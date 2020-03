Revue comique Off The Rack: Spider-Geddon

Au moment où j’écris ceci, je suis à environ une semaine de ne pas avoir d’appendicectomie surprise.

C’est bizarre comment votre corps peut simplement se retourner contre vous. Je ne suis pas ici pour dire que c’est une chose terrible par rapport à ce que beaucoup de gens traversent, mais se réveiller à 3 heures du matin parce que vous êtes soudainement dans une nouvelle douleur que vous n’avez jamais ressentie auparavant et être opéré à 9 heures du matin, c’est fou.

Comme je l’ai dit, il y a des gens qui ont des problèmes de santé quotidiens, alors prendre le temps de parler de mon appendice wimpy est terriblement égoïste de moi, mais bon, c’est mon article et c’est tout ce que j’ai à ouvrir cette semaine!

J’ai vraiment du ressentiment envers mon corps. Je ne bois pas d’alcool (ou de l’enfer, même de la caféine). Je n’ai jamais pris de drogue. Je fais de l’exercice régulièrement. Mais au cours des dernières années, j’ai eu: mon appendice me tapotait, une crise de nulle part, un épisode cardiaque bizarre où toute ma poitrine tremblait, et un saignement de nez la nuit avant mon mariage qui était si sévère que j’ai fini dans le seul ER sur le Grand Cayman.

Je pourrais aussi sérieusement commencer à faire du coke. Ce n’est pas comme si mon corps pouvait me trahir beaucoup plus!

Eh bien… je pourrais probablement au moins BOIRE un Coca. Pas de bébé.

TITRE: Spider-Geddon

Écrivain et artiste: Christos Gage et Jorge Molina

Éditeur: Merveille

Protagonistes: Otto Octavius, Miles Morales, Spider-Punk, Spider-Ham, Spider-Gwen, Scarlet Spider, tant d’autres araignées.

Antagonistes: Les héritiers

S’il y a jamais eu un personnage de bande dessinée dont l’image devrait être trouvée dans un article détaillant la loi des retours décroissants, c’est bien le méchant de Spider-Man Morlun. Il a commencé comme un méchant intéressant, intimidant et mystérieux dont le pouvoir était plus que ce à quoi Spider-Man avait été habitué auparavant. Il avait une grande histoire d’introduction qui s’est conclue par sa mort aux mains de son étrange crapaud, Dex.

Les bandes dessinées étant des bandes dessinées, il a été relancé sans explication quelques années plus tard pour être l’impulsion qui allait provoquer la transformation de Peter après sa mort. Cette apparence n’avait pas la magie de la première, mais c’était toujours un chat cool. Cela, encore une fois, s’est terminé avec sa mort quand un Spider-Man transformant l’a dévoré.

Morlun tournerait un peu dans des rôles mineurs à travers Marvel avant de revenir sur le devant de la scène dans Spider-Verse où, tout à coup, il aurait toute une famille de mangeurs de Spider-Man. D’accord je suppose? Ils seraient vaincus, mais ils ne tarderaient pas à revenir…

Spider-Geddon est le scénario dans lequel la famille de Morlun – Les Héritiers – échapperait à la terre désolée radioactive sur laquelle ils ont été emprisonnés et redeviendrait une nuisance. C’est vraiment une sensation de “Oh, encore une fois”. Morlun seul était un personnage de qualité qui n’allait peut-être jamais revivre ses premiers jours de gloire, mais aurait pu être un excellent ajout aux voyous de Spider-Man. Les héritiers se sentent comme des rechapés inutiles.

Spider-Geddon se concentre beaucoup moins sur le Peter Parker de l’univers 616 que Spider-Verse. Ici, les principaux protagonistes sont Otto Octavius ​​(récupérant le costume et le rôle de Spider-Man supérieur), Miles Morales, Spider-Gwen et d’autres araignées. Plus particulièrement, le Peter Parker de l’univers du jeu vidéo PS4 est introduit dans le giron comme une sorte de protégé pour Otto, ce qui est logique compte tenu de sa dynamique avec le Dr Octopus de son univers.

Miles et Otto se disputent pour savoir s’il faut tuer les Héritiers une fois pour toutes – Miles refuse évidemment, mais Otto indique leur fuite comme preuve qu’il n’en faut pas moins – et chacun prend un groupe d’araignées fidèles à leur cause. À la fin de la série, ils trouvent un point médian solide sur lequel se mettre d’accord, et Miles possède la Force Enigma. Ainsi, les héritiers sont vaincus.

Pendant ce temps, la porte est laissée ouverte pour une future méchanceté entre les mains d’un autre Earth Norman Osborn et de son nouvel homme de main, Spiders-Man.

Mec, Morlun, qu’est-ce qu’ils t’ont fait?

D’une figure de vampire séculaire qui draine la vie des animaux totems à cette étrange équipe interdimensionnelle… ce n’est certainement pas un tournant que j’ai jamais vu venir.

Tout d’abord, le bon: les crayons de Jorge Molina sont formidables. C’est un grand artiste avec un style amusant qui correspond incroyablement bien à la fluidité des personnages de Spider-Verse. Absolument rien à redire.

De plus, avec Octavius ​​comme personnage central (plus ou moins) de la série, Gage joue vraiment avec la ligne qu’il parcourt entre sa méchanceté classique et ses conceptions plus modernes de l’héroïsme. Spider-Geddon a fait d’Otto un personnage fascinant pour moi… au moins autant que Superior Spider-Man l’a fait il y a quelques années. Cela m’a fait continuer d’espérer que Superior Octopus reste dans les parages et n’est pas retourné dans un rôle purement diabolique comme d’autres l’ont été (Dr. Doom récemment, après son tour héroïque d’Infamous Iron Man).

Après cela, cette histoire a été assez bien écrite par Gage, donc je ne peux pas vraiment lui faire de reproches … Je me fiche de The Inheritors. Ils se sont toujours sentis comme une idée maladroite et comme s’ils étaient à cornes de chaussure dans le mythe de Spider-Man juste pour le confort de l’intrigue. Gage rend la caractérisation et les détails intéressants, mais l’idée de base lui a été imposée par des écrivains araignées inférieurs du passé.

Une famille Morlun qui saute dans l’univers ressemble à une telle bâtardise de ce qu’était Morlun à l’origine. Sérieusement, lisez la première histoire de Morlun de Straczynski puis lisez Spider-Verse. Il ne se lit même pas comme le même caractère. C’est un virage si sauvage. Vous pourriez aussi bien remplacer Morlun dans Spider-Verse par, disons, Demogoblin. Ce ne serait certainement pas plus mal adapté!

Et c’est ça le plus gros problème. Spider-Verse était la portée d’une histoire qui ne semblait jamais nécessaire. Spider-Geddon n’est que la continuation de quelque chose qui n’a jamais été nécessaire. J’aime l’idée que tous les araignées multivers se réunissent, mais les héritiers apparaissent simplement comme un groupe d’arnaques indiscernables d’un méchant autrefois fier. J’ai lu les deux séries maintenant (et JUSTE lu Spider-Geddon), et si vous m’avez poussé, je ne pense pas que je pourrais nommer un seul héritier autre que Morlun. Ce sont des personnages en papier. Comme c’est triste?

Sujet de discussion: Quel méchant en plus de Morlun est entré comme une maison de feu, semblait destiné à bousculer le statu quo pendant des années, puis a simplement sombré dans la médiocrité ou l’absurdité?

Et pendant que vous y réfléchissez, si vous souhaitez profiter de plus de blogs liés à la bande dessinée et d’un podcast hebdomadaire, visitez Ghosts of the Stratosphere. Notre podcast est plein de débats, de listes de dix premiers et de critiques de bandes dessinées, et nous mettons à jour quotidiennement!

Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @gotstratosphere pour les mises à jour!

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mal

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait