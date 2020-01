Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas seront dans ‘Citadel’, la nouvelle série des frères Russo

Amazon a lancé le casting de sa nouvelle action et production espagnole «Citadelle», qui compte parmi ses principaux producteurs les réalisateurs de «Avengers: Endgame», Joe Russo et Anthony Russo. Selon Deadine, les premiers à rejoindre le casting étaient Richard Madden (‘1917’) et Priyanka Chopra Jonas (‘Baywatch: The Baywatch’).

Comme il ne pouvait en être autrement avec les frères Russo entre les deux, c’est un projet ambitieux formé de plusieurs séries filmées dans différents pays dans leurs langues maternelles (États-Unis, Mexique, Italie et Inde, entre elles), qui seront liées en termes de narration. Au-delà, rien n’a été annoncé sur l’intrigue, le décor ou les personnages.

Les frères Russo produiront la série mettant en vedette Josh Appelbaum, Andr Nemec, Jeff Pinkner et Scott Rosenberg pour le scénario et le travail de supervision dans la version de la série américaine (avec Madden et Jonas susmentionnés), avec Raj Nidimoru et Krishna D.K. Responsable de la série indienne.