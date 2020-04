Rick et Morty ont annoncé leur date de retour avec une bande-annonce

Partager

Rick et Morty avaient accueilli la première partie de leur quatrième saison il y a plusieurs mois. Enfin, après une longue attente, la série animée a révélé sa date de retour et l’a fait à travers une bande-annonce amusante.

La dernière fois que nous avons diffusé un nouvel épisode de Rick et Morty, c’était en décembre de l’année dernière. Enfin, après une longue attente, nous avons de nouvelles informations sur cette amusante série animée. Rappelons qu’Adult Swim n’avait sorti que les cinq premiers épisodes de la quatrième saison, et il en restait cinq autres. Récemment, la chaîne de télévision a décidé de délier la bombe et a annoncé que le 3 mai, ils reprennent la saison avec les cinq chapitres restants.

Aussi, pour célébrer la nouvelle, Rick et Morty sont sortis la bande-annonce avec des scènes des cinq épisodes. La bande-annonce est aussi folle que nous pourrions l’espérer des aventures de Rick et de son petit-fils: armure gundam, références à Star Wars et Game of Thrones, réservoirs d’acide et apparemment Summer manquant. Nous avons également le retour de Tammy Gueterman, que nous n’avons pas revu depuis la troisième saison. Il y a quelques mois, McDonald’s avait sorti la célèbre sauce que Rick aime tant, peut-être que la même chose se produira lorsque la série reviendra enfin.

Réchauffer les moteurs

Rick et Morty ont déjà commencé à se réchauffer pour leur retour il y a quelques jours avec la sortie de un court métrage d’animation violent dans le Japon médiéval. Ce que les fans ne savent pas encore, et essaient de savoir, c’est si ce thème aura une relation avec le nouveau lot d’épisodes ou si c’était juste une blague des créateurs, Justin Roiland et Dan Harmon.

Les cinq autres chapitres de Rick et Morty feront leurs débuts dans Adult Swim le 3 mai. Dans notre pays, ils peuvent être vus sur HBO Espagne.

Partager

Publication précédente

Justice League: Connie Nielsen a révélé les détails de la coupe Snyder

Article suivant

La série Resident Evil a été laissée dans les limbes par le coronavirus

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.