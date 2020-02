Revoir l’histoire MARVEL de l’univers Marvel n ° 4. De Phoenix à Onslaught

Franklin Richards poursuit son voyage avec Galactus avant que l’univers connu ne s’effondre et ne laisse place à une nouvelle incarnation. Panini Comics atteint le quatrième épisode de l’histoire de l’univers Marvel.

Histoire de l’univers Marvel Explorez les années qui se sont déroulées depuis la première apparition de l’entité Phoenix dans X-Men # 101 jusqu’à ce que la résolution de la saga Onslaught (1980-1996) soit clairement un boom mutant au sein de l’univers Marvel. Une ascension qui a eu lieu pendant l’étape que Chris Claremont et John Byrne ont réalisée dans le titre original qui a fini par mener peu de temps après à la création d’une franchise dont dérivaient de nouvelles collections telles que The New Mutants (et sa continuation dans X -Force) ou X-Factor. Les événements signalés sont devenus courants après le croisement appelé “Le massacre des mutants.” “La chute des mutants”, “Inferno”, “Le chant du bourreau” et “L’âge de la révélation” ils ont joué dans de grandes sagas avec des ramifications dans toutes les séries mutantes. Même d’autres en dehors de leur sphère ont également été influencés. Il a ainsi été démontré la grande importance que la série de la franchise X-Men avait à l’époque. Ils ont pris toute l’importance au point qu’après Onslaught, il a été décidé de redémarrer The Avengers et The Fantastic Four pour leur redonner de l’attention.

En général, les trois décennies qui ont une place dans les publications mentionnées dans cet épisode, nous ont donné des sagas comme les deux premières guerres secrètes et leur conflit avec le Tout-Puissant, l’expansion des Avengers vers l’Ouest, le symbiote Spiderman et le retour de son clone ou la très importante saga de The Gauntlet of Infinity, avec le retour des salles de la mort partout dans Thanos de Titan, méchant par excellence de ce que nous portons de Marvel Cinematic Universe. Mark Waid a sélectionné tous ces grands moments en compressant une énorme quantité d’informations sur chaque page. La structure utilisée a permis à l’artiste de briller à travers des pages de démarrage qui combinent différentes figures avec des personnages plus petits, impliqués dans les aventures qui représentent celles du premier plan.

Javier Rodríguez et Álvaro López continuent de montrer leur style particulier qui rappelle les bandes dessinées plus anciennes et il vient comme une bague au doigt pour cette revisite de l’histoire de l’univers Marvel. Le nombre énorme de personnages qui ont dû capturer dans leurs dessins, le respect des uniformes et costumes originaux de chacun des héros et des méchants qui font leur apparition, les poses et les situations recréées de l’imaginaire que chaque auteur de La Maison des Idées … forme un ensemble parfaitement étudié et exécuté. Les deux vont laisser à cette œuvre leur propre marque visuelle personnelle.

Une collection comme celle-ci était nécessaire qui, en plus de reformuler la chronologie et d’établir que tout s’est passé au cours des dix dernières années, raconte les événements fondamentaux que nous avons pu vivre dans l’univers Marvel du début des temps à la apparition de ses premières merveilles et de tous ses exploits ultérieurs.

Synopsis officiel

L’ère du renouveau de l’univers Marvel, avec l’expansion de grands groupes, comme The Patrol-X, avec l’arrivée de The New Mutants, et The Avengers, avec sa branche de la côte ouest. La Bible qu’aucun vrai croyant ne peut manquer!

Histoire de l’univers Marvel

Titre: Histoire de l’univers Marvel n ° 4

URL: Panini Comics

Auteur: Mark waid

Date de publication: 2020-02-06

Illustrateur: Javier Rodríguez, Álvaro López

ISBN: 977000157800600004

Nombre de pages: 40

Jesus Salvador Gomez

Histoire de l’univers Marvel

