup de blagues de Wilford Brimley. Je vais être honnête… j’ai l’impression que c’est la meilleure façon d’apprécier ce film; cela semblait assez banal à part ça. Surtout, je me sentais mal pour les chiens lorsqu’ils essayaient d’échapper à The Thing. Pourquoi les chiens doivent-ils mourir, mec?

«Wilford Brimley ici. Saviez-vous que les monstres spatiaux ne peuvent pas vous tuer si vous aviez un gros petit déjeuner plein d’avoine Quaker? Je parie que vous vous attendiez plutôt à une blague sur Diabeetus. Eh bien va te faire foutre! “

Il y a toute une tache aveugle de John Carpenter à laquelle je dois avouer. Bien sûr, j’ai vu Halloween peut-être plus que tout autre film. Oui, j’ai regardé They Live plusieurs fois. Mais cette quasi-visualisation de The Thing est la meilleure que j’ai jamais gérée, et je n’ai jamais vu Escape from New York non plus. Curieusement, j’ai vu la suite (Escape from L.A.) quand j’étais enfant, et je ne savais pas que ce n’était pas un film autonome. Est-ce que cela compte pour quelque chose? Il a surfé!

Hmmm. Cette merde désinvolte Dream Warrior me dérange toujours. Ce serait comme si ma puissance de rêve était la capacité de développer un banc de 300 livres. Est-ce que c’est beaucoup mieux que ce que je peux faire maintenant? Oui! Est-il relativement impressionnant pour 95% de la population? Oui! Est-ce une super-puissance de qualité qui me mettrait à égalité avec TOUT ce que Freddy Krueger peut faire? Nan! Mais pourquoi Freddy est-il si sans défense contre les roues de charrette? Il a vidé un sorcier!

“Et si je vous disais que Dream Warriors n’est pas aussi bon que vous le souhaitez?”

Non, ça ne peut pas être vrai, Morpheus.

(Fait amusant: Laurence Fishbourne est dans Dream Warriors! SONDAGE RAPIDE: Qui est le plus puissant? Freddy Krueger dans les rêves, ou Morpheus dans The Matrix? Et Neo dans la matrice?)

Depuis le dernier vendredi 13, j’ai vu quelques films d’horreur absolument fantastiques (enfin, dans un cas, un film «d’horreur») à la manière de Train to Busan et Une coupe des morts. Je ne peux que recommander l’une ou l’autre de ces recommandations. Train to Busan est l’un des films de zombies les plus intenses et les plus puissants que j’aie jamais vus, et certaines scènes sont follement imaginatives. C’était une bouffée d’air frais pour le genre. One Cut of the Dead est une émeute de rire une fois que vous avez passé les trente premières minutes (qui sont absolument nécessaires pour profiter du reste du film).

Regarder ces deux-là puis s’asseoir à Parasite a créé une certaine confusion pour ma femme quand elle s’est tournée vers moi après une heure et a demandé “Quand les zombies se présentent-ils?”. J’ai ri, mais quand elle a souligné certains détails (non seulement nous venions de voir deux autres films de zombies asiatiques, mais dans Parasite, nous voyons la famille se faire gazer avec du poison, et il y a une étrange pagaille abandonnée qui fait pipi sur leur maison )… Je vois d’où elle venait.

Mais maintenant je me demande… Parasite aurait-il été mieux avec les zombies? Et bien non. Le parasite était brillant tel quel. Et si le gars… Non, il est encore trop tôt pour se lancer dans des spoilers même hypothétiques sur Parasite. Allez regarder Parasite déjà, tout le monde! Alors dites-moi où les zombies pourraient s’intégrer.

RETOUR À FREDDY KRUEGER! Et attachons-nous au vendredi 13: pouvez-vous deviner ce que nous allons bientôt revoir sur le podcast?

Je suis légitimement excité pour cela. Pouvez-vous croire que je ne l’ai jamais lu auparavant? Mec, la chose… Freddy contre Jason contre Ash. Cet article concerne tout ce que je n’ai pas encore apprécié!

J’ai refusé de croire qu’ils ne finiraient pas par faire le film tant attendu, mais… non. Cela n’a jamais été aussi inévitable que je l’avais espéré. Alors la bande dessinée allait et venait, et je viens de lire plus que le premier numéro. Mais quand Andy a demandé à Chad et moi de futures recommandations pour Read Piles, j’ai dû le faire.

Nous faisons une émission de deux fer où nous passons en revue ceci et la bande dessinée récente de DC Snagglepuss et voyons ce qui est mieux. Comme si c’était même question!

C’est drôle que dans un monde pré-MCU, Freddy Vs Jason se soit senti comme la plus grosse affaire de l’histoire cinématographique quand il est sorti en 2003. Quand je l’ai vu au cinéma, c’était PACKED. Plus d’une décennie de fans d’horreur se sont disputés qui sortiraient en tête si deux des meilleurs du genre s’y attaquaient, et nous allions tous le découvrir. Nous ne savions pas que nous étions à 16 ans de voir, comme, cinquante super-héros Marvel partager un écran dans une extravagance cinématographique en deux parties. Mais qui s’en souciait? Freddy était sur le point de jouer contre Jason!

Étais-je plus excité pour Freddy vs Jason en 2003 ou Endgame en 2019? … D’accord, probablement Endgame. Mais c’est plus proche que ce qu’il a le droit d’être, je ne peux pas mentir.

Sur cette note, il ne peut y avoir qu’une seule façon de terminer cette entrée, alors jusqu’à la prochaine fois… faites attention! Et…