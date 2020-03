Revue des lunes de folie: Mars est ennuyeux | .

Avec un étrange mélange d’horreur Lovecraftien et une atmosphère de Dead Space comme la science-fiction, Lunes de folie semble être un jeu intrigant dans lequel s’investir. Les premiers instants de Moons of Madness installent le joueur sur un Mars parfait pour l’exploration. Au fur et à mesure que le jeu se poursuit, les joueurs se retrouveront limités par les confins d’un avant-poste de recherche apparemment petit et d’une histoire qui a trop de pièces mobiles pour avoir un sens.

Moons of Madness met le joueur dans la peau d’un ingénieur de la base d’Orachi Mars, Shane Newhart. Tout au long du début du jeu, Shane passe son temps à effectuer des réparations subalternes et des tâches d’entretien dans toute la station. Cette partie Moons of Madness est de loin le point culminant en raison de son accent sur le gameplay orienté puzzle. La plupart de ces tâches sont de simples énigmes environnementales, mais certaines d’entre elles nécessitent un peu plus d’efforts, comme essayer de comprendre comment orienter correctement les panneaux solaires à un stade précoce.

Les développeurs ont également passé beaucoup de temps à se concentrer sur les détails de Moons of Madness. Il y avait beaucoup de détails dans la première heure du jeu, comme réinitialiser le poignet de Shane avec un stylo ou remplir une tasse de café, qui étaient simples, mais montraient le dévouement du développeur à l’environnement de Moons of Madness. L’un des plus uniques est le mécanisme de remplissage de l’oxygène de Shane, car il s’agit d’une animation très fluide et satisfaisante qui change en fonction de la quantité d’air qu’il reste.

Si Moons of Madness était resté un jeu d’exploration de Mars tout en faisant de la maintenance, cela aurait pu être une expérience incroyablement unique et satisfaisante. Malheureusement, après la première heure environ, Moons of Madness commence à mélanger l’horreur et les tropiques de science-fiction épuisés dans le but de créer une histoire cohérente. Moons of Madness n’est pas effrayant avec ses craintes de saut télégraphiées, et l’histoire du jeu devient confuse et ennuyeuse.

La majeure partie de l’histoire du jeu est racontée à travers les communications entre Shane et son collègue Declan ainsi que les journaux trouvés sur les terminaux informatiques. Ce serait incroyablement efficace si l’histoire était cohérente. Juste au moment où les joueurs pensent qu’ils ont tout compris, Moons of Madness sort le tapis de sous eux et commence à aligner un nouveau rythme d’histoire. À la fin du jeu, le joueur ne sait pas qui les méchants où, contre quoi ils se battaient et pourquoi Shane a pris certaines décisions.

L’un des plus gros problèmes de l’histoire est que des informations critiques sont parfois stockées sur des terminaux que les joueurs peuvent complètement manquer. Le seul problème ici est que Shane et les autres personnages connaîtront toujours cette information malgré le fait que le joueur soit dans le noir. Cela peut provoquer de nombreuses situations dans Moons of Madness où les joueurs seront complètement confus quant à la raison pour laquelle les personnages prennent certaines décisions.

Moons of Madness avait un grand potentiel basé sur ses moments d’ouverture. Mars est magnifique et des personnages comme Shane ont en fait un peu de profondeur. En fin de compte, le jeu devient très rapidement un jeu d’horreur générique qui n’a rien d’intéressant à dire. L’espace est intrinsèquement terrifiant et merveilleux, mais Moons of Madness l’a rendu ennuyeux.

Lunes de folie peut être joué sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Un code PS4 a été fourni aux fins de cet examen.