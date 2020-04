Richard Kelly travaille chez ms ‘Southland Tales’

Plus tôt cette semaine et via son compte Twitter, le scénariste et réalisateur Richard Kelly a révélé qu’il travaillait sur une version restaurée et étendue de ‘Contes de Southland‘, le croisement particulier et inclassable entre science-fiction, drame et comédie noire avec Dwayne Johnson, Seann William Scott, Sarah Michelle Gellar, Christopher Lambert, John Larroquette, Mandy Moore ou Justin Timberlake en 2006.

Le film, qui était censé être la revidification du responsable de ‘Donnie Darko’, représentait néanmoins un revers artistique et commercial très difficile dont Kelly aux yeux de l’industrie ne s’est pas encore remis mais qui, comme d’habitude avec ce type de films “compliqués”, au fil du temps a acquis le statut de film culte.

Une version étendue qui correspond en fait plus ou moins au montage – inachevé – du film qui pourrait être vu au Festival de Cannes, nettement supérieure en durée au montage qui a été plus tard “corrigé” par ses producteurs, qui finalement, un an et demi après Son passage à travers le festival français, sortira commercialement dans les pays où il est venu sortir, pas dans une Espagne où près de 15 ans plus tard il reste comme “titre indito”.

Et pas seulement cela: Kelly, à son tour, a également révélé qu’elle travaillait sur un prequel qui combine image réelle et animation, basé sur le roman graphique qu’elle a réalisé avec Brett Weldele et dont elle a même déjà écrit le script.

Voici les quatre tweets publiés autour de ce double projet de Richard Kelly, dont nous n’avons rien vu de nouveau depuis la première il y a plus de dix ans de “ The Box ”, son troisième et pour l’instant le dernier film. Il n’y a rien de mieux que son propre manager pour expliquer ses intentions pour ce projet pour lequel, semble-t-il, il a déjà le soutien financier et artistique nécessaire pour le réaliser assuré.

Nous avons terminé les restaurations 4K des versions cinéma et Cannes. La coupe de 158 minutes à Cannes est rude avec de nombreux effets visuels inachevés. Il * sera * publié pour la postérité … mais je me suis concentré sur la préparation de la version 3.0 épique de #SouthlandTales. #SouthlandNow

Richard Kelly (@JRichardKelly) 5 avril 2020

#SouthlandTales est une saga en six chapitres. Le film existant couvre la seconde moitié. J’ai écrit des romans graphiques avec @brettweldele qui couvrent les trois premiers chapitres. J’ai terminé un nouveau scénario ambitieux qui utilise les romans comme modèle pour un nouveau film ambitieux. #SouthlandNow

Richard Kelly (@JRichardKelly) 5 avril 2020

Mon * espoir * est de réaliser un nouveau film prequel #SouthlandTales en utilisant un hybride d’animation et d’action en direct. Ce nouveau film pourrait sortir en tandem avec une version élargie du film existant avec un nouveau contenu important. #SouthlandNow

Richard Kelly (@JRichardKelly) 5 avril 2020

L’évolution des effets visuels et des techniques d’animation permettra * avec un peu de chance * à la vision complète de #SouthlandTales de voir le jour. Le script est prêt et les actifs sécurisés. Merci à tous ceux qui ont soutenu ce film – ce sera toujours mon bien-aimé. #SouthlandNow

Richard Kelly (@JRichardKelly) 5 avril 2020