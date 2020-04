Revue de la bande dessinée Off The Rack: Street Fighter X GI Joe

Je n’ai jamais été un grand gars du genre propriété sous licence.

Quand je lis des bandes dessinées, je veux lire des personnages de bandes dessinées. Je ne prends pas de bande dessinée parce que je veux lire l’histoire de Stranger Things. Si je veux Stranger Things, je vais regarder l’émission. Quand je veux une bande dessinée, je veux Spider-Man. Ou Jubilé. Surtout le jubilé.

Pour ne pas dire que je suis profondément opposé aux bandes dessinées sous licence existantes; ils ne sont généralement pas mon genre de chose. J’apprends comment les bandes dessinées peuvent faire des choses sur leur support que d’autres formes de divertissement ne peuvent pas faire. Et je comprends que certaines propriétés comme Firefly ont été abandonnées tôt et que les bandes dessinées les ont laissées vivre. Il y a donc des raisons pour que les propriétés sous licence existent sous forme de livre, et je respecte cela.

Mais encore une fois… j’ai l’impression que ce n’est tout simplement pas ce pour quoi je suis dans le milieu.

Si vous voulez lire une bande dessinée de Lone Ranger, allez-y! Je suis content que ça te rend heureux! Je m’en tiendrai à mon coin du genre, en lisant les personnages créés pour lui.

TITRE: Street Fighter X GI Joe

Écrivain et artiste: Aubrey Sitterson et Emilio Laiso

Éditeur: IDW

Protagonistes: Oh mon dieu, tellement. Guile, Cammy, Ryu, Jinx, autres…

Antagonistes: Destro et M. Bison

Street Fighter X GI Joe (“X” est-il un raccourci pour Versus maintenant? Ou Et? Ou … quoi?) Est une mini-série de six numéros d’IDW (l’un des éditeurs de bandes dessinées incontournables pour les travaux immobiliers sous licence) qui est centrée autour d’un tournoi World Warrior parrainé par M. Bison et l’organisation terroriste COBRA.

À première vue, c’est juste pour déterminer le meilleur guerrier de la planète. Mais dans les coulisses, Destro et M. Bison récupèrent l’énergie des batailles pour alimenter Psycho Drive de Bison. Un peu comme Yamu et Spopovich faisaient dans Dragon Ball Z, en utilisant l’énergie des combats pour réveiller Majin Buu!

Alors que les personnages des deux univers s’affrontent, les plans sont mis à nu et il y a des croix doubles, voire triples. Certains personnages font des plongées… d’autres refusent de faire les plongées qui leur sont ordonnées… et les héros mettent toute leur foi en un challenger improbable pour sauver la situation.

Une fois le tournoi réglé, l’ultime (si accidentelle) «bataille de boss» se déroule contre un gros amant psychopathe nommé Rufus. Je ne… connais pas du tout ce personnage, mais je n’ai pas joué à un jeu Street Fighter depuis la Super Nintendo. Je suppose qu’il a été présenté plus tard?

Les Joes et les World Warriors combinent leur pouvoir pour abattre Rufus, mais le chaos permet à Destro et à la baronne de s’échapper avec un M. Bison emprisonné à la remorque… pour le lavage de cerveau COBRA.

Ce livre est exactement aussi profond et stratifié que ce à quoi on pourrait s’attendre lorsqu’il s’appelle «Street Fighter X GI Joe». Pour les quatre ou cinq premiers numéros, c’est essentiellement une scène de combat après l’autre, du Sweet Sixteen à la finale du tournoi. Il n’y a pas vraiment de viande ici, mais je suppose qu’IDW et Sitterson savaient ce que le public cible de ce livre voudrait et leur ont juste donné.

L’aspect le plus frustrant de la série est le début. Cela commence au milieu du tournoi et sans établissement. Dans les trois premières pages du numéro un, j’étais convaincu qu’il y avait soit un numéro # 0, soit toute une série préliminaire que j’avais raté. Vous n’avez jamais la trame de fond non plus! Destro et Bison organisent un tournoi, et les huitièmes de finale ont déjà eu lieu et 16 personnages sont déjà sortis… bienvenue dans Street Fighter X GI Joe! L’écriture va même de pair en agissant comme s’il n’y avait rien à établir.

Il y a quelque chose à dire pour une bande dessinée qui ne prétend pas être autre chose qu’un gros livre d’action stupide et qui livre un grand livre d’action stupide. Parfois, une bande dessinée pensera qu’elle a plus à dire qu’elle ne le fait, et ce pourrait être juste un gros livre d’action stupide, elle s’enliserait en jetant des rebondissements ou des mœurs répétitives. Ces livres ne sont… pas idéaux. Street Fighter X GI Joe sait exactement ce que c’est.

Ce n’est pas un livre dédié à l’artisanat de personnages de haut niveau, mais l’un des hauts de la série est de voir “Oh, ça a du sens!” niveau de respect qui existe entre le Joe’s et Guile. Bien qu’il soit la star du film d’action en direct Van Damme, Guile n’est pas un personnage qui arrive généralement à la tête des propriétés de Street Fighter lorsque Ken et Ryu sont autour. Mais il arrive à être la star de l’émission ici, et va même Suplex City sur certains jabroneys avec sa signature allemande Suplex.

Sujet de discussion: Quelle est votre bande dessinée de propriété sous licence préférée? Il y en a eu tellement au cours des décennies. Quels étaient les meilleurs?

