RHOA: NeNe Leakes & Kenya Moore & # 039; s Feud Explained | .

La relation entre NeNe Leakes et Kenya Moore a toujours été compliquée. Les vraies femmes au foyer d’Atlanta La querelle des stars a connu de nombreux hauts et des bas. Il est évident que les deux femmes ne se verront jamais d’accord, voici donc un aperçu de leur relation compliquée.

Le “disparu avec le vent fabuleux” Moore qui était une ancienne Miss USA a rejoint The Real Housewives of Atlanta lors de la saison cinq. L’attitude face à face de la reine de beauté se heurte souvent aux autres femmes. Aucune des deux femmes n’est cependant irréprochable, car Leakes a causé sa propre part du drame dans la série. Les fans ont perdu la trace à quel moment précis les deux femmes sont devenues ennemies. Leur relation controversée dure depuis des saisons, mais les vrais fans se souviendront que les deux femmes alpha étaient amies à un moment donné. Après avoir rejoint le casting au cours de la saison 5, Leakes et Moore se sont liés par un amour partagé pour le monde du théâtre. Leakes venait de décrocher un concert sur The New Normal et Moore avait fait beaucoup de spots invités dans des émissions populaires. Les fans se souviendront également que Leakes a arbitré la tension entre Porsha Williams et Moore où lors de la réunion, Moore a poussé Williams à son point de rupture, ce qui s’est terminé par une confrontation physique.

La faille d’origine est survenue après que Leakes a décidé d’inviter l’ex-petit ami de Moore, Walter, à son mariage, sans tenir compte des sentiments de Moore. Les fans ont regardé la première de la saison 6 et Moore avait refusé d’aller au mariage de Leakes même si Leakes a affirmé que son mari, Greg, l’avait invité. Alors que les retrouvailles de la saison 6 étaient diffusées, Leakes a accusé Moore de sortir avec des hommes inventés pour un scénario de la série. Pour les deux saisons suivantes, les deux femmes se sont mises à plat et se sont concentrées sur de nouveaux ennemis. Leakes s’est détesté de Kim Zolciak, dans lequel Moore a en fait défendu son ennemi Leakes à un moment donné dans l’argument. La saison 11 est venue avec des commentaires assez durs de Leakes sur l’état du corps enceinte de Moore. Elle a été prise par des caméras pour lui demander si Moore avait un «buffle». Cette déclaration ne convenait pas à Moore et les deux ont poursuivi leur combat sur les réseaux sociaux. Moore a récemment publié sur Instagram une photo de reçus avec une légende que les fans supposent être sur les fuites, la légende promet aux fans que “la vérité sur toutes ces fausses amitiés sera révélée” pendant le spectacle de la réunion. Découvrez le post Instagram louche ci-dessous:

Actuellement, les fans de la nouvelle saison ont des montres alors que Leakes a constamment affirmé qu’elle avait essayé d’étendre les branches d’olivier à Moore, Moore ne voulant pas les accepter. Dans l’épisode de la semaine dernière, Moore a remercié tout le monde lors du voyage en Grèce pour leur soutien, à l’exception de Leakes qui s’est ensuite levé et a quitté la table. Dimanche dernier, elle a montré des fuites à son seuil lorsqu’elle a finalement appelé Moore après une journée dans les vignobles. Dans un aperçu de l’épisode de la semaine prochaine, il montrait Leakes crachant sur Moore et la traitant d’intimidatrice.

Il semble que ces amis devenus ennemis ne seront jamais revenus à ce qu’ils étaient auparavant. Il semble que la relation de ces deux femmes soit trop loin pour être sauvée. Cependant, certains fans espèrent pouvoir mettre leurs différences de côté et revenir où ils étaient au début.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta diffusé le dimanche à 20 h HNE sur Bravo.

Source: Kenya Moore