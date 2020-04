Revue comique Off The Rack: Daredevil Yellow

Au moment où j’écris ceci, je suis au milieu de la «distanciation sociale».

Même si je ne suis pas très en avance sur les articles – seulement environ deux ou trois semaines de nos jours, whoof – je suis curieux de savoir où nous en tant que société seront au moment où cela sera publié.

Coronavirusmania fonctionne actuellement à l’état sauvage. Toutes les écoles publiques sont fermées pour les deux prochaines semaines dans mon état. Les saisons NBA et NHL sont en suspens. Disneyworld et Broadway sont sombres. Wrestlemania est toujours prêt, mais il semble moins probable à la minute où cela se produira réellement. (EDIT: Cela a évidemment changé depuis et nous ne nous préparons pas pour HouseShowMania).

Je dois avouer certains sentiments de culpabilité ici. J’avais ri de COVID-19 pendant les premières semaines de son existence parce que c’était comme quelque chose que nous avions tous vécu auparavant. RAS, H1N1, grippe aviaire, grippe porcine, Ebola… tous les trois ans environ, les médias se focalisaient sur une nouvelle maladie dont nous devions tous être terrifiés. Le coronavirus s’est donc senti comme un autre “C’est reparti!” moment.

Mais non… il s’avère que celui-ci est plus une réalité. Ou, au moins, c’est certainement traité plus comme une chose réelle dont je me souviens de ces autres. Alors maintenant, je me distancie socialement dans les confidences de ma maison. Qui est super! J’ai du papier toilette et Crystal Light et Cheez-Its et Max Raids sur Pokemon Shield. Mais ma femme, quant à elle, qui ne veut rien faire d’autre que regarder la télévision pour commencer, s’est ennuyée dans les premières heures.

Donc, j’espère que dans quelques semaines, lorsque vous lirez ceci, le coronavirus sera plus un “je suis content que ça ait déjà explosé!” chose et moins d’un “Je dois combattre ce mutant à mort pour sécuriser mes boîtes de haricots!” sorte de chose.

TITRE: Daredevil Yellow

Écrivain et artiste: Jeph Loeb et Tim Sale

Éditeur: Merveille

Protagonistes: Daredevil

Antagonistes: The Owl, The Purple Man, Electro, autres

Jeph Loeb et Tim Sale sont peut-être plus connus pour leur travail sur les contes de Batman “The Long Halloween” et “Dark Victory”, mais ils ont également eu une série réussie de mini-séries à la House of Ideas! Ils ont publié une gamme de livres sur le thème des couleurs, y compris Spider-Man: Blue, Hulk: Gray, Captain America: White, et cette histoire des premiers jours de Matt Murdock où il a rencontré Karen Page et a commencé à combattre le crime en tant que Daredevil.

Parmi ceux-ci, je n’ai lu que les itérations de Spider-Man et Daredevil. Alors peut-être que je vais entrer dans ceux de Hulk et Cap pour un futur article … si vous avez un intérêt pour ça.

Yellow voit un jour moderne Matt Murdock écrire des lettres à son ancienne amante décédée Karen Page pour l’aider à faire face à sa perte. Karen a bien sûr été assassinée par Bullseye lors de la course Daredevil de Kevin Smith, et elle n’a jamais, à ma connaissance, été ramenée. Hé, bon travail, bandes dessinées! Une mort qui compte toujours.

Nous obtenons un Hornhead 101 en jaune avec un récit de la mort du père de Matt quand il a refusé de plonger dans un match de boxe. C’est l’impulsion pour Matt qui fabrique le costume pour traduire les tueurs en justice.

De là, lui et Foggy Nelson ouvrent leur propre cabinet d’avocats, prennent les Fantastic Four comme premiers clients et commencent à interviewer pour une secrétaire. Karen Page est la première candidate remarquable et est embauchée immédiatement, après quoi les deux avocats lui tombent la tête.

Elle est très demoiselle en détresse ici, se faisant kidnapper et secourir deux fois en peu de temps (d’abord par The Owl puis par Purple Man). Elle est également une représentation très pure de l’âge d’argent d’elle-même; elle est timide et silencieusement respectueuse et très innocente. C’est loin du personnage qu’elle deviendrait dans le mythe de Daredevil, il y a une allusion à cela quand un autre personnage lui dit qu’un jour Karen aura un secret, et elle verra ce que cela vaut pour elle …

Daredevil Yellow rappelle extrêmement Spider-Man Blue dans la mesure où les deux histoires présentent un personnage qui fait face à la perte de leur première petite amie blonde en enregistrant un message qu’elle n’entendra jamais. Les deux sont des récits du passé concernant la façon dont les couples se sont rencontrés. Sans avoir lu Hulk Gray ou Captain America White, je ne peux pas dire si c’était un thème sur tous les projets Loeb / Sale Marvel ou juste une étrange coïncidence ici. J’imagine que c’est l’ancien? Maintenant, je dois vraiment les vérifier.

Sale reste un artiste fantastique dont je suis constamment émerveillé, mais son style semble moins adapté à cette histoire et à ces personnages qu’il ne l’était pour Batman et Spider-Man. Ce n’est pas mal – son art ne pourrait jamais être mauvais – mais il ne semble pas qu’il contribue autant ici que d’habitude. Karen Page est un peu trop souris et n’a pas le charme de Catwoman de Sale ou de Gwen Stacy. Son Daredevil n’a pas le sombre mystère de Batman ou l’athlétisme presque inhumain de Spider-Man.

En ce qui concerne l’histoire, les récits sont ce qu’ils sont. Il y a certainement une place pour eux, et il peut être formidable de voir des idées classiques mises à jour ou avoir de nouveaux détails ajoutés.

Est-ce juste? Je veux dire, finalement, Long Halloween était un récit de l’origine de Two-Face. Dark Victory était une mise à jour de Robin’s. Mais avec ces histoires de Batman, les récits semblaient simplement coïncider avec la toute nouvelle histoire au premier plan. The Long Halloween est une histoire inédite de Batman résolvant un cas d’un an… oh, et soit dit en passant, c’est au cours de cette année que Harvey Dent devient Two-Face.

Avec Daredevil Yellow, on a l’impression que «c’est ainsi que Daredevil a rencontré Karen Page». Si Loeb et Sale avaient à nouveau 12 problèmes pour raconter une toute première histoire DD et la rattacher au calendrier dans lequel il a rencontré Karen, je suis sûr que ce serait mieux, mais … ce n’est pas ce que nous obtenons ici.

C’est toujours une bonne lecture. Loeb et Sale sont autant de chocolat et de beurre d’arachide que n’importe quelle paire créative dans les bandes dessinées. Le plus gros inconvénient de Yellow est que le lire me donne envie de lire leur meilleur travail.

Sujet de discussion: Quelle est votre association écrivain / artiste sous-estimée préférée qui a travaillé sur plusieurs personnages? Des points bonus si eux aussi sont restés ensemble dans toutes les entreprises!

Et pendant que vous y réfléchissez, si vous souhaitez profiter de plus de blogs liés à la bande dessinée et d’un podcast hebdomadaire, visitez Ghosts of the Stratosphere. Notre podcast est plein de débats, de listes des dix premiers et de critiques comiques, et nous mettons à jour quotidiennement!

Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @gotstratosphere pour les mises à jour!

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mal

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bien

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait