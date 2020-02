Review AFTERSHOCK Babyteeth Volume 2. Une pierre sur la route

Sadie Ritter a conçu un bébé quand elle avait à peine 16 ans. Comic Planet nous propose AFTERSHOCK Babyteeth Volume 2, la continuation de l’étrange relation qu’une famille entretient avec un nouveau-né qui pourrait être l’incarnation même de l’Antéchrist.

Il n’est pas facile de maintenir l’intérêt des lecteurs après un premier arc narratif d’une nouvelle série. Beaucoup moins de préserver le niveau d’intensité et de surprise, ainsi que de ne pas recréer ce qui fonctionne afin d’étirer artificiellement une intrigue qui servirait simplement de remplissage. Aftershock babyteeth Il n’est pas conforme et cherche à augmenter non seulement le fardeau émotionnel de l’union qui naît entre une mère et sa progéniture, mais élargit considérablement l’univers dans lequel évoluent les protagonistes. Loin d’être à l’aise, ils découvriront que l’histoire qu’ils ont commencée leur laissera une marque indélébile.

Élever une incarnation de l’Antéchrist n’est pas une tâche simple et a sûrement plus d’inconvénients que d’avantages. Sadie n’est pas prête à s’évanouir ou à renoncer à son intention d’élever Clark, malgré les énormes obstacles qu’elle rencontre, même de la part de ceux qui peuvent le moins s’y attendre. Donny Cates ne lésine pas sur nous laisser impatients de savoir comment se poursuivra l’histoire des chroniques de la famille Ritter. Il le fait avec une histoire agile qui nous déplace rapidement d’un endroit à un autre dans le monde, le cœur en poing. Il nous coupe le souffle avec une utilisation de l’intrigue qui atteint l’extase, nous entraînant à lire les cinq numéros américains inclus dans ce volume.

Un univers sombre, où une lueur de lumière peut être un canular bien orchestré, devait avoir un artiste à la hauteur qui nous montrait, d’un trait flou et morne, une réalité crue, non pas à cause de son intrigue dans l’arrêt fantasy Montrez votre côté le plus sombre et le plus sombre. Garry Brown dessine et encre un monde qui laisse peu de place au sourire et s’ouvre à la douleur, aux visages brisés par le désespoir, sillonnés de cicatrices causées par le passage du temps ou l’action sauvage d’autres êtres humains. Si on mélange tout avec une sorte de “raton laveur” démoniaque, qui ne fait qu’alimenter le doute, on a un set rond.

Avec Animosity de Marguerite Bennett et Rafael De Latorre, Babyteeth est la série la plus intéressante de la ligne d’édition Aftershock. L’originalité et les approches suintent toutes deux axées sur un jeune protagoniste dans un monde hostile. Sadie a gagné une place sur les étagères de votre collection, beaucoup de courage avec un fils non conventionnel.

Synopsis officiel

Sadie Ritter est une fille affable et quelque peu geek de seize ans, enceinte de neuf mois et morte de peur. Avoir un bébé à cet âge est compliqué, mais, avec le soutien de sa famille bien-aimée, tout devrait bien se passer … Bien qu’il soit possible que son bébé, Clark, soit l’Antéchrist, boulonné pour abattre les barrières qui séparent le plan terrestre du démoniaque et du démoniaque. libérer la souffrance éternelle pour toute l’humanité. A part ça … tout devrait bien se passer.

Description: Sadie Ritter continue la narration avec la narration des événements qui l’ont amenée à se retrouver à enregistrer des vidéos avec son téléphone portable parmi certaines ruines en Palestine. Une histoire d’amour pour son fils ornée d’une terreur de plus en plus familière.

Jesus Salvador Gomez

AFTERSHOCK Babyteeth Volume 2

