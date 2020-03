Richard E. Grant pourrait ajouter à la distribution en tant que Kang le conquérant

Partager

Avec l’arrivée de Disney +, Marvel prépare de grands projets qui promettent de fasciner les fans. L’un d’eux est Loki, qui vient d’ajouter Richard E. Grant au casting.

Récemment, Marvel a révélé que Richard E. Grant rejoindrait le casting de Loki, une des séries originales préparées par le studio Disney +. Pour le moment, de nombreux détails n’ont pas été publiés sur le rôle possible que l’acteur aura dans la fiction, bien que de nombreuses théories à ce sujet aient déjà commencé à hanter Internet.

Comicbook a rapporté que l’une des grandes possibilités est que l’acteur, Richard E. Grant, jouez Kang le Conquérant. Le méchant des bandes dessinées Marvel présente une série d’alter egos et se caractérise par être un voyageur du temps. Le personnage a été classé comme le 65e plus grand méchant de l’histoire de la bande dessinée.

Kang serait toujours en uniforme avec un grand casque et un masque couvrant son visage, ce qui permettrait à un double d’interpréter les scènes d’action sans aucun problème. Richard E. Grant, à 62 ans, ressemble aux différents alter ego du méchant. L’acteur britannique est reconnu pour ses rôles dans Can You Forgive Me Someday?, Avec une nomination aux Oscars du meilleur acteur de soutien, Withnail and Me ou Star Wars: The Rise of Skywalker.

Que sait-on de Loki?

La série située dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel sera présentée au début de 2021. sur la plateforme numérique Disney +. Images de Tom Hiddleston dans le tournage de la production réalisée par Kate Herron. Le reste du casting confirmé est composé Gugu Mbatha-Raw, Owen Wilson y Sophia di Martino. Entre Loki et WandaVision, les fans de Marvel auront de nombreuses heures de contenu à regarder lors de leur première sur Disney +, disponible à partir du 24 mars en Espagne.

