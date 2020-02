Rian Johnson dévoile un nouveau cadre et un mystère pour la suite de Knives Out

Dans une interview avec The Jess Cagle Show (via Joblo), le réalisateur Rian Johnson a déclaré qu’il aurait probablement un cadre et un mystère différents pour sa prochaine suite à Knives Out. Il a ajouté qu’il “n’y pense même pas comme une suite”.

Il a dit: “De la même manière qu’Agatha Christie a écrit un tas de romans Poirot, nous pouvons le faire avec Blanc et continuer à créer de nouveaux mystères, vous savez, un tout nouveau casting, un tout nouvel emplacement, un tout nouveau mystère, c’est juste un autre mystère de Beniot Blanc. Il y a tellement de choses différentes que vous pourriez faire avec. Vous regardez les livres d’Agatha Christie par exemple, ce n’est pas comme si chacun était un manoir, une famille, une bibliothèque et un détective. Outre les paramètres, elle a également exploré un tas de sous-genres différents, et puis ils n’étaient aucun est essentiellement un film slasher, c’est essentiellement un film d’horreur; Les ABC Murders sont un peu comme un film tueur proto-série en quelque sorte. Elle a trouvé une manière narrative très différente dans chacun d’eux. »