Retour vers le passé: premières images de ‘Paraso’ et ‘Libertad’

Movistar + a publié les premières images de deux de ses prochaines séries originales les plus ambitieuses, «Paraso» et «Liberté», à la fois actuellement en phase de tournage et avec une première estimée pour le premier semestre 2021.

Produit en collaboration avec Globomedia (The Mediapro Studio), «Paraso» Il s’agit d’une série créée par Fernando Gonzlez Molina (‘Palmiers dans la neige’, ‘Trois mètres au-dessus du ciel’, ‘Triloga del Baztn’) avec Ruth Garca & David Oliva (‘L’incident’, ‘Le protégé’, ‘Los Les hommes de Paco ‘,’ Los Serrano ‘).

Gonzlez Molina dirige lui-même les sept épisodes. environ 50 minutes chacune, dont cette série de genre, se déroulant en Espagne en 1992, où suspense et aventure vont de pair avec émotion et mystère.

Les noms de Macarena Garca, Iaki Ardanaz et Gorka Otxoa se distinguent dans la distribution de cette production centrée néanmoins sur un groupe de jeunes interprétés par Pau Gimeno, Cristian Lpez, Len Martnez, Hctor Gozalbo, Mara Romanillos et Patricia Iserte.

Le tournage durera environ 15 semaines dans différents endroits des provinces de Valence (parc naturel d’Albufera, Sueca; El Perell, Xilxes; Requena; Oliva et Villargordo del Cabriel), Alicante (Benidorm, Altea, Jvea, Santa Pola, Calpe, Parc Naturel de la Sierra Helada et Alfaz del Pi) et Madrid.

Le tournage de «Liberté» Elle se déroulera également sur 15 semaines, en l’occurrence dans des localités de la Communauté de Madrid, Ségovie, Cuenca et Guadalajara en vue de sa première, également, au cours du premier semestre 2021.

Miguel Barros et Michel Gaztambide, scénaristes des deux saisons de «Giants», retrouvons le réalisateur Enrique Urbizu pour raconter cette histoire de bandits, voleurs et bourgeois, tous durs et pleins de cicatrices qui ont un peu peuplé, les premières années du XIXe siècle, à peine connues.

Pour se rapprocher de cet univers bronco et lrico Urbizu compte sur Isak Frriz comme Aceituno, avec qui il répète après son travail dans le susdit «Giants»; avec la chanteuse et actrice Bebe, comme La Llanera; avec Xabier Deive dans le rôle de Lagartijo; avec Jorge Suquet comme John; avec Sofa Oria comme reine et avec le jeune Jason Fernndez comme Juan, le fils de La Llanera, né en captivité. Il a également la collaboration spéciale de Luis Callejo, comme El Gobernador, et Pedro Casablanc, comme Don Anastasio.

Produit en collaboration avec Lazona Films, «Liberté», est une histoire d’aventure étonnante se déroulant dans un pays dur et magnifique, en Espagne en 1807, qui se compose d’un total de 5 épisodes d’environ 50 minutes chacun.

Synopsis officiel de ‘Paraso’: Levante, 1992, fin de l’été dans une ville côtière. Sandra, Eva et Malena, 15 ans, disparaissent dans une discothèque sans laisser de trace. La police ne semble pas regarder dans la bonne direction, alors Javi, le petit frère de Sandra, ouvre une enquête avec Quino et lvaro, ses meilleurs amis, et Zeta, l’intimidatrice de classe. Ensemble, ils découvrent que ceux qui ont leur sœur ne sont pas de ce monde.

Synopsis officiel de ‘Libertad’: une femme surnommée La Llanera est libérée de prison après 17 ans. Pendant son internement, il a été assis chaque année dans le vil club et gracié au dernier moment. Son fils Juan est né dans la cellule et ne connaît pas son père, le bandit clebre Lagartijo. La mère et le fils tenteront de vivre la liberté qui leur a été refusée tant d’années pendant qu’ils sont persécutés par des gangs de bandits et des artilleurs du gouverneur. Lagartijo, Aceituno et le gouverneur recherchent La Llanera, mais ils se recherchent également. En Espagne, au XIXe siècle, il n’y a pas de place pour tout le monde, encore moins pour les traîtres.