Revue Relique | 411MANIA

Dirigé par: Natalie Erika James

Écrit par: Natalie Erika James et Christian White

Avec:

Emily Mortimer – Kay

Robyn Nevin – Edna

Bella Heathcote – Sam

Jeremy Stanford – Alex

Chris Bunton – Jamie

Christina O’Neill – La grâce

Catherine Glavicic – Docteur Stanley

Steve Rodgers – L’agent Mike Adler

John Browning – Homme de foyer de soins

Robin Northover – Homme âgé

Durée: 89 minutes

Évalué R pour certaines violences d’horreur / images dérangeantes et langage.

Aussi rude que 2020 ait été une année, il y a une chose que je dois lui donner: ce fut une bonne année pour l’horreur à ce jour. Bien sûr, il y a eu des films étonnamment mauvais de The Turning and Fantasy Island à The Boy II. Mais pour chaque mauvais film d’horreur à venir, il semble qu’un bon apparaisse juste à temps pour le contrer. The Invisible Man est l’un des plus grands succès de l’année (certes bloquée), et il a été rejoint dans le genre par des efforts plus petits mais grands comme le chéri indépendant The Lodge et des efforts de VOD comme Becky et VFW.

Et pour tous ces succès, nous n’avons encore rien vu. Du moins, nous ne le ferons pas avant de voir Relic, qui fait ses débuts en VOD et dans des cinémas et des ciné-parcs limités ce vendredi. Les débuts de Natalie Erika James en tant que réalisatrice mettent en vedette Emily Mortimer, Robyn Nevin et Bella Heathcote dans une histoire d’horreur lente et en spirale qui se classe parmi les débuts de l’horreur de réalisateur les plus impressionnants de la mémoire récente, à égalité avec Jordan Peele’s Get Out ou Ari Aster’s Hereditary .

Mortimer incarne Kay, une Australienne qui accompagne sa fille Sam (Heathcote) pour voir sa mère âgée Edna (Nevin) après que des voisins ont rapporté qu’elle n’avait pas été vue depuis quelques jours. En arrivant à la maison, Key et Sam le trouvent vide et Edna disparue. Une recherche coordonnée par la police dans la région ne révèle rien alors que Sam et Key commencent à remonter la maison en désordre – qui montre des signes d’Edna souffrant de démence -.

Quelques jours plus tard, Edna revient à l’improviste, semblant parfaitement bien en dehors d’une ecchymose sur son sternum. Kay soupçonne Edna de perdre plus de ses facultés mentales qu’elle ne le suggère, et il existe des preuves à cet effet telles que des post-it tout autour avec des instructions comme «Prenez des pilules». Mais d’autres notes disent des choses plus inquiétantes, comme «Ne le suivez pas».

Sam et Kay ont des idées différentes sur ce qu’il faut faire à ce sujet, mais il y a d’autres signes que les choses ne vont pas bien. Les murs cognent et la maison semble s’effondrer. Les lumières extérieures activées par le mouvement s’allument de façon aléatoire la nuit. Y a-t-il quelque chose de plus sinistre qui se passe ici, et qu’est-ce que le vitrail de la porte d’entrée a à voir avec tout cela?

S’il se passe sans aucun doute beaucoup de choses dans Relic, c’est aussi la définition d’un film d’horreur de type «slow burn». Le scénario de James prend son temps pour construire les personnages et établir le cadre de la maison et de ses environs boisés. C’est le genre de film qui agace un certain segment de fans d’horreur, exécutant une construction progressive et favorisant une bonne humeur plutôt qu’une tonne de sensations fortes ou de moments de peur à couper le souffle.

Il y a un piège dans lequel de nombreux films tombent, perdant leur public en cours de route. James évite cet écueil en insufflant un sentiment d’effroi et de tension au milieu du travail de caractère plus mélancolique du premier acte. Le script de James construit assez bien les personnages, établissant fermement les relations entre eux qui évitent la plupart des tropes de la dynamique multigénérationnelle entre les femmes. Il y a certains des grands traits de cela; Kay est préoccupée par la décision de Sam de quitter l’université, et il y a un peu de séparation entre Kay et Edna. Mais les relations semblent authentiques et vécues grâce au dialogue de James et au travail stellaire et discret de Mortimer, Nevin et Heathcote.

À mesure que l’histoire progresse, les thèmes de James commencent à devenir plus clairs. L’idée de ce film a été inspirée par son expérience avec la bataille de sa grand-mère contre la maladie d’Alzheimer, et cette expérience déchirante imprègne ce film. La performance de Nevin en tant qu’Edna se sent vraiment déchirante; elle capture l’essence d’une femme forte et forte qui perd lentement ses facultés mentales.

Plus important encore, James traite Edna et sa démence avec respect. Certains films d’horreur tentent d’utiliser des personnages vulnérables aux conditions neuroatypiques comme Alzheimer ou l’autisme pour ne plus être victimes des événements surnaturels qui les entourent; le film abyssal de 2016 The Darkness en est un bon exemple. Relic évite ce piège, utilisant plutôt la santé défaillante d’Edna comme un moyen d’explorer les façons brutales et horribles que la démence peut attaquer l’identité de quelqu’un.

Les craintes peuvent ne pas venir sans arrêt au début, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas là. James compte sur le paramètre pour maintenir les spectateurs dans un état de malaise constant, de sorte que lorsqu’une silhouette sombre apparaît en arrière-plan, elle est terrifiante sans avoir besoin de sauter dans le cadre de la caméra. Au fur et à mesure que le film progresse, les rêves de Kay sur le passé de la propriété et l’enquête de Kay sur la raison pour laquelle un adolescent voisin ne vient plus visiter approfondissent la curiosité.

Tout cela se prépare pour un troisième acte où les choses déraillent de la meilleure façon possible. Le directeur de la photographie Charlie Sarroff et le concepteur de production Steven Jones-Evans ont mis en place un ensemble de rebondissements littéraux qui poussent les personnages et le public dans des endroits très effrayants, James intensifiant la tension par le biais de développements grotesques.

La fin du film sera certainement l’aspect le plus controversé et le plus polarisant. Comme je déteste en révéler trop, il suffit de dire que cela a ajouté une partie essentielle des thèmes de James sur les soins aux personnes âgées, les relations générationnelles et la lutte mentale. Cela a fonctionné pour moi; c’est une fin qui fournit une conclusion moins nette et satisfaisante pour un public qui veut quelque chose d’un peu plus mainstream, c’est sûr. Mais donne au film un pouvoir dans son message qu’il aurait autrement manqué, ce qui en fait l’un des meilleurs films d’horreur que j’ai vus depuis longtemps.

Relic est disponible dans certains cinémas, drive-in et sur Digital / VOD à partir du 10 juillet.

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mauvais

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Cet article Revue Relique | 411MANIA est apparu en premier sur actualité.