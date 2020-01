Revue Jojo Rabbit | 411MANIA

Jojo Rabbit avait l’air sacrément risqué lorsque j’ai commencé à voir des bandes-annonces.

Je veux dire, soyons honnêtes: la Seconde Guerre mondiale a eu lieu il y a quatre-vingts ans. 80 ANS! Ce n’est nullement insignifiant. La Seconde Guerre mondiale était aussi proche de la guerre civile qu’elle l’est de nos jours. Beaucoup d’entre nous ne vivront pas pour voir un quatre-vingtième anniversaire; La Seconde Guerre mondiale a dépassé la durée de vie moyenne!

Et pourtant… l’idée d’une version comique, maladroite, presque charmante d’Adolph Hitler sur grand écran, gambadant et influençant un petit enfant semblait un peu… «est-ce que ça vous fait rire?». La simple prémisse de Jojo semblait avoir la capacité d’éteindre les gens, peut-être surtout à notre époque moderne où le supposé nazisme est plus répandu qu’il ne l’a été depuis des décennies.

Je ne veux pas laisser entendre que quiconque possédant deux synapses pleinement coopérantes aurait pensé que Jojo Rabbit pourrait jeter un éclairage positif sur le mouvement nazi, mais l’idée de l’un des humains les plus pervers qui ait jamais vécu comme un ami imaginaire joyeux pourrait ont frotté les gens dans le mauvais sens.

Heureusement, Taika Waititi est un cinéaste intelligent avec beaucoup de cœur et Jojo Rabbit a excellé en raison de ses compétences.

L’histoire de Jojo Rabbit est celle d’un jeune garçon dans l’Allemagne nazie aux derniers jours de la guerre. Jojo (Roman Griffin Davis) est obsédé par l’effort de guerre et le mouvement nazi, et il veut désespérément que le top fasse sa part pour aider le Reich … tout comme son père disparu depuis longtemps en Italie. Sa mère Rosie (Scarlett Johansson) l’humour, mais elle méprise extérieurement les nazis et ce qu’ils représentent. Jojo et son ami Yorki (Alfie Allen) rejoignent un camp pour enfants présidé par le capitaine Klenzendorf (Sam Rockwell). Là, il est révélé que bien que Jojo puisse approuver les objectifs du gouvernement fasciste, il a en fait un cœur mou et refuse de tuer un lapin à la demande de certains intimidateurs (ce qui lui vaut son surnom titulaire). Un terrible accident impliquant une grenade laisse Jojo défiguré et estropié, et à la maison, il trouve une honte terrible: sa mère cache une fille juive nommée Elsa (Thomasin McKenzie) dans les murs.

Et oui… tout le temps, Jojo interagit avec son ami imaginaire, Hitler (joué par Waititi).

Avant de jaillir principalement sur ce film, je veux éliminer un négatif extrêmement pétulant: le film joue l’accident de Jojo, mais il ne semble jamais correspondre visuellement à ce que disent les personnages. Jojo a des cicatrices légères et badass sur son visage, et il a parfois une boiterie légère, mais c’est tout. On nous dit constamment qu’il est en bien pire posture qu’il ne semble l’être, et j’aurais aimé que l’équipe de maquillage fasse un meilleur travail sur Davis. Non pas que cela doive être sanglant ou quoi que ce soit, mais… au moins correspondre à ce que le script nous dit.

Oh, et je vais me lancer SPOILERS, alors … vous êtes prévenu.

En parlant des blessures de Jojo, ce film a un moment vraiment sous-estimé qui, parmi une multitude de scènes touchantes et déchirantes, m’a le plus touché. C’est un étrange point de départ, mais c’est ce sur quoi je me suis concentré le plus pour une raison quelconque.

Dans un moment de dépression, Jojo demande à «Hitler» si ce dernier pense qu’il est laid. L’ami imaginaire répond clairement et immédiatement «oui». Cela peut apparaître comme un rire, mais ce que cela implique réellement – Jojo se disant sans équivoque qu’il est un monstre – est déchirant. Parle-t-il de son apparence physique mais pense-t-il à ses propres croyances? Peut-être. De toute façon, ce moment m’a vidé.

Quoi qu’il en soit, le thème de Jojo Rabbit est celui de l’espoir. Il est facile de retirer cela à travers l’objectif de l’évolution de Jojo sur Elsa ou dans la simple existence et survie d’Elsa dans une situation désastreuse, mais vous ne le verrez peut-être pas venir dans le portrait du capitaine Klenzendorf. Alors qu’il commence comme un héros de guerre comique plein de lui-même pour les Nazis, Klenzendorf a deux moments véritablement héroïques dans la seconde moitié du film. D’abord, il découvre l’identité d’Elsa devant la Gestapo mais la garde pour lui. Plus tard, et de manière beaucoup plus percutante, il nie connaître Jojo après que les forces alliées ont pris leur ville. Il crache sur Jojo et l’appelle juif pour que les Alliés ne le punissent pas quelques instants avant l’exécution du capitaine et de ses forces.

Entre Klenzendorf et Rosie (et, vous finirez par découvrir ce que le père de Jojo a réellement fait), l’histoire n’a pas peur de souligner qu’il y avait beaucoup de bonnes personnes vivant sous le régime nazi. Certains, comme Rosie, étaient extérieurement provocants et ont payé pour cela. D’autres, comme Klenzendorf, ont peut-être fait la mauvaise chose, mais quand les nuages ​​étaient les plus sombres, ils ont toujours trouvé en eux un héros. Même dans les pires moments, il peut encore y avoir de l’espoir.

Et oui… J’ai mentionné que Rosie paie pour ses actes. Dans le plus grand tournant du film – j’ai décrit Jojo Rabbit comme un film drôle et charmant jusqu’à présent – Jojo trouve sa mère pendue dans le centre-ville. C’est brillamment tiré parce que Waititi se contrôle et n’a pas recours à nous donner la photo apparemment inévitable de son visage; nous voyons simplement ses pieds au niveau des yeux de Jojo.

Le film joue avec vous avec sa drôle de relation contradictoire mais adorable entre Hitler et Jojo avec Elsa au point où vous pouvez oublier la toile de fond. Et puis… boum. Les pieds de Rosie. Cela sort de nulle part de la meilleure façon pour choquer le spectateur dans la réalité. Le film ne perd en aucun cas son sens de l’humour après ce moment, mais l’ambiance se dégrade résolument.

Je n’ai pas mentionné assez clairement Davis ou McKenzie ici. Ils sont extraordinaires; Davis en particulier. Il est dans… chaque (?) Scène du film, et doit faire beaucoup de travail pour porter la photo, mais il est à un milliard pour cent à la hauteur. C’est une star en devenir. Il gère être l’homme hétéro de Waititi, drôle avec Johansson et McKenzie, et dramatique après le changement d’humeur. C’est une performance impeccable. McKenzie est sympathique et gère cet équilibre substantiel entre puissants et vulnérables. Leur chimie dans leurs scènes ensemble est géniale.

