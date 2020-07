Retour vers le futur La théorie prouverait que Eric Stoltz apparaît sur bande

Malgré le fait que les performances de Back to the Future soient appréciées du public, il est connu que Fox n’était pas la première option pour donner vie à Marty McFly et qui était destiné à le jouer était Eric Stoltz. Avec ça en tête, plusieurs fans ont la théorie qu’il y a un plan dans la coupe finale de la bande dans laquelle Stoltz continue de jouer le personnage.

L’hypothèse en question mentionne que la scène où McFly frappe Biff Tannen dans la cafétéria des années 1950 n’a en fait été tournée qu’une seule fois avec l’acteur d’origine. Selon la croyance populaire, dans les images présentées au public, le seul ajout supplémentaire à la séquence est un bref gros plan du visage de J. Fox avant une coupure de poing, qui est exactement là où se trouve Stoltz.

Cependant, en discutant avec The Hollywood Reporter à l’occasion du 35e anniversaire de l’aventure, l’écrivain Bob Gale a déclaré quelque chose qui contredit qu’il n’y avait qu’un seul enregistrement:

« L’éditeur Harry Keramidas, qui a coupé la scène, a vu ses notes, qui montrent que la scène a été réenregistrée […]. Ça pourrait être le poing d’Eric. Je pense que la seule façon de le savoir est de vérifier les chiffres négatifs, mais personne ne risquerait d’endommager le négatif juste pour cela. »

Qui croire? Y a-t-il eu ou non des reprises? Même Thomas F. Wilson, responsable de l’identité de Tannen a dit qu’il est d’avis qu’une seule prise du procès a été faite.

Bien sûr, vous devez être très rapide pour le percevoir, mais heureusement, il existe une vidéo qui l’explique plus attentivement et vous pouvez la revoir ci-dessous (avancez à la minute 3:11 pour voir la répartition des éléments).

De même, Keramidas a également commenté que la scène dans laquelle Marty est poursuivi par le gang alors qu’il est sur une planche à roulettes pourrait également compter sur la présence de Stoltz. Cela n’est cependant pas certain, car il pourrait s’agir d’une double action.

Cette théorie de Retour vers le futur continue de donner beaucoup à dire, mais seules les opinions des deux McFly manqueraient pour le vérifier. En attendant que cela se produise, vous pouvez lire ce Tom Wilson a commenté son expérience de travail avec Eric Stoltz.

