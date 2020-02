Revue comique Off The Rack: Bitch Planet

Je fais probablement trop de sieste ces jours-ci.

Ce n’est pas faute d’avoir des choses à faire. Je suis tombé très loin de mon rythme sur ces articles. J’avais l’habitude d’avoir un cache de 15-20 prêt à un moment donné, mais c’est un peu plus de cinq.

Je continue de penser: «J’ai quelques choses à lire; Je vais les parcourir et écrire trois ou quatre articles dimanche ». Et tu sais ce que je fais dimanche?

Sommeil. Je me réveille, fais toutes les courses que j’ai pour la journée (litière pour chat et quelques trucs de Wal-Mart aujourd’hui), rentre à la maison et fais la sieste. Ensuite, je me réveille, je mange, je regarde une petite télé avec la femme et… je fais encore une sieste.

Regardez, le sommeil est le meilleur. Et si je n’avais pas dix-huit autres choses à faire à un moment donné, je serais moins triste. Je SUPPOSE de lire un roman et d’y réfléchir aussi.

Mais ça suffit de mes salopes!

TITRE: Bitch Planet

Écrivain et artiste: Kelly Sue DeConnick et Valentine De Landro

Éditeur: Image

Protagonistes: Kam Kogo, Penny Rolle, autres

Antagonistes: Hommes!

Tu piges? C’était une séquence! Le livre d’aujourd’hui est Bitch Planet, et j’ai dit que je râlais Venez pour les critiques comiques, restez pour les histoires sinueuses et les plaisanteries boursouflantes.

Bitch Planet est une version beaucoup plus énergique de la populaire série de livres / séries télévisées Margaret Atwood The Handmaid’s Tale. Ou le conte de Handmaiden? Je ne sais pas. Je ne l’ai jamais regardé.

Mais je sais que la prémisse implique un avenir sombre possible où les femmes ont été soumises à une société qui est un patriarcat un peu plus direct et oppressif que celui que nous avons actuellement. Les seules femmes libres sont celles qui sont conformes et fidèles au système. D’autres ont été emprisonnés ou réduits en esclavage dans un rôle de type citoyen de seconde main.

Bitch Planet est similaire dans la mesure où il existe une société dominée par les hommes, et les femmes «libres» sont celles qui acceptent les caprices des hommes et n’expriment pas beaucoup d’autonomisation ou de résistance. Ceux qui le font sont littéralement envoyés hors du monde à l’avant-poste de conformité auxiliaire, familièrement connu comme «Bitch Planet».

Les raisons de l’emprisonnement vont des crimes réels (voies de fait et assimilés) à des éléments qui ne peuvent être décrits que comme des «crimes contre les hommes» («séduction et déception», «manipulation émotionnelle», etc.). Et les minorités sont condamnées à des taux plus élevés que les femmes blanches.

Dans ce premier échange, le livre met en place Kam Kogo comme un dur à cuire, imposant physiquement un nouveau prisonnier sur Bitch Planet qui se prépare pour un meurtre à l’intérieur de l’établissement afin de la recruter dans une équipe de football où la femme peut être brutalisé sur un flux en direct pour que tout le monde à la maison puisse en profiter. Kam est contre l’idée, mais ses codétenus la convaincent qu’ils peuvent le faire fonctionner à leur avantage.

Sauf, oups, leur meilleur joueur est tué par les gardes lors de la toute première mêlée. Donc, avec des choses qui semblent sombres, le premier échange se termine.

Ho ho, c’est un livre difficile à discuter sans entrer dans un territoire sociologique diviseur. Je fais généralement le tour des trucs comme ça dans mes critiques parce que je suis sans spin et que je ne vois pas beaucoup d’utilité pour aliéner les lecteurs, quelles que soient mes opinions particulières sur ces lecteurs! Mais avec ce titre, ce sera difficile.

Je vais donc commencer par ceci: bien qu’il ne s’agisse que de cinq numéros, ce livre ne montre pratiquement aucun personnage masculin sympathique. Du moins, je ne pense pas. Il y a beaucoup de scènes sur Terre avec des mecs plus âgés qui sont chargés de décider du sort des prisonniers, et ces scènes sont ennuyeuses. La plupart des personnages semblent similaires et fonctionnent ensemble, donc mon cerveau est rapidement tombé dans «survoler cela et revenir à la viande du mode histoire». Je pouvais voir l’idée que c’était peut-être intentionnel, mais… je ne pense pas que ça l’était. Je pense juste que ces scènes étaient mal gérées et génériques. Je ne pouvais pas du tout différencier beaucoup de ces personnages masculins.

Mais certains des hommes les plus «remarquables» que nous rencontrons en cours de route sont un mari qui laisse sa première femme pourrir sur Bitch Planet tant qu’il peut libérer sa nouvelle épouse soumise de son emprisonnement accidentel; un gardien qui ne se soucie pas que des femmes soient emprisonnées par erreur tant qu’il peut récolter des pots-de-vin pour les libérer; et les hommes en charge de la ligue sportive qui sont prêts à faire participer les prisonniers à des classements. Sans parler des gardes vicieux et abusifs. Personne ici n’est mémorablement vertueux.

Je soumettrai que le manque de TOUT homme qui n’est pas une douche au mieux ou corrompu et le mal au pire fait que les choses ressemblent à un dessin animé. Mais ce sont les cinq enjeux de la construction du monde. Je suppose que des caractères plus équilibrés peuvent arriver plus tard. Ou peut-être pas, je ne sais pas.

C’est donc là que réside la politisation du livre. Si vous êtes abonné à M.R.A. croyances ou sont un «incel» autodéclaré ou ne sont qu’un connard misérable général, vous rejetterez rapidement Bitch Planet comme «quelque chose quelque chose de mauvais féminisme quelque chose de hashtag pas tous les hommes». Vous allez vouloir vouloir le détester, et vous le ferez, et cette prophétie se réalisera avec succès. Bien sur vous!

Et c’est bien parce que Bitch Planet s’en fiche. La couverture du premier numéro est littéralement un gros doigt d’honneur pour le monde, orné de lettres de grindhouse popping que vous pouvez entendre dans votre tête d’une voix rauque. “GIRL GANGS … CAGÉ ET ENRAGÉ!” “LES FILLES! LES FILLES! LES FILLES! LUTTER POUR LEUR VIE… ET LEUR LIBERTÉ! ». C’est tendre la main et vous saisir par le menton et grogner dans votre oreille que ce livre ne tire pas de coups. Il se délecte de son propre style exagéré pour faire un point, tout en vous étonnant.

Beaucoup de nouvelles fictions peuvent trébucher hors de la porte avec des problèmes de rythme, soit en construisant trop lentement ou en allant trop vite à l’action. Honnêtement, Bitch Planet a un rythme impeccable. Le premier problème est une énorme indication erronée sur qui est la star du livre et sur ce qu’il sera peut-être, mais c’est une excellente astuce pour donner l’impression que tout peut arriver. De là, nous obtenons l’univers, nous obtenons une trame de fond sur Penny Rolle (l’une des détenues, et c’est le meilleur problème du premier échange), nous obtenons le point d’intrigue initial. DeConnick frappe toutes les notes en laissant un mystère tout en rendant les choses intéressantes. Il ne traîne pas et ne donne pas l’impression de se déplacer trop rapidement pour se soucier des joueurs impliqués.

