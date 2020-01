Revue de Bad Boys For Life

“Nous roulons ensemble, nous mourons ensemble, amis pour toujours” Bad Boys For Life, le troisième opus de la franchise démarrée en 1995 par Michael Bay, est déjà sorti

Nous avons dû attendre 17 ans pour voir à nouveau Will Smith et Martin Lawrence en action dans la franchise Bad Boys comme Mike Lowrey et Marcus Burnett.

25 ans après Two Rebel Cops et 17 après Two Rebel Cops II, Mike Lowrey et Marcus Burnett reviennent à nouveau dans BAD BOYS FOR LIFE. Bien que de nombreuses années se soient écoulées, Will Smith et Martin Lawrence reviennent à l’histoire là où ils l’avaient laissée. Avec Mike essayant de convaincre son ami de ne pas quitter la police et de rouler ensemble devant les méchants jusqu’à la fin, même s’ils ne sont pas les jeunes flics qu’ils étaient avant, mais Marcus est plus que déterminé après avoir été grand-père, et Ce n’est pas pour le travail de continuer à mettre sa vie en danger. Bien que tout change quand une personne du passé de Mike revient pour se venger et tente de mettre fin à sa vie. De vieux amis travailleront à nouveau ensemble pour essayer de savoir de qui il s’agit.

Pour ce nouvel épisode, Michael Bay a donné le témoignage de l’adresse aux cinéastes belges d’origine marocaine Adil et Bilall (Black, Gangsta, Snowfall of FX), d’après un scénario de Chris Bremner, Peter Craig et Joe Carnahan et une histoire de Peter Craig et Joe Carnahan.

Le film a de vieilles connaissances des deux épisodes précédents tels que Theresa Randle et Joe Pantoliano; et les nouveaux ajouts de Vanessa Hudgens, Paola Nuñez, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Núñez, Nicky Jam et Kate del Castillo (actrice célèbre pour avoir joué Teresa Medoza dans La Reine du Sud).

Mauvais garçons pour la vie Michael Bay maintient la ligne qui avait été donnée à l’époque, bien que ce changement montre le changement de direction pour le mieux, car les images n’abusent pas des excès de Bay et les séquences ne finissent pas par rendre le spectateur si étourdi, For Life maintient également un plus grand équilibre entre l’action et l’intrigue, laissant plus de temps pour développer les personnages de Mike et Marcus. Ici, comme vous devez toujours mettre en évidence la chimie entre Will Smith et Martin Lawrence, le premier doit être vu qui semble traverser les années, et le second montre qu’il ne se soucie pas autant que Smith, nous verrons si pour le quatrième opus confirmé pour l’année prochaine, cela retrouve le ton, bien que les années ne passent pas en vain, aussi bien ils se moquent pendant le film.

Quant aux personnages secondaires remplissent leur rôle de soutien à l’intrigue, mais le film a sans aucun doute été fait pour montrer ses deux principaux protagonistes.

En bref, un script intelligent, avec une bonne dose d’action et d’humour qui rendra le public divertissant et amusant.

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.