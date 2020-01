Revue comique Off The Rack: Sin City – Hell and Back

DIEU, j’ai adoré le premier film de Sin City.

J’ai quitté le théâtre après avoir vu ce film complètement amplifié. Après sa sortie en DVD, j’ai dû le regarder une douzaine de fois de plus. J’ai attendu avec une haleine appâtée une suite pour me permettre de retourner dans le monde visuellement saisissant des meatheads et dames.

Et j’ai attendu.

Et j’ai attendu.

Environ une décennie plus tard – BIEN après que l’incendie de l’original se soit éteint – un deuxième film dans Sin Cityverse a finalement été publié, et honnêtement? Je ne l’ai même jamais vu.

Ils ont juste attendu trop longtemps! Oubliez de frapper pendant que le fer était chaud; ils ont attendu que le fer soit recouvert de mousse!

J’ai entendu dire que ce n’était même pas bon, ce qui suit compte tenu du temps qu’il a fallu pour capitaliser. Mais bon sang, ce premier film a été un tel gagnant. Il n’a probablement pas très bien vieilli, mais pour 2004, je pensais que c’était fantastique.

TITRE: Sin City: l’enfer et le dos

Écrivain et artiste: Frank Miller

Éditeur: Cheval noir

Protagonistes: Wallace

Antagonistes: La corruption et la saleté généralisées de Sin City, The Colonel

À ma connaissance, Hell and Back est la toute dernière «vraie» collection d’histoire de Sin City. Miller a peut-être revu sa célèbre capitale de la tentation et de la violence pour un court moment ici ou là, mais je crois que c’était la dernière édition collectée.

Hell and Back raconte l’histoire d’un protagoniste auparavant inconnu, Wallace, un ancien spécialiste militaire devenu artiste pacifique. Il essaie simplement de coller à ses valeurs dans un monde publicitaire axé sur les T&A tout en trouvant des moyens de payer son loyer… tant que cela ne porte pas atteinte à sa moralité. Il arrive dans la vie d’une belle femme nommée Esther alors qu’elle tente de se suicider. Grâce à son intervention, elle est sauvée.

Avant que les deux puissent faire avancer une grande partie d’une relation, Esther est kidnappée par des grognements travaillant pour The Colonel afin qu’elle puisse être reprogrammée (et nettoyée de ses traits physiques plus ethniques) et mise en vente dans son commerce du sexe. Cela incite Wallace à commencer à déchirer Sin City à sa recherche.

En cours de route, il se heurte à Delia, la femme fatale du colonel, pour rappeler au lecteur que n’importe lequel d’entre nous aurait DEFINITIVEMENT échoué dans notre quête pour sauver Esther, ainsi qu’un service de police corrompu dirigé par un homme nommé Liebowitz dont la famille est menacée par le colonel.

Avec l’aide du Capitaine, un copain de guerre de Wallace, le héros réticent trouve finalement Esther et la libère, tout en donnant à Liebowitz la force dont il a besoin pour sortir de sous le pouce du colonel. Il se termine sur une note relativement édifiante pour Sin City, avec Wallace et Esther en route pour faire une nouvelle vie loin du monde des gouttières de Basin City.

Voici mon histoire préférée de Sin City. Il manque le succès et la renommée des contes précédents mettant en vedette Marv ou Dwight, mais il y a beaucoup à apprécier ici.

Commençant par un point au milieu de l’œuvre, le septième numéro de Hell and Back est étrange pour la série car il est presque entièrement en couleur. Un Wallace drogué hallucine à travers les pages alors que lui et le capitaine combattent les forces de police qui ont été envoyées pour le récupérer. Les hallucinations de Wallace passent devant le panneau, le faisant passer des poupées Raggedy Andy à Hellboy en passant par Leonidas et Wonder Woman derrière. C’est un problème formidable car le lecteur passe à travers la stupeur de Wallace et essaie de localiser toutes les références.

Et c’est la chose à propos de Hell and Back: il n’a pas peur de se soumettre à des éléments comiques plus sincèrement que les sagas précédentes. Surtout sur les couvertures, dont chacune avec un ballon de mots qui délivre réellement sur une scène incluse dans le numéro.

La fragilité de marque une crasse de Sin City est toujours là, cependant. Je veux dire, l’histoire raconte que des femmes sont vendues dans le commerce du sexe, pour l’amour de Dieu! Wallace est probablement l’être le plus pur de toutes les séries de Miller, et il semble vraiment étrange qu’il appelle la maison de Basin City, mais il se sent également sans direction pour commencer la série. Il s’est résigné à la vie dans les égouts alors qu’il se bat pour garder ses propres valeurs. La bataille ultime dans Hell and Back est moins Wallace vs The Colonel et plus Wallace vs les tentatives insidieuses de la ville de démolir de bonnes personnes.

Delia est l’incarnation littérale de cette lutte. Elle entre dans l’histoire en tant que renarde mortelle envoyée pour détourner les yeux de Wallace du prix et le tuer facilement. Alors qu’il cherche une route pour Esther, elle lui donne taquin après taquin après taquin pour qu’il se donne à elle à la place. Mais Wallace reste déterminé dans sa poursuite de la femme qu’il a sauvée. En maintenant sa vertu dans un monde où n’importe qui d’autre aurait vendu la leur il y a des années, il persévère. En ce qui concerne les notes sur lesquelles aller, c’est ce dont Sin City avait besoin.

Honnêtement, je pense que tout ici fonctionne très bien. Son protagoniste est un peu plus parfait que les précédents, mais il n’est pas moins puissant et compétent. Le dialogue est plein d’esprit, et le récit est court et vif. C’est aussi bon pour un livre de Sin City que pour tous ceux qui l’ont précédé.

Sujet de discussion: Je suis toujours sur le film qui fait que ma chèvre n’a pas de fin, alors éloignons-nous de la pure bande dessinée: quelle suite est sortie beaucoup trop tard pour vraiment capitaliser sur l’élan de l’original? Que ce soit une suite de film ou de livre ou un spin-off d’une émission de télévision.

