Revue comique Off The Rack: Stars & STRIPE

Qu’est-ce que c’est avec les hommes et les sous-sols?

Il y a toujours le cliché des trolls en ligne perdants vivant dans les sous-sols de leurs parents, bien sûr, mais même les hommes adultes semblent avoir une fascination pour les sous-sols. Qu’ils se transforment en «caverne d’homme» (et je déteste vraiment ce terme) ou en zone de travail ou en salle de gym ou quoi, il semble que les hommes soient intrinsèquement attirés par les niveaux les plus bas de leur maison.

C’est certainement vrai pour beaucoup de mes amis qui y ont installé leurs tables de baby-foot ou de hockey sur air. C’est là qu’ils conservent leurs bandes dessinées. Il y a généralement des meubles et une télévision.

Et maintenant c’est vrai pour moi! Depuis que nous avons acheté notre nouvelle maison, je passe presque tout le temps que je ne dors pas dans notre sous-sol. Ce n’est même pas entièrement fini, mais nous nous en sommes bien sortis jusqu’à présent. Pendant un moment, notre climatisation était défectueuse, et c’était la seule partie tolérable de la maison, mais même à part ça … c’est là que j’ai mes étagères, mes canapés et mes consoles de jeux. Pourquoi… suis-je ici?

Et bien. Autant le rendre chaleureux. J’ai tout un tas d’œuvres d’art que j’ai achetées à New York City Comic Con et C2E2 que je vais accrocher partout ici une fois que je trouverai des cadres.

Je suppose que les sous-sols ne sont pas si mauvais.

TITRE: Stars & S.T.R.I.P.E.

Écrivain et artiste: Geoff Johns et Lee Moder

Éditeur: DC

Protagonistes: L’enfant étoilé et Stripesy

Antagonistes: Paintball (comme, littéralement un méchant nommé Paintball), Skeeter, Solomon Grundy

Au moment où j’écris ces lignes, je suis quelques épisodes dans la coentreprise DC Universe et CW Stargirl, et j’ai vraiment apprécié. Luke Wilson a toujours été un trésor (et pour une prise rapide pour un film que j’ai adoré: si vous n’avez jamais vu Henry Poole est ici, rectifiez cela), mais Amy Smart et Brec Bassinger sont là avec lui. On a souvent l’impression que les trois éclipsent tout le monde dans la série – les méchants sont un peu trop hokey pour moi, même s’ils sont censés l’être – mais les séries peuvent avoir des problèmes pires que «les pistes sont trop bonnes».

J’espère bien que DC Universe restera. Il semble étrange qu’un si grand nombre de ses propriétés soient transférées vers d’autres plates-formes. Doom Patrol sera également sur HBO Max. Stargirl est également sur la CW. J’aime vraiment DC Universe. L’accès aux bandes dessinées à lui seul en vaut bien le prix, et j’ai beaucoup apprécié la programmation originale (Harley Quinn est une explosion). Je n’ai vraiment aucune envie d’obtenir HBO Max et de perdre la bibliothèque de bandes dessinées.

Quoi qu’il en soit, la série dans laquelle Courtney Whitmore a été présentée pour la première fois était Stars & STRIPE de 1999 (je renonce aux périodes d’ici parce que c’est pénible). Je n’avais jamais lu ce titre auparavant, et toute mon exposition Stargirl est venue de JSA, qui a également été écrit par Geoff Johns. Elle ne s’appelait même pas initialement Stargirl, car elle a pris le nom The Star-Spangled Kid dans cette série.

La série reprend avec Courtney, sa maman et son beau-père Pat Dugan qui déménagent tous à Blue Valley de Beverly Hills pour commencer une nouvelle vie. Dans un ordre ridiculement court, Court découvre que Pat était autrefois un héros connu sous le nom de Stripesy, et qu’elle vole une ceinture de conversion cosmique de sa cachette.

Avec Pat et son robot géant STRIPE à contrecœur alors qu’elle le désobéit continuellement, Courtney découvre qu’il y a plus que ce qui semble à Blue Valley. Elle pénètre profondément dans un complot de méchants, et elle fait même équipe avec la famille Marvel et Young Justice en cours de route. Qu’est-ce qu’un nouveau titre de bande dessinée sans guest stars établies, non?

Jamais, jamais, JAMAIS je n’aurais deviné que Geoff Johns a écrit ça.

Par souci de transparence: je suis un grand fan de Johns. Sa course sur The Flash est l’une de mes séquences préférées de tous les livres. Son travail au sein de la JSA était absolument formidable compte tenu de l’énorme liste avec laquelle il devait travailler. Il a repris une histoire (ramenant Hal Jordan à la vie et repoussant des lanternes vertes plus intéressantes à l’arrière-plan) et l’a rendu fascinant en présentant toutes les autres lanternes de couleur.

La plupart de ce que j’ai lu sur Johns a été, au pire, une chose agréable.

C’est pourquoi j’ai été si surpris que Stars & STRIPE se sente si piétonne.

Avant que Brian Michael Bendis lui-même ne déménage à DC, je parlais souvent de Johns de «DC’s Bendis». Il a écrit à peu près tout, a commencé sur des livres plus petits et a progressé, et a été essentiellement omniprésent en quelques années. Cela étant, il est difficile de ne pas comparer Stars & STRIPE à Bendis. Ultimate Spider-Man, un autre livre qui a pris un jeune héros au lycée et a commencé à construire un monde autour d’eux.

Malheureusement, ce n’est pas un concours. Ultimate Spidey était un livre avec un rythme soigné et des personnages adorables et un dialogue brillant. L’homologue de Johns ici est pressé et rien ne se démarque vraiment. On dirait qu’il aurait dû sortir environ dix ans plus tôt qu’il ne l’a fait, à une époque où la caractérisation était un siège arrière de l’action du début des années 90 et de l’art caricatural.

Le livre n’est pas horrible ou quoi que ce soit, mais il se déplace de point d’intrigue en point d’intrigue à une vitesse vertigineuse. Courtney est un peu trop pétulante pour jamais acheter en tant que quelqu’un qui serait immédiatement à tapis pour être un héros. Il s’agit essentiellement d’un méchant de niveau F du mois au début, et les intrigues secondaires sur Shiv et le principal Sherman ne se sentent pas gagnées autant que forcées de donner l’impression que tout va quelque part.

C’est inhabituel parce que j’aimais Courtney en JSA; elle était l’un des points forts de ce livre. Mais ici? Il n’y a rien de spécial.

Sujet de discussion: Que pensez-vous du service DC Universe? En avez-vous l’expérience? Vaut-il le prix? Préférez-vous qu’il ait été vidé et combiné avec HBO Max? Aimez-vous la bibliothèque de bandes dessinées?

