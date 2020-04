Revue de la saison 3 de Killing Eve | .

L’attrait de BBC America’s Killing Eve a été un mélange de l’énergie créative que Phoebe Waller-Bridge a apportée à la saison 1 et de la charge électrique générée par ses deux leads, Sandra Oh et Jodie Comer, chaque fois qu’ils sont dans la même pièce ensemble. Oh et Comer ont tous deux décroché quelques récompenses pour avoir joué l’agent MI: 6 Eve Polastri et l’icône de la machine à tuer / mode formée en Russie, Villanelle, et dans la saison 3, les deux sont à la hauteur du même niveau élevé établi par le formidable première saison et la deuxième décidément moins engageante, car l’attraction entre les deux a une fois de plus aigri, laissant l’un présumé mort et l’autre à la dérive.

C’est une tournure familière de la finale de la saison 1, qui a finalement réuni Eve et Villanelle, pour les séparer dans les derniers instants – plus pour maintenir le spectacle que tout autre chose. Cette nécessité, l’envie de pousser Killing Eve au-delà de ce qui la rend attrayante est également la chose qui l’empêche d’être aussi grande qu’elle l’était dans la saison 1. Dans un sens, Killing Eve est un peu comme Homeland, une série télévisée qui était probablement destiné à être un formidable spectacle one-and-done, celui qui attrape les téléspectateurs avec un crochet tueur et les pousse ensuite sur le bord avec une fin tout aussi choquante. Maintenant à sa huitième et dernière saison, Homeland nous rappelle que même si certaines séries télévisées peuvent durer bien après leur date d’expiration, à l’heure actuelle de Peak TV, elles n’ont pas nécessairement à le faire. Après les premiers épisodes de la saison 3, il est temps de se demander si c’est la même chose pour Killing Eve.

La saison 1 a testé la nature de la série alors que son jeu de chat et de souris entre un agent de sécurité ennuyé et sous-stimulé et un assassin international a commencé à introduire des éléments d’un récit plus large, celui impliquant une cabale secrète connue sous le nom de Douze, comme ainsi que l’ancien gestionnaire de Villanelle Konstantin (Kim Bodnia) et l’ancien patron d’Eve Carolyn Martens (Fiona Shaw). Alors que les efforts de construction du monde étaient un signe des temps pour une série télévisée hebdomadaire plus traditionnelle, cet élément a également détourné des énergies créatives considérables de la raison pour laquelle tout le monde regardait. Le problème est devenu plus prononcé dans la saison 2, qui, bien qu’encadrée admirablement par Emerald Fennell, après le départ de Waller-Bridge en tant que showrunner, a eu du mal à recréer la magie de la saison 1, tout en illustrant comment la vanité principale de la série est également un obstacle majeur à son propre histoire.

Killing Eve est en pleine forme lorsque Oh et Comer partagent l’écran, car leur chimie est parmi les meilleures que la télévision ait vues ces dernières années. Mais parce qu’une saison de télévision a certains autres besoins qui doivent être satisfaits – même un épisode de huit – les deux sont souvent séparés pendant de longues périodes. Le résultat est une histoire qui tourne plus vite à ses bords qu’au centre, ce qui signifie que les personnages qui bénéficieraient le plus de l’énergie chaotique qu’ils semblent inexplicablement attirés sont souvent les derniers à entrer en contact avec elle. En tant que tel, la série s’appuie trop sur des personnages marginaux qui subissent de plein fouet les grandes variations narratives de la série, tandis qu’Eve et Villanelle restent largement les mêmes.

Cela est évident dans la première de la saison 3, “Slowly Slowly Catchy Monkey”, qui imagine apparemment ce qui se passerait si Eve et Villanelle étaient prises dans un scénario particulièrement violent de Richard Curtis. Comme pour la première de la saison 2, les deux sont séparés par le spectre de la mort. Cette fois, cependant, c’est Eve qui est vraisemblablement morte – au moins pour son psychotique, qui serait son amant. L’heure passe la majorité de son temps à rattraper Eve et Villanelle, alors que les deux s’adaptent à leur nouvelle normale. Pour Eve, cela signifie travailler dans une cuisine, écouter la ligne refroidir déplore leur vie romantique pendant qu’elle prépare méthodiquement des boulettes et des os de poulets. Villanelle, quant à elle, renoue avec une femme de son passé, se remettant dans le commerce de meurtre pour compte d’autrui, une profession qui nécessite que Comer se déguise encore et encore et utilise son talent comique considérable.

Il y a de l’intrigue, mais malheureusement, cela implique rarement la relation d’Eve et Villanelle. Au lieu de cela, la saison 3 vise à rassembler le gang – ou au moins à ramener lentement ses deux leads dans le jeu sanglant auquel ils sont censés jouer. Cela signifie plusieurs heures à rattraper le casting principal de la série, car les circonstances finissent par les pousser l’un vers l’autre. À certains moments, il peut sembler que la série tourne ses roues, et aussi agréable que cela puisse être quand elle implique des artistes talentueux comme Oh, Comer, Shaw et Bodnia, cela oblige également Killing Eve à dériver de plus en plus loin de ce que l’a rendu si attrayant en premier lieu. Avec l’énergie chaotique de la saison 1 largement dissipée, la série doit retrouver une nouvelle vivacité dans une intrigue et une conspiration expansives. Cela continuera probablement le spectacle, mais il est peu probable que Killing Eve soit aussi excitant ou divertissant qu’au début.

Killing Eve la saison 3 sera diffusée le dimanche 12 avril sur BBC America et AMC.