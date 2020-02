Revue MARVEL Daredevil nº 6. La corruption des bas fonds

Un arc de complot se termine et le suivant commence dans ce double volet de la scène que Chip Zdarsky réalise dans la collection du Guardian Devil. De la main de Panini Comics, nous continuons à approfondir la personne de Matt Murdock / Daredevil loin de sa facette de gardien en uniforme rouge.

C’est un thème récurrent dans le genre noir que la résolution du crime n’est pas l’objectif principal et est presque par la norme très violente, pleine de combats de poings ou de fusillades de masse. Dans ce genre, les divisions entre le bien et le mal sont floues, nous avons du mal à distinguer les héros, et la plupart de leurs protagonistes sont des individus vaincus, battus, en décomposition, qui cherchent à trouver la vérité dans leur vie, des réponses à leurs problèmes ou Au moins un aperçu d’eux. Dans cette histoire, nous voyons comment toutes ces prémisses sont remplies, tandis que le super-héros sous ses vêtements de ville ne peut éviter de prendre certaines décisions qui, sur le chemin de sa rédemption, peuvent l’affecter positivement ou poser de nouveaux problèmes.

Les meilleures étapes de l’histoire de Matt Murdock sont celles où les auteurs ont pu le déchirer au plus profond. Celles où le viscéral dépasse de loin le rationnel. L’avocat aveugle de The Kitchen of Hell est connu précisément pour être emporté par son cœur plutôt que par son esprit. C’est un amoureux sans faille, qui se donne à l’amour sans trop apprécier les conséquences et donc la longue liste de femmes qui l’ont accompagné dans six décennies de publications. La plupart d’entre eux représentant le canon d’une femme fatale, un autre cliché classique du genre noir. Matthieu ne peut pas voir mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas enchanté par la beauté qui se présente parfois sous la forme d’autres stimuli. Ce sont les implications qui vous conduisent sur des chemins qui peuvent avoir de graves conséquences.

Zdarsky a créé un environnement complètement nouveau pour Daredevil en utilisant un livret de style très reconnaissable, comme vous l’avez vu. Et il a transcendé le personnage parmi une multitude de relations inédites qui forgent un nouveau «savoir» au sein de la série formée de personnages tels que le détective Cole North ou la librairie Mindy Libris, qui donnent une cohésion à l’ascension des enfers qu’il mène Le personnage principal. Mais cela ne signifie pas que le scénariste a mis de côté tout le passé de Matt. Bien qu’il n’agisse plus en tant qu’avocat, bien que la présence de Foggy Nelson ne soit qu’un témoignage et soit à peine visible, Zdarsky sait qu’il existe certains secondaires de poids dans la série qui peuvent être utiles pour récupérer les facultés perdues. Et en l’absence d’un bon bâton, elle peut être l’un de ses disciples.

Pour clore le premier arc de ce numéro, “Il n’y a pas de démons, seulement Dieu”, nous avons la présence de l’espagnol Jorge Fornés en remplacement de l’hindou Lalit Kumar Sharma, qui avait réalisé les quatre épisodes précédents. Fornés a déjà collaboré avec Marvel sur des séries telles que Wolverine et La Patrulla-X ainsi que dans certains numéros de Tom King’s Batman de DC Comics, parmi de nombreuses autres publications. Sa réplique dans Daredevil nous ramène sur la scène d’Ed Brubaker lorsque l’artiste était Michael Lark. Très soutenu par les ombres, il se démarque surtout par une chorégraphie dans les scènes de combat qui transmet la violence et les mouvements brusques de manière exceptionnelle, bien que cela nous ait fait perdre le niveau de détail fourni par Sharma ou Checchetto.

C’est précisément Marco Checchetto qui reprend l’arc suivant, “For Hell”. Il est devenu la référence graphique de cette étape de Daredevil et il est difficile de ne pas comparer son travail avec les autres artistes avec lesquels il alterne. L’Italien, basé à Venise, travaille depuis longtemps exclusivement pour Marvel et nous avons pu en profiter dans la franchise Star Wars ou dans le Old Hawkeye. En tant que jeune pistolet de la maison d’édition en 2019, il est en passe de devenir l’une des stars du milieu et est étonné par le soin et le niveau de détail qu’il apporte à la plupart des scènes qu’il représente dans les dessins animés.

Daredevil reste un phare de lumière dans le catalogue Marvel actuel. Une série de mois en mois très agréable qui nous laisse un goût amer, générant un environnement tendu qui nous fait penser que Matt Murdock va refaire surface, mais l’itinéraire qu’il doit parcourir pour cela ne sera pas sans douleur , ce genre de dommages qui laisse des cicatrices qui sont par la suite très difficiles à cacher.

Synopsis officiel

Matt Murdock fait face aux décisions qu’il a prises, tandis que Hell’s Kitchen tente de combler le vide laissé par l’absence de Daredevil. Pendant ce temps, le détective Cole continue de chasser les gardes de New York. Son prochain objectif? Spiderman!

Description: Hell’s Kitchen n’a jamais été un endroit où vous vouliez passer des vacances. L’absence de Daredevil dans les rues a alimenté le sentiment d’insécurité et les criminels et les corrompus semblent être à l’aise. L’agent du Murdock conditionnel a beaucoup à dire à ce sujet.

