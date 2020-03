Richard Madden et Jodie Eating dans la préquelle Furiosa

Partager

Au cours des dernières semaines, de nombreuses rumeurs sur Mad Max et sa préquelle centrée sur la furiosa ont commencé à tourner. Apparemment, Richard Madden et Jodie Comer pourraient être les protagonistes de ce futur film.

Depuis que Mad Max: Fury sur la route ressuscité et réinventé la saga Mad max En 2015, l’annonce de nouveaux films, bien qu’ils aient été confirmés, est demandée plus que prévu. Ces dernières semaines, des rumeurs sur une préquelle Furieux, le caractère de Charlize Theron, Ils ont sonné plus fort que jamais. Et, bien qu’il n’y ait encore rien d’officiel, tout indique que le nouveau projet de George Miller est sur le point de commencer.

Les dernières informations fournies par The GWW se concentrent sur Jodie Eat et Richard Madden Selon la source, Warner Bros.et le réalisateur les considéreraient comme deux des principaux protagonistes du futur film Mad Max. Manger donnerait vie à une jeune version de Furiosa, tandis que Madden gérerait un personnage encore inconnu.

Ces rumeurs s’ajoutent à celles de Yahya Abdul-Mateen II, qui apparaît également dans les favoris pour jouer dans la bande. Pour le moment les détails de l’intrigue sont inconnus, bien que l’on sache que Miller sera à nouveau derrière les tâches de scénario et de réalisation du film, qui n’a toujours pas de titre.

Un projet très attendu

Cinq ans après la première de son prédécesseur, la préquelle sur Furieux de Mad max Cela pourrait commencer cette année. Selon les informations, Miller se mettra au travail dès que les préparatifs de Trois mille ans de nostalgie seront terminés, projet dans lequel il est actuellement plongé.

Ainsi, la phase de production pourrait commencer fin 2020, L’Australie étant le lieu choisi pour commencer le tournage. Cela signifie que, si tout se passe bien, le film attendu pourrait arriver en salles entre 2021 et 2022.

