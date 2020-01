Revue One Cut of the Dead

J’ai vraiment du mal à parcourir ma liste de films manqués des années 2010.

Je ne devrais pas l’être; la femme et moi regardons au moins une petite télévision ensemble la plupart des soirs. Mais le hic, c’est que nous avons récemment commencé à regarder Communauté pour la première fois, et Amanda AIME cela. Tout notre temps libre est désormais «Hé, pouvons-nous regarder la communauté?», «Mettre la communauté en marche», «Nous avons le temps de regarder une communauté ou deux». Elle est verrouillée au laser dessus. C’EST un assez bon spectacle; J’aurais aimé l’avoir regardé quand ça se passait.

Quoi qu’il en soit, j’ai récemment combattu et gagné à regarder One Cut of the Dead à la place. Elle a résisté et contre-offert plus de communauté, mais elle a fini par céder. Travaillez sur la liste, hourra!

Jusqu’à présent, j’ai réussi Jojo Rabbit, Parasite, et maintenant One Cut. Jojo et Parasite se sont tous les deux enregistrés à 9/10 pour moi… celui-ci continue-t-il le hit parade?

One Cut of the Dead est un film japonais réalisé à l’origine en 2017, mais qui n’est sorti en Amérique qu’en septembre 2019. Il est disponible sur le service de streaming Shudder, qui m’avait auparavant apporté de super films comme Deep Murder. Il met en vedette Takayumi Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama, Kazuaki Nagaya, Hiroshi Icihara et Mao.

Il est… vraiment difficile de dire presque n’importe quoi à propos de ce film sans entrer dans le territoire des spoilers, mais je vais essayer de me débrouiller autant que possible avant d’y arriver. Le fait est que One Cut est un film que vous devez vraiment voir avec le moins de connaissances préalables possible. Cela vous laissera un peu perplexe, mais le gain en vaut la peine.

Et oui, je dois avouer que j’ai passé une grande partie des trente à quarante premières minutes de One Cut à dire “Qu’est-ce que ce film?”. Sans savoir ce qui se passe, c’est incroyablement étrange. Après environ une demi-heure, il y a un changement qui commence à rassembler toutes les pièces, et c’est là que le paiement commence. Avec cela en place, nous avons passé presque toute la seconde moitié du film dans un accès de rire. Une fois que le film commence à s’expliquer, il devient l’un des films les plus drôles que j’ai jamais vus.

Donc, comme pour Parasite et Jojo Rabbit, je recommande fortement One Cut of the Dead. Mais pour en savoir plus sur le pourquoi de tout cela, penchons-nous sur SPOILERS CI-DESSOUS!

Tout d’abord, One Cut of the Dead n’est PAS un film d’horreur. Ce n’est même pas une comédie d’horreur. C’est juste une comédie, et l’histoire est une lettre d’amour au processus de réalisation du film. J’avais entendu dire que l’intrigue était qu’une véritable épidémie de zombies se produit pendant le tournage d’un film de zombies, mais ce n’est que deux des couches. L’intrigue VRAIE est que… * respiration profonde *… les personnages font un film SUR une épidémie de zombies survenant pendant le tournage d’un film de zombies.

C’est un film dans un film dans un film. Et sur la couche «réalité», il n’y a pas de véritable aspect d’horreur… à moins de compter la terreur de réunir une équipe difficile pour l’art du cinéma!

One Cut commence par vous montrer son propre produit fini. La première demi-heure du film est le deuxième niveau du film dans un film dans un film dans son intégralité et dans son propre contexte. C’est vraiment bizarre, c’est de la classe C, et c’est charmant, mais cela vous laisse vous demander “quel est le gros problème avec ce film?”. Même si vous constatez qu’il existe un autre calque dont vous n’êtes pas encore au courant, il s’avère décevant. Le produit semble tellement slapdash.

Lorsque le film d’ouverture – également appelé «One Cut of the Dead» juste pour vous déranger encore plus – se termine, nous sommes ramenés à son origine un mois plus tôt. Un réalisateur notoirement bon marché qui fait généralement des guides et des publicités est chargé de faire une émission d’une demi-heure pour un nouveau réseau de zombies. Le programme doit être diffusé en direct pendant qu’il est filmé et tourné en une seule coupe ininterrompue. Le directeur rit d’abord comme absurde jusqu’à ce qu’il soit assuré que le réseau est sérieux. À ce stade, il se dit «pourquoi pas?».

De là, nous rencontrons sa femme, une ancienne actrice ennuyée, et sa fille, une réalisatrice en herbe qui se consacre sans relâche à son métier en raison de son lien avec son père. Ils finissent par faire partie intégrante du processus, car en ce qui concerne One Cut, celui qui se trouve dans le film, c’est tout ce qui peut mal se passer.

Le jour du tournage, deux des acteurs ne peuvent pas se présenter, un autre s’est évanoui et un quatrième a la diarrhée en buvant dans la bouteille d’eau de quelqu’un d’autre. Higurashi (le réalisateur) et sa femme finissent par jouer les rôles des acteurs disparus. Sa fille reste dans la bande-annonce et enregistre ce qu’elle peut en déterminant quelles scènes couper et comment enregistrer la production. C’est la meilleure partie de tout le film: une fois le tournage commencé, tous les «choix» apparemment étranges du film d’ouverture sont expliqués. Tout ce film qui semblait «éteint» ou absurde se retrouve soudainement. Vous vous retrouvez assis là et réalisez lentement “Oh, ça va être la raison pour laquelle cela s’est produit …”.

Alors que One Cut of the Dead – le vrai! – est essentiellement un film conçu pour montrer combien d’attention, de passion et d’efforts peuvent être consacrés au pire des films, il traite également à plusieurs reprises de l’idée de l’art par rapport au succès. Est-ce juste suffisant pour terminer le programme télévisé par tous les moyens nécessaires, même si les coins doivent être coupés? Ou y a-t-il des lignes d’intégrité dans le processus de tournage qui ne peuvent tout simplement pas être franchies? Vous voyez les deux côtés ici.

One Cut of the Dead est hilarant, mais pas avec autant de stupidité. Il y a un vrai cœur dans la relation d’Higurashi et de sa fille pendant qu’ils gardent le spectacle sur la bonne voie et dans la façon dont ils forcent ensemble la fin dont ils savent qu’elle a besoin … même si le studio est prêt à envoyer cette partie.

Honnêtement, si vous avez déjà créé quelque chose, que ce soit un film ou un podcast ou une chaîne YouTube ou autre, qui nécessitait de travailler avec d’autres personnes, One Cut of the Dead est là pour dire «nous y sommes allés et nous pensons vous”. Faire de l’art – même si vous ne le considérez pas comme un art – est un travail d’amour… et cela peut certainement être laborieux.

