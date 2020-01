RHONJ: Les fans comparent Jennifer Aydin à Veruca Salt | .

Les fans du RHONJ ont comparé Jennifer Aydin à Veruca Salt après son excès de colère de pizza qu’elle a jeté dans les Hamptons. Les autres femmes étaient assises en silence tandis que Jennifer faisait rage sur la façon dont elle avait organisé les plus grandes fêtes.

La femme au foyer turque n’a pas été dans l’émission depuis très longtemps, mais la recrue provoque déjà d’énormes raz de marée avec ses impressions de co-star Jackie Goldschneider et des vérités ivres qui se sont répandues d’elle après un ou deux coups de tequila. La femme de 42 ans est devenue assez proche de Teresa Giudice, qui est parfois faite pour ressembler à un méchant, et certains diraient qu’Aydin a même commencé à agir un peu trop comme elle. La femme au foyer franche est mariée au chirurgien plasticien Dr Bill Aydin et les deux partagent cinq enfants.

Dans l’épisode le plus récent de The Real Housewives of New Jersey, Aydin ne pouvait pas s’empêcher de demander à son amie Goldschneider, encore et encore, combien d’argent elle avait, y compris si elle connaissait de bons conseils sur les actions . La persistance de la star de télé-réalité à poser des questions sur la valeur monétaire lui a valu le surnom de Veruca Salt grâce à sa collègue Melissa Gorga. Les autres femmes au foyer ont compris que pour un dîner agréable et calme, on ne mentionne pas la religion, la politique et l’argent. Comme dirait la comtesse Luann de Lesseps, ce n’est pas cool. Il était sûr de dire qu’Aydin était obsédé par l’idée que Goldschneider avait une sorte de richesse et ne voulait pas l’étalage.

Toutes les femmes étaient dans les Hamptons, profitant d’un long week-end loin de leurs enfants quand Aydin a commencé à lancer des insultes, disant que Goldschneider était «bon marché» pour servir de la pizza à la fête d’anniversaire de ses enfants. Aydin a continué à harceler le RHONJ alors qu’elle lui demandait si elle gagnait plus que son mari et si elle possédait d’autres propriétés. Gorga a essayé de désamorcer la situation en disant que Goldschneider pensait au jeu à long terme avec son argent et que ses enfants seraient prêts pour la vie, tandis que la plupart des autres femmes aiment dépenser leur argent pour un style de vie somptueux. La femme au foyer turque a mal interprété Gorga et lui a rapidement tourné les mots vifs, notamment en jetant un couteau à beurre dans la direction de Gorga.

L’épisode s’est terminé après que les couverts ont été jetés, mais pas avant que les fans ne regardent Gorga s’avancer vers Aydin avec Dolores Catania la retenant. Les fans se demandent toujours s’ils aiment Aydin, car elle a jusqu’à présent été la cause de nombreux problèmes. La star de téléréalité aime remuer le pot puis s’éloigner. Les téléspectateurs devront se connecter la semaine prochaine pour voir si elle sera en mesure de s’éloigner de sa situation actuelle.

