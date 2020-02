Rian Johnson gâte de nombreux rebondissements de méchants avec l’iPhone

Tout en apparaissant dans une vidéo de la série “Notes On A Scene” de Vanity Fair, Couteaux sortis Le directeur Rian Johnson a partagé un détail sur les demandes de placement de produits d’Apple. Le film de Johnson, qui a été nominé pour un Oscar dans la catégorie Meilleur scénario original, est une déconstruction d’histoires de casse-tête dans le moule d’Agatha Christie. Le film a rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde et son succès a ouvert la voie à une suite encore sans titre basée sur le personnage détective de Daniel Craig, Benoit Blanc. La production de Knives Out 2 est décrite comme “imminente”.

En plus de Craig, Knives Out a présenté un casting étoilé qui comprenait Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford et Christopher Plummer. Le film fait suite à la mort suspecte d’un magnat du roman policier dont la famille ne tarde pas à s’allumer une fois que Benoit Blanc commence à percer le mystère. L’histoire originale de Knives Out a été considérée comme faisant partie de son attrait, alors que le public commence à se lasser des films de franchise et des suites sans fin.

La vidéo de Vanity Fair de Johnson contient de nombreuses informations sur la façon dont Knives Out a pris vie, mais le plus intéressant est peut-être sa révélation sur iPhone. Johnson lui-même hésite à donner cet indice car il a des implications de grande envergure pour une multitude de films, y compris ses futurs mystères. Il a cependant rapidement cédé, disant: “Apple, ils vous permettent d’utiliser des iPhones dans les films mais, et c’est très crucial si vous regardez un film mystère, les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhone sur la caméra.”

Johnson a clairement beaucoup de plaisir à divulguer ce “spoiler” alors qu’il termine le segment en plaisantant que “chaque cinéaste qui a un méchant dans son film qui est censé être un secret veut me tuer en ce moment”. Bien que cela puisse être un crochet potentiel pour l’intrigue si Johnson veut aller à la méta avec le prochain mystère de Benoit Blanc, il est plus probable que juste un peu de trivia de film amusant pour les fans. Cependant, cela n’aurait pas été un problème dans les romans policiers classiques auxquels Knives Out rend hommage.

Il est fascinant que les efforts de marque d’Apple vont jusqu’à interdire complètement les méchants utilisant leurs produits, car par nature, ils obligent tous les méchants à être identifiés comme Android ou Google, à moins que ces sociétés n’utilisent un embargo similaire. D’après la façon dont Johnson décrit Ransom dans la vidéo, il semble que la méchanceté du personnage ne soit pas le seul problème qu’Apple ait pris avec son utilisation de leurs produits. Le réalisateur a noté que l’esthétique des costumes de Ransom était “des vêtements incroyablement beaux dont il ne s’occupait manifestement pas”, il semble donc probable que tout iPhone dont il a la garde ne serait pas en mesure de se montrer de toute façon. Les fans devront être à l’affût de ceux qui ont ou non un iPhone dans le très attendu Couteaux sortis suite.

