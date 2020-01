Revue de X Force 4 et 5. The Forged King

La fin de la X Force of Cable arrive, la fin d’une époque, et ne pourrait être meilleure pour eux, avec une bataille pour le destin de l’humanité.

Panni Comics publie en Espagne les quatrième et cinquième épisodes de la série X Force. L’avenir que Cable veut sauver est en train de changer, à cause de lui, il reste des heures pour que l’Askani soit détruit, de sorte que l’avenir est une grande quantité de cendres sur lesquelles Dyscordia se lèvera, et X Force ne peut pas se le permettre, car cela signifierait ils ont existé, ni eux, ni tout ce qu’ils ont fait de bien.

La nouvelle incarnation du groupe le plus proactif de l’univers mutant prend fin, avec cette saga nous laisserons derrière les voyages temporaires, à Cable et les futurs apocalyptiques, et nous entrerons dans une version plus proche d’un groupe d’opérations spéciales de renseignement, toutes des œuvres de Jonathan Hickman et sa réorganisation de la ligne X de la Maison des idées. Mais il reste encore une dernière bataille, à l’avenir, pour le passé, et les Cable Boys n’ont pas l’intention de la perdre.

UNE HISTOIRE QUI A COMMENCÉ AU PRÉSENT

Suite à la persécution de Cable dans le monde actuel, X Force a fini dans le futur où Nathan Summers a grandi. Un avenir rude et cruel où Révélation et Dyscordie ont semé le chaos à la recherche du trône du seigneur des mutants. Seuls le clan Askani et leur mère ont résisté et finalement ils gagneront si le temps ne change pas clairement. Cable a dû retourner dans le passé et mettre fin à sa version plus ancienne, pour des raisons de chronologie, son séjour avait déstabilisé l’avenir, il s’était trop impliqué et le seul arrangement était de mettre fin à son existence. C’est ce que nous avons vu dans Extermination, une saga qui s’est également terminée avec le séjour de l’original Patrol X dans le présent, mais qui n’a pas fermé toutes les extrémités. Les garçons de Cable voulaient se venger, et ce garçon n’était pas Nathan Summers, pas pour eux.

L’une des demandes de Hickman avant de prendre les rênes, était qu’il n’y avait pas de fins dans la série mutante, donc tous les auteurs ont terminé leurs étapes en fermant toutes les arches ouvertes. Ed Brisson commençait tout juste le chemin de la vengeance de l’original X Force, et la mission du jeune Cable dans le présent, donc à la fin il a dû laisser peu de place dans l’histoire. Il a emmené les membres du groupe le plus violent du monde mutant vers le futur, à la recherche de Cable, après avoir découvert que s’il était son Nathan, là, il avait fait face au Front de libération mutant et avait gagné le soutien du clan Askani après les doutes initiaux, mais Il y a la fin, sauvez Cable, sauvez Rachel, et laissez tout en ordre pour que l’avenir ne change pas, et que le passé reste intact, et ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît.

X FORCE EST UNE FAMILLE DYSFONCTIONNELLE

Brisson a pris le groupe d’origine pour commencer une carrière dans laquelle il a dû expliquer la raison de la mission du jeune Cable, et par la suite, la prise en charge par X Force des tâches qui devenaient grandes pour le jeune fils de Cyclope. Avec un intérêt particulier à rejoindre à nouveau un groupe avec plus de 20 ans de hauts et de bas dans son existence, elle a prêté attention aux personnages et à leurs relations, récupérant ceux qu’ils avaient lors de leur fondation, mais avec un soin particulier dans les changements que tout le monde a subis. Cette fois, détails, conversations, camaraderie, c’était aussi X Force, pas seulement les coups de feu et les morts.

S’il était difficile qu’après ce que Pepe Larraz a fait dans Extermination, un dessinateur puisse le surmonter, Marvel a choisi de chercher un style complètement différent. Et c’est Dylan Burnett et Damian Couceiro. Avec leur intérêt pour les lignes claires et les personnages de dessins animés, avec plus d’importance dans les compositions que dans l’action pure et dure, ils laissent un travail rapide, plein de dynamique et d’action, avec des personnages personnels différents, et avec leur propre force qui Il regarde dans le dessin.

Nous avons mis le feu à l’ancienne X Force dans une nouvelle X Force, qui fera place à une autre nouvelle X Force. Oui, cela semble vraiment étrange, mais c’est le monde mutant, les groupes ne sont pas un nom, ils sont un groupe de personnes, des familles différentes pleines de gens qui ne ressemblent à rien, mais qui se battent ensemble pour les mêmes idéaux, et que, Celui qui est l’écrivain et l’artiste qui raconte ses aventures ne change jamais: X Force est mort, vive X Force!

X Force 4 et 5. Le roi contrefait. L’avenir est fini, il est temps d’affronter le présent

Article précédent Retour Omega Red, le grand méchant des Marvel X-Men

Next articleJames Bond: aucun temps pour mourir ne pourrait durer 3 heures

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et discutée pour qu’elle soit vraiment vivante.