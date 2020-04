Revue d’une pièce: Stampede

Chez Cinemascomics, nous avons analysé le Blu-Ray du collectionneur domestique en édition limitée de One Piece: Stampede, le film qui raconte l’histoire de l’un des membres originaux de l’équipage du gang Gol D. Roger, appelé Bullet, et comment un macro-événement sur une île réservée aux pirates peut être la clé pour trouver le One Piece.

Le long métrage est basé sur la série d’animation japonaise, en particulier avant l’arc du pays Wano, présenté par Selecta Vision dans une édition collector très soignée avec beaucoup de contenu supplémentaire, à la fois sur un disque avec seulement des extras et au format physique, avec le film en Format Blu-Ray et DVD, ainsi que l’inclusion d’un script exclusif, qui contient des informations sur l’anime.

One Piece est l’une des séries les plus suivies et les plus appréciées des amateurs d’anime, une aventure épique de pirates et des combats spectaculaires. Le respect et l’affection manifestés par le distributeur espagnol Selecta Vision, par rapport au matériau d’origine, sont distillés dans les petits détails de la conception de la couverture, des rabats et du livret supplémentaire, en essayant d’ajouter le maximum de contenu supplémentaire, pour le plaisir des fans de la série créée par le mangaka Eiichiro Oda.

The One Piece: Stampede Blu-Ray Limited Collector’s Edition contient trois disques répartis sur quatre rabats, ainsi qu’un étui rigide amovible. En ce qui concerne les pistes sonores, il dispose d’audio en espagnol, catalan, portugais et japonais en 5.1 DTS HD. Cependant, les sous-titres ne sont disponibles qu’en espagnol pour les extras, mais le film peut également être joué avec des textes catalans. L’anime est produit par le Toei Animation Studio et présentait Takashi Otsuka, qui signe également le scénario, dans le fauteuil du réalisateur.

Assistez à une bataille rangée entre pirates, marines, les sept seigneurs de la guerre et l’armée révolutionnaire à l’occasion du Festival des pirates!

One Piece: Stampede est le film qui couronne le 20e anniversaire de la diffusion d’anime One Piece, ainsi que le quatorzième film de cette célèbre série. Ce long métrage est de loin le plus festif de l’histoire de l’anime à longue durée de vie; un film plein d’émotions à célébrer avec des moments inoubliables en cette année marquante.

De cette façon, nous analyserons la version Blu-Ray de l’édition collector de One Piece: Stampede. Nous espérons que vous apprécierez le film autant que nous. Nous nous sommes donc mis au travail pour découvrir tout ce que cette édition nationale cache, totalement dépourvu de spoilers.

Pistes sonores: audio espagnol, catalan, portugais et japonais en 5.1 DTS HD.

Sous-titres: espagnol et catalan dans le film. Uniquement espagnol dans les extras.

Nombre de disques: 3. Avec 1 Blu-Ray et 2 DVD.

Évaluation: Convient à tous les publics.

Réalisateur: Takashi Otsuka.

Auteur: Eiichiro Oda.

Étude: Toei Animation.

Édité en haute résolution 1080p et au format 16: 9.

Année de production: 2019. Japon

Durée: 101 minutes.

Bande-annonce en espagnol (1 minute).

Bande-annonce en catalan (1 minute).

Bande-annonce japonaise (1 minute).

Teaser (1 minute).

Entretien avec Hiroki Koyama et Masayuki Sato (14 minutes):

Hiroki Koyama est le producteur et Masayuki Sato est le concepteur des personnages de One Piece: Stampede, qui explique comment le film a été créé, les raisons pour lesquelles un film n’est plus sorti chaque année, où l’idée d’inclure à tant de personnages et s’il était difficile de les gérer, l’implication d’Eiichiro Oda dans ce film spécifique, la création du personnage Bullet, de l’expo pirates, le choix de l’écrivain et réalisateur de One Piece: Stampede, ses scènes préférées, le choix des combattants dans le match final, que pensez-vous est la clé du succès du film et envoyez un message d’amour aux fans espagnols.

Hiroki Koyama et Masterclass de Masayuki Sato (40 minutes):

Depuis la 25e foire du Manga de Barcelone, Hiroki Koyama et Masayuki Sato expliquent aux participants comment un film One Piece est réalisé, en partant des conceptions initiales d’Eiichiro Oda jusqu’à un aperçu inédit du film, en le disséquant pour expliquer les différentes phases , du début à la version finale vue au cinéma, montrant des conceptions initiales alternatives des personnages et leur évolution jusqu’à la version finale. Ils se terminent par la réalisation d’un dessin de Zoro live et affirmant qu’environ 240 personnages apparaissent sur la bande.

Masayuki Sato dessinant Bullet (3 minutes):

One Piece: Le créateur de personnages de Stampede attire le méchant principal du film.

Livre:

Livret de 15 pages, avec une introduction au monde de One Piece, un résumé de l’histoire du film, une liste des personnages principaux, le groupe des Chapeaux de Paille et les personnages exclusifs du film, avec une image, une description et voix originale en japonais. Il comprend également le casting créatif et une série d’images promotionnelles du film. avec les personnages principaux, le méchant et un design original par Eiichiro Oda.

Enfin, espérons que vous apprécierez l’achat du One Piece: Stampede Collector’s Edition, désormais disponible sur DVD et Blu-ray grâce à Selecta Vision; pour le ramener à la maison et le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois original et plié.

