Retournez Omega Red, le grand méchant des Marvel X-Men

Le retour de Wolverine apportera également l’arrivée de Omega Red, l’un des méchants les plus puissants de Marvel X-Men.

En février, Wolverine il obtient sa propre série de Marve X-Men comicsl. Le premier numéro de la prochaine série comprendra deux histoires distinctes, chacune écrite par Benjamin Percy. Le premier sera illustré par Adam Kubert, et nous verrons comment Logan enquête sur un mystère de meurtre, tandis que le second, dessiné par Victor Bogdonavic, présente une grande bataille entre Wolverine et Omega Red.

Dans un aperçu publié par Marvel Comics, Benjamin Percy, le rédacteur en chef Jordan White et le rédacteur en chef C.B. Cebulski promet un regard plein d’action sur le nouveau statu quo et l’état mental de Wolverine dans l’État-nation mutant de Krakoa.

Lancé en 2019, L’aube de X Il a audacieusement délocalisé la bande dessinée X-Men de Marvel pour refléter la création de Krakoa, offrant aux mutants un paradis sûr et idéaliste pour appeler leur maison sur Terre.

Qui est ce puissant méchant?

Omega Red est un supervillain classique des Marvel X-Men, son nom est Arkady Rossovich et a été créé par Arkady Rossovich. Il était un tueur en série avec lequel le KGB a expérimenté pour créer “quelque chose” semblable à Captain America. Il a une force surhumaine et peut émettre des spores qui causent la mort.Il possède également des tentacules rétractables en carbonadium, un matériau créé en Union soviétique qui voulait imiter l’adamantium.

Ainsi, le retour d’Omega Red, prédit une grande bataille contre Wolverine.

Synopsis de la bande dessinée Marvel:

LE MEILLEUR EST DE RETOUR! Wolverine a traversé beaucoup de choses tout au long de son histoire. Il a été solitaire. Il a été un meurtrier. Il a été un héros. Il a été vengeur. Il a été en enfer et a réussi à revenir. Maintenant, alors que la nation de Krakoa rassemble toute la nation mutante, elle peut enfin être … heureuse? Avec sa famille réunie et en sécurité, Wolverine a tout ce qu’il a toujours voulu … mais il peut le perdre à tout moment. L’écrivain Benjamin Percy (X-FORCE, WOLVERINE: LA LONGUE NUIT) et l’artiste légendaire Adam Kubert (X-MEN, AVENGERS) apportent le meilleur de leur nouvelle maison. AUSSI: Le retour d’Omega Red!

