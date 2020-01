Revue des mauvais garçons pour la vie

Dirigé par: Adil El Arbi et Bilall Fallah

Écrit par: Peter Craig, Joe Carnahan et Chris Bremner

Durée: 123 minutes

Classement MPAA: Noté R pour violence violente sanglante, langage tout au long, références sexuelles et brève consommation de drogues

Will Smith – Mike Lowrey

Martin Lawrence – Marcus Burnett

Joe Pantoliano – Capitaine Howard

Kate del Castillo – Isabel Aretas

Jacob Scipio – Armando Armas

Paola Nuñez – Rita

Alexander Ludwig – Dorn

Charles Melton – Rafe

Vanessa Hudgens – Kelly

Nicky Jam – Zway-Lo

Theresa Randle – Theresa Burnett

DJ Khaled – Manny

Près de 17 ans après la sortie de Bad Boys II, le troisième opus de la franchise Bad Boys for Life arrive enfin. Certes, essayer de transformer Bad Boys en franchise est un peu effrayant en premier lieu. Le premier film est un film d’action assez décent. Le deuxième film était trop gonflé. Certes, Bad Boys for Life n’est pas un désastre, mais il est clair que Sony Pictures est désespéré de capitaliser sur la franchise Fast and Furious et de créer leur propre univers de films d’action à indice d’octane élevé. Bad Boys for Life est assez décent en tant que film d’action, mais il ne répond pas à ses objectifs de franchise d’univers partagés grandioses qu’il vise.

Après un quart de siècle nébuleux en partenariat, les détectives Mike Lowrey et Marcus Burnett sont toujours le couple de flics étrange. Cependant, maintenant qu’ils sont dans la cinquantaine et qu’ils assistent à la naissance du premier petit-fils de Marcus, Marcus est prêt à prendre sa retraite et à appeler cela une carrière. Malheureusement pour les «Bad Boys» autoproclamés, un fantôme, ou plutôt une «bruja» nommée Isabel Aretas (Del Castillo), du passé de Mike a refait surface, et elle veut se venger de Mike Lowrey. Son fils incroyablement compétent et bien formé, Armando (Scipion), l’aide à la libérer de prison pour reprendre ses activités de cartel de la drogue. Après avoir pris le contrôle de la pègre criminelle de Miami, ils ont décidé de faire souffrir Mike Lowrey. Après une expérience déchirante, Marcus n’est pas prêt à reprendre le pistolet et l’insigne et cherche sa retraite. Mais comme Marcus et Mike sont «Bad Boys for Life», et vous ne pouvez pas garder un bon «Bad Boy» vers le bas. Finalement, Marcus et Mike, avec l’aide de leurs amis de l’unité de police high-tech AMMO de Miami, cherchent à traduire Isabel et son fils en justice.

Pour la plupart, Bad Boys for Life est un film d’action divertissant. La chimie de Martin Lawrence et Will Smith est aussi bonne que toujours, et ils ont au moins trouvé quelque chose d’intéressant pour les deux personnages, qui sont à des tournants majeurs de leur vie et frappés par des doses de mortalité qui donnent à réfléchir.

Ce qui retient le film, c’est qu’il semble plus naturellement prêt à être un envoi émotionnel et une conclusion pour la trilogie. Au lieu de cela, comme les studios sont enclins à le faire dans un paysage post-MCU, le film est jonché d’appâts séquentiels et de configurations pour des retombées possibles. Faire un spin-off Hobbs & Shaw pour la franchise Fast & Furious est une chose. Essayer de faire de Bad Boys un univers cinématographique partagé en est une autre. C’est assez flagrant avec les nouveaux personnages présentés dans ce film et la division AMMO du Miami PD.

Malgré tout cela, Bad Boys for Life ne propose qu’une référence passagère à Sydney Burnett de Gabrielle Union dans le deuxième film, qui joue actuellement dans son propre spin-off de Bad Boys TV, L.A. Finest. Au lieu de cela, Paola Nuñez est définie comme le nouvel intérêt amoureux romantique pour Mike Lowrey. Nuñez fait bien avec ce qu’elle a donné, mais c’est une autre intrigue romantique chaste et asexuée qui est mise en place et ne va nulle part. Quelque chose qui est devenu assez routinier au cours des 15 dernières années des films d’action à gros budget. On pourrait penser que Sydney Burnett voudrait au moins rendre visite à la famille pour voir son arrière-neveu et vérifier le bien-être de Mike Lowrey. Eh bien, il est à peine fait mention de Sydney, et c’est une déception.

La première moitié de la suite est un peu tremblante. Il faut un certain temps au film pour trouver sa place. La plupart des grandes scènes d’action majeures sont placées dans la moitié arrière. Le film a plusieurs scénaristes crédités, ce qui apparaît clairement dans le produit final. La configuration pour une grande poursuite dans ce qui commence comme une piqûre de surveillance se met en place de manière plutôt aléatoire, mais une fois que la poursuite commence avec Mike et Marcus au milieu, les choses reprennent. Puisque Mike et Marcus sont séparés pendant une période de temps significative, l’histoire ne fait que serpenter jusqu’à ce qu’ils soient finalement forcés de se ressaisir.

Les co-directeurs Adil El Arbi et Bilall Fallah s’affirment bien pour la plupart avec le matériel. La stimulation et les retombées forcées et les appâts consécutifs mis à part, ils ont clairement un talent pour diriger l’action. Ils savent comment mettre en valeur le duo Smith et Lawrence. L’action semble visuellement convaincante et cohérente, et il y a même un hommage amusant à ce célèbre moment de Bad Boys II qui est projeté, ainsi qu’à un autre que les fans des films précédents sauront quand ils le verront.

Il ne faut pas beaucoup de temps pour créer un film d’action décent et divertissant. Bien que le troisième versement arrive longtemps après que l’on s’attende à une date d’expiration de la franchise, Bad Boys for Life fait le travail dans un effort assez satisfaisant. Le film aurait pu être fait sans toute la franchise forcée. Ce n’est pas mieux que l’original, mais c’est une vue meilleure que le deuxième film.

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mal

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait