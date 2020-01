Révélez la fin alternative choquante qu’ils ont tirée de Star Wars 9

L’acteur qui joue l’un des Ren Knights a commenté qu’il avait vu une version du film Star wars 9 Avec une fin totalement différente.

Jean-Baptiste, est l’acteur derrière l’un des chevaliers de Ren que nous avons vu dans Star wars 9 et déclare qu’il y a eu une fin alternative choquante. Depuis lors d’une projection qui a eu lieu quelques semaines avant la sortie du film dans les cinémas, il a vu comment Kylo Ren il a utilisé son Force vitale apporter à Roi de la mort après avoir vaincu l’empereur. Au lieu de cela, c’est lui qui trouve la rédemption et revient finalement à Tatooine et prend le nom de “Ben Skywalker”.

Cela signifie qu’ils ont tourné la dernière scène du célèbre sabre laser jaune deux fois avec Rey et une fois avec Kylo Ren. Ensuite, dans la salle de réunion, ils ont choisi la fin qu’ils préféraient. Outre le fait qu’il y avait des acteurs qui ont vu une autre version.

Quelle fin est la meilleure?

Tout comme le film au cinéma, avec Kylo Ren sacrifie pour ReyC’est peut-être le meilleur. Depuis qu’il obtient la rédemption, sans avoir à perdre le nom de famille de Solo et à mettre Skywalker. Depuis la scène avec son père que Leia a projetée n’aurait pas eu beaucoup de sens. Le montage devrait donc probablement varier quelque peu.

Nous pourrons peut-être voir cette fin dans la version Blu-Ray de Star wars 9, vous devez donc être attentif à ces extras qui donnent toujours des détails intéressants sur le tournage et les décisions qu’ils ont prises.

Maintenant, la saga va prendre un tour et ils tournent davantage dans la série du service de streaming de Disney +. Et qu’après le succès d’El Mandaloriano ils arriveront Cassian Andor et Kenobi. Pendant que le film Star wars 9 Il est toujours dans les salles et a déjà levé plus de 1 048 millions de dollars. C’est un bon chiffre mais il restera bien en dessous des deux épisodes précédents.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.