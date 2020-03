Révélez tous les personnages de la série Superman et Lois

Qui accompagnera les protagonistes de Superman et Lois? Nous avons des détails sur la nouvelle série de The CW qui appartient à l’Arrowverso.

Après être apparu dans la série de Supergirl et dans les croisements épiques de Arrowversele Homme d’acier et le journaliste intrépide jouera Superman et Lois. Maintenant, tous les personnages qui les accompagneront dans leurs nouvelles aventures ont été révélés.

Perry White Homme, 50 ans, toutes ethnies. Un éditeur de journaux grossier et professionnel qui n’aime pas les bêtises.

Scientifique Homme ou femme, entre 20 et 30 ans, toutes origines ethniques. Dans des situations au bord de la catastrophe, ce scientifique essaie toujours de garder son calme.

Sean. Homme, +17 ans mais joue un personnage de 15-16 ans, toutes origines ethniques. Un fermier dur et chauffé qui n’a pas peur de commencer quelque chose s’il n’aime pas ce qu’il voit.

Pasteur Linquist. Homme, 40 à 50 ans, de toute origine ethnique.

Cobb Branden Homme, fin 60-80, toute ethnie. Un agriculteur local présent depuis longtemps.

Ron Troupe Homme, 50 ans, toutes ethnies. Ce journaliste chevronné aime transmettre de mauvaises nouvelles.

Médecin de famille Femme, 50 ans, de toute ethnie. Un médecin compatissant qui vient de perdre un patient qu’il connaissait depuis longtemps.

Benny / techniciens d’urgence en santé. Homme ou femme, 40 ans, de toute origine ethnique. Amical et aide les familles après tout incident.

Jeune garçon. Mâle, 7-10 ans, toutes origines ethniques. Il est sur la voie du danger et est sauvé par un héros.

De quoi parlera la série?

Pour l’instant nous n’avons pas tous les détails de la série Superman et Lois, mais l’histoire se concentrera sur les aventures des deux personnages de DC Comics à quoi s’ajoutera sa récente paternité.

Tyler hoechlin et Elizabeth Tulloch ils joueront à nouveau leurs rôles Clark Kent et Lois lane, dans ce qui sera la septième série de ce multivers appelé Arrowverso de Le CW.

