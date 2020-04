Revue de la série de films maudits | 411MANIA

Dirigé par: Jay Cheel

Écrit par: Jay Cheel

Il y aura toujours des films que les gens prétendent être “maudits” en raison de choses qui se produisent pendant la production du film, d’un héritage tragique qui l’entoure ou, dans certains cas, d’un horrible accident. La mythologie se développe, ce qui amène les gens à en discuter constamment et à former leurs propres théories. En conséquence, le film et la malédiction présumée qui l’entoure deviennent infâmes.

Prenez, par exemple, l’histoire du film The Conqueror de 1956, dans lequel John Wayne joue Genghis Khan. Ignorant le fait que John Wayne joue Gengis Khan, le film a également été tourné près de Yucca Flats, où des tests de bombes atomiques ont été effectués. Plusieurs membres de la distribution, dont Wayne, ont reçu un diagnostic de cancer peu de temps après, ce qui fait croire à beaucoup qu’ils avaient été exposés à des radiations à l’époque.

Donc, avec des films comme ça, il est logique que quelqu’un fasse une série documentaire à ce sujet. Arrive le service de streaming d’horreur d’AMC, Shudder, qui nous apporte les films maudits à juste titre. La première (et pour autant que nous le sachions, seulement) de la saison traite de cinq films où beaucoup de choses ont mal tourné et leur ont donné une mauvaise réputation, peu importe leur qualité. Dans ce cas, l’émission se concentre sur The Exorcist, The Omen, Poltergeist, The Crow et Twilight Zone: The Movie.

Cursed Films dans son ensemble aurait fait un documentaire autonome décent, peut-être si certaines parties avaient été éditées et que le focus avait été resserré. En série, les résultats sont aléatoires. Certes, l’idée d’une «malédiction» n’est forte que si vous y croyez. Parfois, de mauvaises choses se produisent, et comme la série le prouve le plus souvent, les mauvaises choses se sont produites à cause de la négligence sur le plateau de tournage. Cela dit, pour une série qui parle de décors en difficulté, elle perd souvent le fil au début.

Le premier épisode présente The Exorcist, qui a eu beaucoup de problèmes à le tourmenter au fil des ans. Linda Blair a dû obtenir des gardes du corps, Ellen Burstyn s’est blessée au dos, les décors ont brûlé à l’exception de la chambre de Regan. Des choses comme ça. C’est une histoire fascinante et pourtant cet épisode est le pire du groupe. L’ensemble réel en difficulté est passé sous silence. Les incidents sont discutés et c’est tout. Et des choses comme la douleur réelle de Blair et Burstyn étaient le résultat du manque de soin de William Friedkin pour ses acteurs, pas une malédiction. L’épisode prend un virage à gauche à mi-chemin pour passer du temps avec un vrai exorciste et le regarder effectuer des exorcismes.

Non seulement quelque chose comme ça va provoquer des éclats de rire si vous n’y croyez pas, mais c’est une perte de temps et complètement sans rapport avec le sujet.

L’Omen est similaire. Les incidents réels qui se sont produits autour de la production du film sont mentionnés, mais seulement en passant. Au lieu de cela, nous parlons à une vraie sorcière et nous concentrons davantage sur si le diable a influencé les événements qui se sont produits. Oui, l’aspect surnaturel effrayant d’une malédiction est ce qui nous attire vers ces productions troublées. Mais il s’agit également d’un documentaire sérieux et il s’écarte des faits. C’est pour cette raison que les deux premiers épisodes, qui comportaient deux des cas les plus intéressants, sont les plus décevants.

Ce n’est pas si mal. Les choses reprennent autour de l’épisode trois, qui se concentre sur Poltergeist. Tout fan d’horreur qui a regardé ces films connaît probablement la «malédiction» qui les entoure. Plusieurs acteurs sont décédés au cours de la franchise de trois films, dont l’actrice enfant Heather O’Rourke (lors de la production de Poltergeist III) et Dominique Dunne, qui a été assassiné entre le premier et le deuxième film. En dehors de visiter la salle de souvenirs utilisée par l’écran de Sean Clark (qui est certes très cool), celle-ci parvient à s’en tenir au sujet à portée de main.

Un gros problème avec l’épisode Poltergeist est encore une fois, la brièveté. Vous pourriez faire un film entier sur l’histoire et la tragédie de cette franchise. L’épisode lui-même dure environ 26 minutes. L’histoire de la mort de Heather O’Rourke et de la tourmente de la fin du troisième film suffit pour un épisode entier, et elle tente de condenser les événements de toute la trilogie en un seul. Le premier est à peine abordé car la plupart des décès sont survenus alors que les suites étaient en production.

Il y a aussi le fait qu’en dehors de Linda Blair pour The Exorcist, aucun des acteurs de l’un des films n’est interviewé. Vous obtenez des producteurs et des techniciens d’effets spéciaux, ce qui est bien, mais dans certains cas, avoir de vrais acteurs pour commenter les incidents serait apprécié. Cela a plus de sens avec Poltergeist, étant donné la tragédie des choses. Comme le dit un clip d’archives avec Zelda Rubenstein, les incidents sont tragiques et personne ne veut parler de «merde de malédiction».

Poltergeist règle également le débat sur les squelettes une fois pour toutes. Craig Reardon, qui a réalisé les effets de maquillage (avec une photo le montrant travaillant sur l’un des squelettes), est insulté par la spéculation selon laquelle les «vrais» squelettes utilisés sur le plateau ont maudit le film et causé la mort de ses stars. Non seulement cela, il souligne utilement d’autres films qui utilisaient de vrais squelettes, comme House on Haunted Hill ou Frankenstein, qui n’avaient aucun problème. Les films à petit budget, dit Reardon, doivent utiliser de vrais squelettes car ils n’ont pas l’argent pour faire le leur.

De là, la série sort du genre d’horreur et livre les deux meilleurs épisodes. Le premier concerne The Crow, et si vous en savez quelque chose, vous savez pourquoi il est couvert. La star du film, Brandon Lee, a en fait été filmée lors d’une scène qui appelait à tirer un blanc, seulement pour que Lee soit frappé avec une vraie balle. L’histoire réelle est un peu plus compliquée que ça (ce n’était pas vraiment une balle, mais toujours fatale) mais elle est présentée ici pour vraiment vous donner un coup de poing.

Vous commencez à comprendre que dans certains cas, les cinéastes ont voulu mettre fin à la production après des tragédies mais ont été contraints de continuer. Dans le cas de Poltergeist III, c’était un studio gourmand. Dans le cas de The Crow, la propre famille de Lee a exhorté les cinéastes à continuer parce que Lee était si fier de son travail sur le film.

Bien sûr, il mentionne les rumeurs d’une malédiction sur la famille Lee compte tenu de ce qui est arrivé à son père, mais il semble également que cela se cache sous le tapis. Ce que nous obtenons à la place, ce sont des gens qui ont réellement travaillé sur le film, qui ont encore du mal à décrire la mort de Lee sur le plateau. Les personnes interrogées font tout pour souligner que Michael Masse, qui a tiré le coup fatal, n’était pas du tout en faute. C’était une belle touche. Il tire le meilleur parti du temps, et propose même des plans du Skull Cowboy coupé, qui aurait été joué par Michael Berryman. Il y a aussi plus de plans morbides du double cascadeur de Lee portant un masque qui a été fait pour ressembler au visage de Lee afin qu’ils puissent terminer le tournage.

Cet épisode, je pense, est le meilleur de toute la série car non seulement il détaille en détail ce qui s’est passé, qui est à blâmer et les conséquences tragiques, mais il le fait délicatement. On ne peut pas en dire autant de l’épisode cinq, qui couvre Twilight Zone: The Movie.

L’adaptation de la série télévisée est remarquable en raison d’un accident sur le plateau qui a tué l’acteur Vic Morrow et deux enfants. L’utilisation d’explosions réelles et d’un hélicoptère volant à basse altitude ont ajouté à cet hélicoptère s’écraser sur les trois acteurs et les tuer instantanément. Il y a plus de détails graphiques si vous connaissez l’histoire, mais je vous épargne. C’est plus que ce que l’on peut dire du réalisateur Jay Cheel, qui choisit d’inclure les images du crash et les derniers moments de Morrow sur Terre. Les images sont disponibles depuis un certain temps, mais cela ne signifie pas que quelqu’un veut regarder quelqu’un mourir.

Si vous pouvez ignorer cela, et c’est difficile à faire, l’épisode fait un bon travail de décomposer ce qui s’est mal passé et de couvrir les conséquences. John Landis, dont la carrière n’a pas été la même après cela, est considéré comme ayant assisté aux funérailles des trois personnes décédées, mais un procès l’a finalement dégagé de sa responsabilité. Une recherche rapide vous montrerait que sa carrière n’a pas été détruite par l’incident, mais pour avoir mis les acteurs en danger comme ça, ça aurait peut-être dû l’être. Oui, les choses tournent mal sur les plateaux, comme l’explique Kane Hodder (qui est interviewé), mais l’épisode montre clairement que les choses étaient hors de contrôle et que plus de précautions auraient dû être prises.

Cela dit, il est encore de mauvais goût d’inclure même les images et cela nuit à l’épisode dans son ensemble.

Cursed Films est quelque chose qui aurait pu être formidable mais qui ne l’est finalement pas. L’épisode de The Crow est une sacrée triste montre, et le dernier épisode vous donne un compte rendu détaillé de la mort de Vic Morrow, si peut-être trop détaillé. Mais la série s’enfonce dans les tangentes, plongeant dans le surnaturel sans raison réelle, dès le début et il faut un peu pour reprendre pied. Avec plus de concentration et des épisodes plus longs pour laisser les histoires respirer, ils auraient peut-être eu quelque chose. Ils ont eu la bonne idée vers la fin en se concentrant sur les cinéastes négligents au lieu de “The Devil” ou “ghosts”.

En l’état, il n’y a pas grand-chose ici que vous ne pourriez pas obtenir d’autres documentaires. Cursed Films est au moins une diversion légère, mais pas aussi intéressante qu’elle aurait pu et dû l’être. Dans l’ensemble, c’est une suite assez décevante du fantastique documentaire Horror Noire que Shudder a sorti l’année dernière.

