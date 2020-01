Révélation du titre potentiel d’un nouveau film de scie

Il semble que le titre potentiel du film de Chris Rock’s Saw ait été révélé. Les utilisateurs du subreddit Saw ont déterré une page du site Web du distributeur canadien Mongrel Media qui présente le prochain film intitulé Spiral: From The Book of Saw.

La page ne répertorie pas un synopsis mais répertorie avec précision le casting de Chris Rock, Max Minghella, Samuel L. Jackson, Zoie Palmer et Marisol Nichols, avec Darren Lynn Bousman de retour à diriger. Le film vient de Rock et devrait sortir le 15 mai, suggérant qu’une affiche et / ou une bande-annonce devraient arriver très bientôt.