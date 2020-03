Revue comique Off The Rack: Astro City – Héros locaux

D’accord. Après une tentative ridiculement maudite l’an dernier, je recommence à bouger.

Je n’aurais jamais imaginé que vendre une maison et en acheter une autre serait une corvée comme en 2019! Nous avons été suspendus pendant quatre mois avant que notre acheteur finisse par nous dire que, non, il ne pouvait pas réellement obtenir de prêt. Leçon pour vous là-bas: n’essayez pas de cacher de l’argent à notre ex-conjoint, car les agences de prêt ne pensent pas que vous en avez et vous ne pouvez pas acheter ma maison.

Mais depuis hier, nous acceptons une offre sur notre maison et avons fait accepter notre offre sur une nouvelle maison. Je serais plus excité, mais… nous l’avons fait bien avant. Revenez à moi fin avril, et nous verrons comment tout cela s’est réellement passé.

TITRE: Astro City: héros locaux

Écrivain et artiste: Kurt Busiek et Brent Anderson

Éditeur: DC / Wildstorm

Protagonistes: Des gens!

Antagonistes: Des trucs? Ce n’est pas vraiment de cela dont parle Astro City.

Je souhaite que Kurt Busiek ait écrit environ 50% de toutes les bandes dessinées actuellement publiées.

C’est un gars qui OBTIENT juste ce que je pense que les bandes dessinées devraient être. Il construit des personnages plus grands que nature et amusants, mais il a également une incroyable emprise sur le monde réel autour de ces personnages. Il raconte des histoires de bandes dessinées de style classique, mais avec une nuance et une attention aux détails, vous ne réalisiez pas que vous manquiez auparavant.

Astro City est tout simplement l’une des plus belles bandes dessinées jamais publiées, et elle était extrêmement influente sur le médium en général, ouvrant la voie à des histoires plus ancrées que le marché indépendant connaît aujourd’hui du succès.

Local Heroes est un conte d’Astro City qui est encore plus ancré que d’habitude, car il se concentre assez exclusivement sur les «vraies personnes» de la métropole titulaire. Il s’agit moins d’une saga continue que d’une anthologie, se concentrant alternativement sur un préposé d’hôtel, un adolescent envoyé au pays pour un été, un avocat essayant de faire sortir le fils d’un chef de gang d’une affaire de meurtre, un journaliste et d’autres .

Les capes sont là, bien sûr, impactant les histoires à leur manière, mais elles sont la vitrine de la vie de ces peuples plutôt que la base de l’histoire. Au moment où il avait lancé Local Heroes, Busiek avait déjà raconté des histoires réalistes et simples telles que Confessions et Tarnished Angel; ce commerce lui a donné une chance d’obtenir encore un pas de plus des Samaritains et des Jacks-In-The-Box du monde.

Brent Anderson est le dessinateur à ce sujet (ainsi que la plupart d’Astro City), et il est difficile à casser. J’ai tendance à regarder son art et à penser: «Non, je n’aime pas ça», mais il trouve sans cesse un moyen d’avoir l’ambiance parfaite pour chaque histoire qu’il écrit. Il est beaucoup moins concentré sur des crayons parfaitement polis que sur la façon de s’assurer que les dessins physiques du monde correspondent au ton de l’écrivain dans les détails.

Et franchement, cela semble beaucoup plus difficile à réaliser que de faire des visages parfaitement symétriques et des arrière-plans complets. Je n’ai donc rien de mal à dire sur lui. Il est éminemment doué pour ce qu’il fait.

S’il y a un problème avec les histoires de style anthologie, c’est que vous ne pouvez presque pas vous empêcher de comparer les histoires en les lisant. «Cette histoire allait bien, mais le premier conte était meilleur. Et ils sont tous les deux meilleurs que le troisième. Mais le quatrième les a tous emportés ». Je ne veux pas dire que cela enlève du travail global, mais cela me conduit à garder un «score» dans ma tête.

Cela dit, je nourrirai cela en soulignant que j’aimais le plus les arcs de l’avocat de la défense et de la famille de la mafia, le journaliste de style Golden Age Lois Lane essayant constamment de prouver que son collègue est un super-héros, et l’adolescente envoyée hors de Astro City pour passer du temps avec sa famille rurale. Et bien que toute l’histoire ait pu manquer de la même finesse, le morceau d’ouverture de Local Heroes avec le préposé de l’hôtel avait une fin si parfaite Busiek qu’il m’a vraiment collé.

La capacité de Kurt à vous faire vous passionner pour ces personnages uniques est sans précédent. Ce groom va entrer dans le même domaine que le protagoniste de “The Nearness of You” où je pense parfois “Boy, je me demande comment va ce personnage de fiction qui a eu une existence très brève dans une nouvelle”. JE ME SOUCIE DE CES PERSONNES; pourquoi tu me fais ça, Busiek?

Comme vous vous en doutez, certaines de ces histoires sont édifiantes et d’autres sont plus décevantes. Il y a un peu de tout pour tout le monde ici. Je pense que cela s’intègre parfaitement au milieu des traditions d’Astro City dans l’ensemble. Ce qui, compte tenu de ce que je ressens pour le titre, est un éloge.

Sujet de discussion: Kurt Busiek est un écrivain que j’ai toujours l’air de bien lire après coup. Je n’ai lu Marvels qu’au début des années 2000. Je n’ai lu Astro City qu’à la fin des années 2000. Je n’ai pas lu ses Avengers avant les années 2010. Dans quel créateur êtes-vous entré rétroactivement?

