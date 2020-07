Trente-cinq ans après sa première, Back to the Future (1985) reste l’une des références cinématographiques des années 1980 et un film culte qui ne se démodera jamais.

Le temps passe même pour ceux qui ont osé changer le temps. Cependant, le sablier a été généreux avec «Retour vers le futur«(1985), un film tourné vendredi dernier 35 ans depuis son apparition sur grand écran et dont les vieillards nostalgiques du cinéma des années 80 ainsi que les nouvelles générations qui découvrent la première aventure de Marty McFly (Michael J. Fox) et Emmet «Doc» Brown (Christopher Lloyd).

Une histoire folle qui a fait tomber le public amoureux

Marty McFly découvre que son ami Emmet Brown, dit « Doc », a créé une machine à voyager dans le temps habillée en DeLorean. McFly, préoccupé par les conséquences possibles que cette nouvelle invention du scientifique pourrait déclencher, refuse catégoriquement de réaliser l’expérience. Mais un désaccord avec un gang dangereux forcera le protagoniste à voyager dans le passé, précisément en 1955.

Le passé aurait permis à McFly de sauver une plaisanterie assez lourde. A cette époque, ses parents ne s’étaient pas encore rencontrés et, après les avoir complètement empêchés involontairement de tenir leur première rencontre, leur objectif principal est de les faire tomber amoureux faire de l’existence de Marty une réalité; c’est-à-dire que sans cette relation, il n’aurait jamais existé.

La partie drôle – et bizarre – de l’intrigue est que la mère tombe amoureuse de Marty McFly, son propre fils. Loin d’être une version humoristique du syndrome d’Œdipe, McFly se détache rapidement de cette étrange relation pour devenir une patronne de l’amour, une Celestina entre ses parents.

L’intrigue, laissant de côté les moments magiques comme la performance musicale de McFly au bal, est résolu de la même manière qu’il a commencé: via le DeLorean. Le reste, nous le savons tous, c’est l’histoire du cinéma.

L’amour comme leitmotiv du film

Depuis la création du cinéma – et, d’autre part, de tout type de production artistique – l’amour est l’un des thèmes les plus importants du cinéma. Dans ‘Retour vers le futur«, Ce leitmotiv s’éloigne des conventions cinématographiques existantes de vivre leur propre reformulation conceptuelle.

Il faut comprendre qu’il n’est pas habituel dans l’histoire du cinéma de trouver un film dans lequel un fils voyage dans le passé et, pour que son existence ne soit pas gommée, il est obligé de contrôler l’amour adolescent que sa mère commence à ressentir pour lui, un nouveau garçon dans la ville dont la nouveauté est une raison suffisante pour exercer une impulsion dans le sentiment incontrôlable de l’adolescence.

Retour vers le futur: la rupture du patrimoine cinématographique

Certains spécialistes du monde du septième art ont suggéré que Retour vers le futurEn plus d’être un film emblématique des années 80 et un classique pour les générations à venir, c’est avant tout un film qui briser tout fil de la tradition avec le cinéma depuis ce moment.

La conception de l’espace-temps, l’effondrement de la formulation du mythe familial dans les sociétés occidentales, la comédie qui va plus loin, l’incapacité des critiques à l’étiqueter dans un genre spécifique … Tout cela est «Retour vers le futur».

Curiosités de Retour vers le futur

Le patineur célèbre et prestigieux Tony Hawk a participé aux conseils de Michael J. Fox. Au début, il allait être son double dans les scènes les plus compliquées, mais comme le patineur américain était beaucoup plus grand que l’acteur ils ont finalement opté pour un autre doublé plus approprié. George McFly (Le père de Marty) dans Retour vers le futur, Crispin Glover, Il a mis d’énormes conditions salariales quand il a appris l’idée des suites qu’ils prévoyaient pour la saga. Par conséquent, la franchise a choisi un autre acteur: Jeffrey Weissman. Ce qui est curieux, c’est que Weissman n’est apparu que sur le dos ou sur le côté, de sorte que le public n’a pas remarqué le changement de casting. La partie la moins drôle de cette curiosité est que Glover a poursuivi Steven Spielberg (producteur du film) pour avoir caractérisé le personnage exactement comme il l’a fait, ce qui a amené l’Actors Guild à légiférer cette pratique. La demande a fini par gagner l’acteur.

Au début du premier film, Marty rencontre « Doc » au centre commercial pour découvrir la DeLorean qui serait la machine à voyager dans le temps. Le panneau qui apparaît indique «Twin Pines Mall». À son retour, cette même affiche a changé pour le nom « Lone Pine Mall ». Tu sais pourquoi? Parce que Marty McFly prend l’un des deux pins devant quand il s’enfuit de la ferme pourchassé par des individus qui pensaient qu’il était un étranger.

La performance musicale historique de Marty McFly au bal de graduation, en plus de Passant à l’histoire de la saga, elle a l’un des moments les plus curieux du premier film. McFly joue la chanson de Chuck berry« Johny B. Goode“, Malgré le fait qu’en 1955 il n’y avait toujours pas de tels travaux. Le guitariste qui s’était blessé pendant la nuit et avait laissé son trou pour Marty appelle alors le téléphone et crie: «Cousin Chuck! Vous souvenez-vous du son que vous recherchiez? Écoute ceci ».Huey Lewis, principal représentant du groupe pop-rock « Huey Lewis et les nouvelles« Apparaît dans un camée lors du premier film. Sais-tu quand Au bal du lycée 1985, dans lequel Marty McFly joue une version de la chanson « Le pouvoir de l’amour« Et le jury le rejette pour avoir été » trop bruyant « . Il apparaît Huey Lewis!

Et pour vous, quel est votre moment préféré du premier filmRetour vers le futur«?