Rick et Morty saison 4 taquine Star Wars, Alien et Batman

Les titres des épisodes de la quatrième saison de Rick et Morty promettent de nombreuses parodies de sagas mythiques de science-fiction comme Alien et Star Wars ou des bandes dessinées légendaires comme celles de Batman.

Les créateurs de Rick et Morty Justin Roiland y Dan Harmon Ils ont fait attendre longtemps les fans pour la saison 4. Après que les cinq premiers nouveaux épisodes soient enfin arrivés à partir de novembre 2019, la série a un autre long hiatus. Au moins, ils feront référence à de grandes sagas comme Alien, Star Wars ou Batman.

Heureusement, ce dernier retard de Rick et Morty il est heureusement sur le point de se terminer. Le 1er avril, Adult Swim a publié une nouvelle bande-annonce révélant que les cinq seconds épisodes de la saison 4 commenceront à être diffusés le 3 mai 2020.

Maintenant, Rick et Morty ont publié les titres et synopsis restants pour les épisodes de la saison 4, bien qu’ils ne soient guère révélateurs, sauf pour les fans de savoir à quoi peuvent s’attendre de nombreuses parodies de classiques de science-fiction, ce qui est bien sûr règle générale de la série.

Les titres et synopsis des 5 chapitres restants:

Épisode 4 × 06: «Never Ricking Morty»

(Pas de synopsis)

Épisode 4 × 07: «Promortyus»

Synopsis: Sortez de mon visage, frère.

Épisode 4 × 08: “Star Mort Rickturn of the Jerri”

Synopsis: La parentalité est folle, frère. Les choses disparaissent directement dans ce domaine.

Épisode 4 × 09: «Childrick of Mort»

Synopsis: Miracle de la vie frère. Toute la famille de ce frère.

Épisode 4 × 10: «Épisode de la cuve d’acide»

Synopsis: Celui avec le réservoir d’acide, mec.

Le premier épisode de Rick et Morty est toujours le plus mystérieux puisque le titre ne révèle rien et le synopsis n’existe même pas. Cela peut avoir à voir avec L’histoire interminable qui en anglais est intitulé L’histoire sans fin, il ressemble à Never Ricking Morty. Mais ce n’est que notre hypothèse, elle n’est pas confirmée.

Après cela, la série promet un épisode moqueur Extraterrestre et sa suite Prométhée. Ensuite, il y a un épisode qui semble être inspiré par le Le retour des Jedi (ou du moins le titre est), avec une histoire impliquant les compétences parentales de Jerry et la disparition des choses. Voici un titre de film de science-fiction post-apocalyptique Enfants des hommes (Enfants des hommes), avec un synopsis approprié sur le «miracle de la vie». Enfin, la dernière moitié de la saison 4 se termine par un épisode où il y aura un réservoir d’acide. Ceci est une référence à Joker et Batman.

Ces titres et synopsis, et même la méthode de divulgation de ces informations, sont à la hauteur des normes irrévérencieuses de Rick et Morty, et les épisodes réels peuvent certainement être encore plus fous que les titres.