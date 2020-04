Révélez un détail caché de Captain America dans Avengers: Fin de partie

Le film Avengers: Fin de partie nous offre toujours des détails incroyables comme celui lié à Captain America.

Attention SPOILERS. Sam Hargrave, coordinateur de scène d’action pour Avengers: Fin de partie, fait actuellement la promotion de son nouveau film Netflix, Extraction. Mais il a également révélé un détail étonnant et caché sur le combat du Captain America de l’année 2023 contre sa version du passé de l’année 2012.

Le film de Avengers: Fin de partie Cela signifiait la fin d’une ère pour l’univers cinématographique Marvel, mais c’était aussi une revue des meilleurs moments des grands héros. Puisqu’ils ont dû voyager dans le passé pour récupérer les Infinity Stones.

Pour tenter d’obtenir le sceptre Loki qui possède la Gemme de l’esprit, Captain America doit affronter Captain America. Parce que les forces étaient égales, le Steve Rogers 2023 a dû recourir à une tactique sale pour se battre lui-même, lui disant que Bucky était toujours en vie quelque part.

Il fut un temps où le combat ne mettait pas en vedette Chris Evans.

Voyant qu’il y a deux Captain America dans cette scène de Avengers: Fin de partie, vous devez évidemment penser que l’un d’eux est joué par Chris Evans et le second par un double d’action qui changerait plus tard son visage numériquement. Mais la chose était plus compliquée.

Sam HargraveIl a expliqué qu’après avoir été le double de Chris Evans dans Captain America: The Winter Soldier, il a eu l’occasion de remettre le costume. Cependant, dans l’autre costume était son frère, Daniel Hargrave.

“C’est pourquoi j’ai remis mon costume, pour pouvoir dire ça”, a-t-il commencé. “Marvel est génial dans ce domaine, mais il y a beaucoup de remplacement de visage numérique et il y a de nombreux moments épiques où les frères Hargrave apparaissent à l’écran dans Avengers: Fin de partie. Et c’est la raison pour laquelle je l’ai fait, parce que ces choses vivent pour toujours. »

“Vous pouvez dire à vos enfants, à vos petits-enfants, que c’était moi et mon frère reproduisant Captain America et combattant dans le film Avengers: Fin de partie.”