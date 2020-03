Revue comique sur le rack: Flash Forward

C’est une série plutôt involontaire que j’ai cultivée.

J’ai déjà examiné DC: Rebirth, Flash War et Heroes In Crisis dans cette colonne. L’histoire globale, Post-New-52 de ces livres nous amène au Flash Forward très récemment conclu, et nous y sommes.

Ce n’était jamais vraiment intentionnel. D’une manière ou d’une autre dans mes mélanges ou dans des livres plus récents et plus anciens, je revenais simplement à DC et à leur retour de Wally West. Ca a du sens; Wally m’a vraiment manqué.

Quoi qu’il en soit, nous sommes ici maintenant, alors… voyons comment cet arc de personnage continue!

TITRE: Flash Forward

Écrivain et artiste: Scott Lobdell et Brett Booth

Éditeur: DC

Protagonistes: Wally West, Fuginaut

Antagonistes: Matière noire

Flash Forward est la suite directe de la fin désordonnée et impopulaire de Tom King’s Heroes In Crisis. Cette mini-série a laissé le héros hérité bien-aimé Wally West cassé et coupable d’avoir tué de nombreux autres héros qui avaient compté sur Sanctuary pour les protéger et prendre soin d’eux dans leurs heures les plus sombres.

Poison Ivy et Harley Quinn était un autre livre sur les retombées de Heroes In Crisis, et je me souviens à quel point c’était une série parfaitement adéquate, mais – dans la grande tradition récente de DC de faire en sorte que nous ne puissions jamais, jamais juste avoir de belles choses – avait une immense bas d’une fin.

Flash Forward commence avec Wally en prison après Heroes In Crisis. Étant un super-héros, il n’a évidemment pas beaucoup de succès. Il repousse rapidement une tentative de sa vie de Tarpit et Girder pour se retrouver à rencontrer un cosmique séculaire connu sous le nom de Fuginaut. L’étranger arme Wally avec un bâton de tir, dit cryptiquement à Wally que ce dernier est devenu “non amarré”, et l’envoie dans le multivers pour combattre l’énergie sombre qui menace de dévorer des mondes entiers.

De là, c’est une aventure à travers des réalités nouvellement imaginées. Flash combat les remplaçants des Avengers et des X-Men! Flash et Arsenal affrontent la Justice League of Vampires! Il se bat pour empêcher deux autres mondes de s’écraser!

À la fin de tout cela, il trouve un dernier monde, entièrement composé d’énergie sombre et abritant deux personnes qu’il ne reverra jamais: ses enfants, Jai et Iris West. Tout étant cyclique, nous découvrons que la peur et la culpabilité de Wally ont créé ce dernier monde, et il est la source de toute l’énergie noire détruisant le reste du multivers.

C’est étrange. Parfois, il suffit de rouler avec ces choses. Wally a raté ses jumeaux déplacés par la réalité, alors des mondes entiers meurent. Dans le monde réel, si vos enfants meurent, vous suivez une thérapie et parlez à un professionnel. Dans les bandes dessinées, vous arrivez à incarner votre remords avant qu’il ne mange le temps lui-même. Je vous laisse décider lequel est le meilleur.

En fin de compte, Wally revendique la chaise Mobius, détruit le monde sombre et devient une sorte d’amalgame de Wally, de la chaise et… Dr Manhattan? Huh.

Poison Ivy et Harley Quinn se sont terminés par une fin désagréablement désagréable. Une série amusante et légère pour cinq numéros, elle s’est transformée en un mélodrame amer à la fin avec DC divisant le charmant couple et retournant Ivy en un méchant plus purement égoïste et diabolique.

La fin de Flash Forward est plus nuancée. Bien sûr, Wally est lié à la chaise Mobius et affiche l’emblème du Dr Manhattan sur son front (sérieusement … où va cela?), Et ce n’est pas génial. Mais il y a un équilibre à cela alors que Jai et Iris sont de retour dans le monde «réel» et que Linda Park retrouve ses souvenirs de son mari et de ses enfants. C’est une fin délicieusement conflictuelle qui vous entraîne dans deux directions différentes. J’apprécie que cela me donne de l’espoir et de l’espoir en même temps.

Brett Booth est l’artiste de Flash Forward, et il est absolument génial. Il a une grande anatomie réaliste et un travail facial, et il parvient à faire à la fois des moments légers et des moments très sombres avec une brillance égale. J’ai vraiment apprécié ses crayons sur cette série, et ils n’ont fait qu’ajouter à l’histoire de Lobdell.

Et c’est une bonne histoire. La plupart du temps, il est concentré sur un objectif singulier, mais il est vrai que le truc Mobius Chair était un peu latéral et cloué. Je suis sûr que c’est un appel des dirigeants de DC et ils ont un plan en tête, oh, appelons-le Dr. Wallius Chairhattan. L’histoire de base de Lobdell de Wally surmontant ses regrets, sa culpabilité et sa peur et retournant au héros plus optimiste et joyeux qu’il était avant le New 52 est solide. Vous pouvez dire qu’il n’a peut-être jamais su quoi faire avec la chaise, c’est pourquoi cela semble étranger, mais tout le reste fonctionne dans le même sens.

Il se sent également gagné sur seulement six questions. Il y a des moments tout au long de la série où Wally jette, petit à petit, le cocon dans lequel il s’est enveloppé, culminant avec les retrouvailles avec ses enfants. Heroes in Crisis a détruit Wally et Flash Forward est l’endroit où il commence à sortir de la fosse.

De plus, Dan Didio est parti! Alors peut-être que DC le traitera correctement après cela.

Sujet de discussion: Eh bien, Wally est lié à Doc Manhattan maintenant… en quelque sorte. Comment avez-vous ressenti la combinaison de l’ère de la renaissance de l’univers DC proprement dit avec l’univers Watchmen?

