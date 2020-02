Revue de Batman: Detective Comics n ° 19

Chaque menace à Gotham est unique, et Batman le sait, chaque problème a une solution, et découvrir est le travail d’un détective.

Le chevalier Arkham a déployé son arme et a l’intention de changer le monde, mais d’une manière si radicale que les dégâts peuvent être colossaux. Pendant ce temps, le spectre est invoqué, trompé et doit se tourner vers la chauve-souris pour résoudre son problème. Et pour finir d’occuper la vie de Batman, le Joker revient!

Il est inhabituel de trouver autant d’histoires dans un seul volume, mais en plus de la conclusion de la saga Arkham Knight, nous avons deux arches complètes. Rappelant le style qui a rendu célèbre Detective Comics, et qui avait été oublié un peu après l’arrivée de la Renaissance, nous avons deux histoires rapides et contondantes et avec le style classique de Batman, celui du chercheur.

Un soleil artificiel brille sur Gotham et les ombres n’accueillent pas la chauve-souris, ce qui n’est pas un obstacle pour lui. Le combat final est arrivé, pour l’âme de la ville, pour le cœur de ses habitants, et il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Mais dans l’ombre, d’autres dangers se cachent, et The Specter le sait, c’est pourquoi Jim Corrigan se bat contre eux, mais s’ils se séparent tous les deux, le désastre pour l’humanité peut avoir des proportions cosmologiques. Et si ce n’était pas une mauvaise semaine pour Batman, le Joker est revenu, avec son numéro le plus classique, celui du clown, dans un parc d’attractions, il sème la terreur dans un nouveau rendez-vous avec le chevalier de nuit.

RETOUR AUX CLASSIQUES

Peter J. Tomasi termine une autre longue saga pour laisser la place à des nouvelles, une digestion plus puissante et plus rapide, tout comme une marque de Detective Comics depuis sa création. Le scénariste termine une saga dans laquelle il crée un nouveau méchant, et il le fait avec une idée fixe, être un héros peut bouleverser n’importe qui. Parce que pour de mauvaises raisons, les bonnes intentions finissent par être de mauvaises actions.

Mais le plat principal vient du côté surnaturel de Gotham, celui que Batman déteste parce qu’il ne peut pas contrôler, calculer ou dominer la scène. The Spectrum revient dans sa présentation la plus emblématique, avec le détective Jim Corrigan, l’un est l’incarnation de la punition de Dieu, l’autre est un détective intermédiaire décent qui est parfois induit en erreur. Ensemble, ils sont une force imparable qui secoue les méchants, mais, s’ils se séparent, qu’arrivera-t-il à la vengeance?

Et pour terminer le volume, l’ennemi le plus dangereux de Batman revient, l’être qui montre que le rire peut être la pire chose que vous puissiez entendre. Joker revient pour avoir un rendez-vous avec Batman, un parc d’attractions, quelques jeux pour gagner des animaux en peluche et boire un verre pendant qu’ils se promènent dans la foire, tout est idyllique pour le couple, sauf parce que le Joker a un plan pour tuer beaucoup de gens.

DIVERS HISTOIRES POUR DIVERS TIROIRS

Tomasi a développé une série de bonnes sagas, mais il est clair qu’en bref c’est quand nous savourons le plus la chauve-souris, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir voir Batman en action, avec un début et une fin rapides, durs et très sombres. Cela ne signifie pas que le lecteur veut des sagas avec de longs développements et un bon développement de caractère, avec des rebondissements et des changements surprenants, mais parfois, en quelques pages, ils font des merveilles.

Et comme si cela ne suffisait pas à avoir la présence de Brad Walker, que j’insiste encore, est en passe d’être le nouveau Jason Pearson, Doug Mankhe revient pour nous faire participer à la folie du Joker avec son dessin entre le parodique et le grossier, avec force et avec un geste extrême qui fait peur. Et ce qui pour moi est une grande incitation, une histoire de Kyle Hotz, un dessinateur à qui j’ai une énorme admiration, mais qui manque peu. Avec un style déformant et agressif, plein de détails et d’hypergestualité, de mouvements grotesques et de pages débordant d’obscurité et de saleté, il est capable de créer une histoire qui frappe directement les tripes, et qui ne vous libère pas jusqu’à la dernière page.

Bien que Batman ait le merveilleux Tom King et un bon nombre de grands artistes, Detective Comics n’est pas loin derrière, et nous apporte le Batman le plus classique et ses aventures de toute une vie. Une série qui est appréciée, appréciée et accrochée de la première à la dernière balle.

