Revue de Sandman Universe: The Dream

Le premier des titres de la nouvelle ligne de DC Black Label de l’univers Sandman revient dans le monde de son parrain, le Rêve, mais il n’est plus beau, il n’est plus terrible, maintenant c’est une ruine.

Lorsque Neil Gaiman a commencé sa récupération du personnage de Sandman il y a de nombreuses années, il avait quelque chose de différent à l’esprit, avec son cerveau plein d’histoires, il a créé un monde unique qui a ébloui tous ses lecteurs. Maintenant, son univers passe entre d’autres mains, et il est temps de voir si les lecteurs peuvent gagner comme l’ont fait les Britanniques.

La première série qui s’ouvre dans notre pays est El Sueño. C’est la collection qui boit directement du travail de Gaiman, en fait elle continue directement, mais d’une manière très différente.

Nous sommes dans le royaume du Rêve, l’éternel, l’héritier du manteau de l’un des plus puissants et étranges éternels, mais à l’origine était un enfant humain, Daniel, et venait d’avoir un comportement de son genre, et son âge, a tout abandonné et est parti. Et sans son roi, le royaume s’effondre. Les frontières sont affaiblies et des ennemis connus se cachent à l’extérieur, mais un inconnu contourne les limites et semble attendre le moment pour faire plus de dégâts. Lucien cherche une solution, la première peut être Dora une nouvelle et étrange habitante du Rêve, personne ne sait d’où elle vient, mais son comportement rebelle et anti-systémique ne fait apprécier sa compagnie, mais son pouvoir, incompréhensible pour le reste des habitants, Ils peuvent être la solution. S’il veut les utiliser pour les sujets d’un roi maléfique qui les a tyrannisés, du moins, comme elle le voit.

Le point de départ et nous l’avons trouvé dans le spécial qui a été publié il y a quelques mois, et il nous a expliqué comment était le monde, et où allait l’histoire, la destruction et la reconstruction du Rêve. Avec les personnages classiques de la saga, et quelques nouveaux, Simon Spurrier commence une tâche colossale, et le fait à un rythme assez rapide. En quelques chiffres, il remet en question certaines des règles de base qui ont été établies et joue avec les rapports de force entre les cauchemars et les rêves, entre les rois et les serviteurs, déconstruit Lucien et développe à Dora une rebelle qui n’accepte pas ces règles, mais ne le fait pas. Il se bat pour les changer, il les désobéit seulement et s’il croit vraiment en ce qu’il prêche, il doit commencer à prendre ses responsabilités.

Bien qu’il hérite du monde de Gaiman, son influence ne se voit pas beaucoup dans cette série. Spurrier prend le monde du rêve et soulève ses arguments, ses personnages, et utilise ceux qui existaient, leur donnant un ton plus proche du sien. C’est un écrivain de rue plus, je ne veux pas dire pire, mais s’il aime moins les références littéraires ou le goût d’une langue plus élégante, en faveur de voies plus directes. Et cela change totalement ce qui était le monde de Gaiman, une nouvelle vision, qui est divertissante, mais qui n’atteint certainement pas les niveaux de complexité ou de référentialité précédents, plus directe, avec plus d’action, c’est une aventure dans le Rêve, pas Histoires de rêve. Et c’est bien, car en suivant son chemin, il évite les comparaisons. Mais il faut admettre que la qualité d’une œuvre légendaire ne peut être comparée à une histoire rebelle et d’adrénaline, ce qui est satisfaisant, mais ne produit pas le même effet émotionnel.

Le dessin de Bilquis Evely est parfait pour l’histoire de Spurrier, qui fait bon usage de ses artistes, pour mener à bien ses démarches. L’artiste capture un monde mutable et différent plein de créatures magiques, et les abaisse au niveau du terrestre, si Sandman avait une nette différence entre le rêve et le monde physique, ici il le fait disparaître, et pose un rêve plus banal, qui donne En conséquence, un dessin plus constant et plus stable.

En conclusion, Sandman Universe: The Dream, est une torsion sur la fin que Gaiman a laissée, et aussi une sorte de table de laboratoire pour Spurrier et Evely dans laquelle ils testent comment changer un monde pour le rendre un peu plus réel pour le lecteur, et bien qu’il perd ce goût mélancolique de Sandman, il peut finir par être une œuvre plutôt nouvelle.

Sandman Universe: Le rêve vol. 01

Un nouveau rêve est sur le point de commencer. Au-delà du mur de veille, derrière les portes de la corne et de l’ivoire, se trouve la terre riche et fertile où naissent les histoires. C’est ce qu’on appelle le rêve … et son histoire est sur le point de prendre une tournure sombre et dangereuse.

Daniel, le seigneur des rêves, a quitté son royaume, laissant ses frontières brisées et sanglantes. Lucien, son fidèle gardien, peut sentir son esprit s’éteindre alors que le royaume du roi des rêves se désintègre autour de lui. Et les autres habitants du Rêve, de la Dora monstrueuse et mercenaire à la tête de citrouille abrupte et imperturbable, se battent entre eux pour préserver ce qu’ils peuvent.

Mais le vrai cauchemar arrive. Du fond de la poitrine noire des cauchemars retraités émerge une menace oubliée, un mal qui pourrit seul depuis plus d’un siècle. Avec une corde de chanvre et une poigne de fer, le juge Gallows apportera son concept d’ordre au sol, le refaisant à sa ressemblance morne et sanglante.

Et tout cela pendant que quelque chose de nouveau … quelque chose d’incroyablement puissant … se dirige vers le rêve à naître …

De l’imagination de l’auteur acclamé et primé Neil Gaiman, la plume du scénariste Simon Spurrier (Motherlands) et des mains du dessinateur Bilquis Evely (Wonder Woman) arrive Le rêve: sentiers et émanations, la première collection de toute une série de titres du nouveau et tout nouveau Sandman Universe, un retour fantastique dans le monde de la magie et du mystère qui a changé à jamais le visage de la bande dessinée. Récupérez les numéros 1 à 6 de la série originale.

ÉDITION ORIGINALE: The Dreaming no. 1-6 USA || DATE DE PUBLICATION: décembre 2019 || SCRIPT: Dan Watters, Kat Howard, Nalo Hopkinson, Neil Gaiman, Simon Spurrier || DESSIN: Bilquis Evely, Dominike Stanton, Mat Lopes, Max Fiumara, Sebastián Fiumara, Tom Fowler || FORMAT: Carton, 160 pages. Couleur.

