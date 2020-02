Revue de la bande dessinée Off The Rack: Poison Ivy & Harley Quinn

Mon podcast a été bloqué sur Twitter par Dan Slott!

Ce n’est pas quelque chose dont je suis fier, donc ce n’est pas comme une sorte de vantardise stupide. J’ai vu des gens qui prennent le blocus d’une personne célèbre comme un insigne d’honneur, et cela n’a jamais été notre objectif. Je suis en fait légèrement gêné par ça!

Surtout parce que je n’ai aucune idée de ce que nous avons fait pour mériter d’être bloqué par lui. Je ne savais même pas que nous étions bloqués jusqu’à ce qu’un ami partage quelque chose que Slott a posté, et j’ai vu que nous ne pouvions pas le lire. Alors, qui sait depuis combien de temps elle était en vigueur.

Par souci de transparence… aucun de nous n’aime vraiment le travail de Slott, en particulier en ce qui concerne son mandat chez Spider-Man. Mais nous n’interagissions pas avec lui sur Twitter ou ne le publions pas «sur» ou le DMing ou quoi que ce soit. Nous donnerions simplement notre opinion honnête sur l’émission sur ce que nous pensions de lui. Nous avons fait une liste des dix pires choses qui soient jamais arrivées à Spider-Man, et je pense que «Dan Slott» était n ° 2. Mais je ne suis pas sûr que nous l’ayons jamais mentionné sur Twitter!

La seule réponse évidente est donc que Dan Scott est fan de notre émission! Ou était (peu importe). Merci d’avoir écouté, M. Slott!

Le plus drôle, c’est que nous avons été critiques, mais pas irrespectueux. Donc, quand nous parlions d’un travail de Slott dont nous ne nous soucions pas, nous disions “Nous sommes sûrs que c’est une personne formidable et nous ne voulons pas le salir en tant qu’être humain, MAIS …”. Nous ne l’avons donc jamais attaqué ou insulté. Et puis il nous a bloqués à un moment donné!

Nous avons donc pensé qu’il n’était probablement pas une personne particulièrement formidable, et nous ne ressentons plus le besoin de cette préface lorsque nous discutons de son travail.

Rien de tout cela n’a rien à voir avec quoi que ce soit! Je voulais juste l’enlever de ma poitrine.

TITRE: Harley Quinn et Poison Ivy

Écrivain et artiste: Jody Houser et Adriana Melo

Éditeur: DC

Protagonistes: Poison Ivy et Harley Quinn

Antagonistes: The Floronic Man, Mad Hatter, autres

Harley Quinn et Poison Ivy est l’un des livres créés dans le sillage de Heroes in Crisis pour traiter des ramifications de ce titre. Dans le cadre du suivi de l’examen de Tom King sur les effets du trouble de stress post-traumatique sur les super-héros, l’Univers DC a reçu un Poison Ivy renaître après avoir été tuée dans la tragédie du Sanctuaire. En partenariat avec sa fidèle Harley Quinn, les deux cherchent à aider Ivy à faire face à son nouveau souffle.

Il se trouve que le lierre n’est pas un doris courageux à la suite de sa renaissance, et elle a du mal à maintenir sa forme et à gérer ses pouvoirs. La paire reçoit un cadeau sous la forme d’un engrais spécial de Lexcorp, mais même avec cette aide à l’ancien méchant, elle continue de lutter pour faire face mentalement.

Pour l’aider, Harley convainc Ivy d’accepter de travailler pour devenir des héros alors qu’ils échappent aux tentatives de l’homme floronique de tuer Poison Ivy et revendiquent plus de domination sur The Green.

L’un des éléments clés de cette série est qu’elle se concentre sur l’amour entre Harley et Pamela Isley sans être autant de service de fans lesbiennes. Ils sont extrêmement dévoués les uns aux autres, mais Jody Houser utilise leurs réactions et leurs mots pour montrer que plus que de simplement compter sur l’équipe artistique pour dessiner leurs corps se tortillant ensemble. La relation naissante entre les deux a toujours été amusante, mais elle s’est souvent sentie plus obligée de vendre des livres à des garçons de quinze ans qu’à des fins d’histoire.

En parlant d’art, les crayons d’Adriana Melo sont… d’accord. Ils se sentent inachevés à certains moments, et parfois les personnages portent une expression que je ne peux qualifier de «s’ennuyer» que dans la vie ou la mort. Tout est brillant, net et audacieux, mais beaucoup de panneaux ont juste l’impression d’avoir été vitrés à la hâte. Vous pouvez parcourir page par page tout au long de la série et choisir les panneaux qu’elle a consacrés à perfectionner par rapport à ceux qui se sentent pressés comme la date limite se profilait ou ils ne se sentaient pas aussi pertinents pour elle. C’est dommage, et je me demande si ses panneaux plus bâclés sont un choix stylistique ou si elle se précipitait parfois. On se sent comme ce dernier en tant que lecteur.

Harley et Ivy sont deux personnages qui ne se sont jamais sentis comme de purs méchants depuis toujours, et je jurerais qu’Harley s’est au moins considérée comme un héros hors du commun avant ici. Pourtant, la série est cette petite poussée supplémentaire qui leur permet de mesurer qui ils sont par rapport à qui ils veulent être. Ils pensent qu’il est acceptable de voler une voiture de sport pour remplacer une vieille camionnette, par exemple, car ils l’utiliseront à des fins héroïques.

Je n’ai lu que des morceaux de Swamp Thing, alors même si je connais The Green et les idées qui le sous-tendent, ce n’est pas quelque chose que je connais très bien. En fait, je ne vais pas me plaindre de cela, car c’est agréable de le voir étendu à d’autres titres, car c’est une puissante mythologie de DC qui ne devrait pas se sentir pigeonnée dans un coin de l’univers.

