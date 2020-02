Revolt TV’s Short & Fresh lance la saison 2 – Blackfilm

Une toute nouvelle saison de “ Short & Fresh ”, une série mensuelle d’anthologie mettant en vedette des courts métrages ancrés dans la culture hip-hop créée par un éventail diversifié de cinéastes montants, débute le 21 février à 22 h HE sur la chaîne de télévision REVOLT et REVOLT On Demand, avec de nouveaux épisodes subséquents se déroulant chaque mois. L’annonce est liée à la campagne du mois de l’histoire des Noirs de REVOLT (#BHMX), qui présente une large gamme de premières en réseau et numériques en février.

Le réseau célèbre son retour avec un épisode bondé en partenariat avec l’African American Film Critics Association (AAFCA), un groupe renommé de critiques de cinéma mettant en avant l’excellence noire dans le cinéma. REVOLT et AAFCA ont collaboré pour organiser la première, qui comprend quatre courts métrages.

Office Sweats, un jeune homme afro-américain aux prises avec des problèmes de dualité de caractère sur le lieu de travail, jonglant à la fois avec lui-même et s’inscrivant dans le moule des normes d’entreprise de l’Amérique blanche sans place pour la culture «noire» (réalisé par Artii Smith).

Royal T-ype, un homme schizophrène semi-fonctionnel avec les compétences de Shakespeare conserve la vie avec sa machine à écrire… jusqu’à ce qu’il disparaisse (réalisé par Kamille Wright).

Know Me So Well, lorsqu’une femme britannique vivant à Brooklyn à la fin de la vingtaine réalise que sa relation a suivi son cours, elle décide d’explorer une nouvelle romance, l’envoyant dans un voyage d’amour-propre, de regret et de conséquences déchirantes (réalisé par Starr Nathan).

Drive Slow, un adolescent du côté sud de Chicago tente de terminer ses essais universitaires. Alors qu’il s’efforce de résumer son environnement complexe en 500 mots, les opinions disparates de ses amis, les reportages racistes et la menace d’un danger persistant ne font que compliquer le processus (réalisé par Terrence Thompson).

«L’énoncé de mission de Short & Fresh a toujours été d’identifier et de mettre en lumière la prochaine génération de cinéastes montants, il existe donc une synergie naturelle avec AACFC, un champion de longue date de la communauté cinématographique», explique Jonathyn Pankratz, vice-président de la programmation chez REVOLT. . “Nous sommes ravis de nous associer à AACA pour briller encore plus sous les projecteurs alors que notre réseau continue de servir de plate-forme pour les talents émergents de la communauté Hip Hop.”

«Les courts métrages fonctionnent comme un« terrain d’essai »important pour les cinéastes émergents, c’est pourquoi l’African American Film Critics Association a été ravie de participer à la découverte du talent de nouvelle génération présenté sur REVOLT’s Short & Fresh», déclare Gil Robertson, Président d’AACA. “Ce fut un privilège de voir le début de tant de carrières prometteuses.”